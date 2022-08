Zöld utat kaphat az ukrán katonák európai kiképzése, a vízumkérdésben azonban továbbra sincs megállapodás

Josep Borell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Reutersnek adott nyilatkozatában kijelentette: az ukrajnai helyzet megköveteli az Európai Unió tagállamaitól azt, hogy részt vegyenek az ukrán katonák kiképzésében.

Borell az ukrajnai helyzetet „nagyon rosszként” értékelte, és kijelentette: az Unió tagállamainak egyet kell értenie az ukrán katonák kiképzésének fontosságában.

Az Egyesült Királyság vezetésével már korábban több európai ország megkezdte az ukrán katonák felkészítését az orosz csapatok elleni harcra, a közös, Uniós program azonban új mérföldkövet jelentene a kelet-európai ország haderejének fejlesztésében.

A prágai csúcstalálkozó másik kiemelt témája az orosz állampolgárok Európába utazásának korlátozása volt, ebben a kérdéskörben azonban szemmel láthatóan kisebb az egyetértés a tagállamok között. Franciaország és Németország ellenzi a lépést, míg az észak- és kelet-európai állampolgárok támogatják.

Jeppe Kofod dán külügyminiszter szerint

rendkívül provokatív azt látni, hogy az orosz állampolgárok a dél-európai strandokon nyaralnak, amíg a felnőtt korú ukrán férfiak el sem hagyhatják az országot, hiszen annak védelméért kell harcolni.

Kofod német és francia kollégái szerint azonban

nem szabad lebecsülni azt a transzformatív erőt, amit egy demokratikus államban való élet megtapasztalása jelenthet, különösen a fiatalabb generációk esetében.

Címlapkép: Josep Borell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Forrás:Ministry of the Presidency. Government of Spain via Wikimedia Commons