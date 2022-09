Elég egy zseniális taktikai húzás és olyan csata jöhet Ukrajnában, amely eldönti a háború menetét

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta mindkét fél gyakran hangoztatja azt, hogy már csak „egy, döntő csata” van hátra ahhoz, hogy egyik vagy másik fél döntő győzelmet arasson, egészen idáig azonban nem volt egy olyan ütközet sem, amely olyan megsemmisítő vereséget mért volna egyik vagy másik félre, hogy az végül valóban eldöntse a háború menetét. Most úgy néz ki, az ukránok jelentős mennyiségű erőforrást tesznek bele az első komolyabb ellentámadásba a háború kezdete óta, amely, ha jól sakkozik az ukrán-amerikai hadvezetés, Herszon visszafoglalásával akár súlyos arcvesztést is hozhat, akár magának Vlagyimir Putyinnak is. Viszont, ha az oroszok összeroppantják az ukrán ellentámadást és képesek lesznek a momentumot fenntartva tovább menni Mikolaiv felé, ez az ukrán haderőre nézve jelenthet döntő vereséget.

Megindult az ukrán ellentámadás, de nincs még áttörő siker

Pár napja átfogó ukrán offenzíva indult Herszon térségében: az ukrán fegyveres erők legalább három irányból próbálnak közelíteni a megyeszékhely felé, Nova Kahokvától északra jelentősebb áttörést is sikerült megvalósítaniuk.

Egyelőre úgy tűnik, az ukránok nagyon nincsenek könnyű helyzetben: sík terepen, pusztaságon kell átkelniük, minimális fedezékkel. Az orosz tüzérség folyamatosan támadja az ukrán szárazföldi csapatokat, a veszteségek igencsak súlyosnak tűnnek. Az első számok alapján eddig úgy tűnik, az ukrán veszteségek az orosznál is súlyosabbak, bár a hivatalos számok egyik oldalon sem megbízhatók.

Az orosz védelmi minisztérium szerint sikerült már most szétverni az ukrán ellentámadást. Ez egyelőre még közel sem biztos, de az tény, hogy a kezdeti híresztelésekkel szemben az orosz védvonalak egyáltalán nem omlottak össze teljesen, így nem várható, hogy pár nap alatt eljutnak az ukránok Herszonba. Sőt, úgy tűnik, hogy az elmúlt két nap során csak egy kisebb települést sikerült elfoglalniuk az ukrán fegyveres erőknek, így a támadás dinamikája egyértelműen lelassult, ha nem is akadt meg teljesen.

Southern Axis Update:The military and government are repeating requests to avoid any reporting or forecasting of the Ukrainian counteroffensive, a measure that is essential if the counteroffensive includes feints or misdirections. #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) September 1, 2022

Az ukrán vezetők már arról beszélnek: az ellentámadás akár tavaszig is elhúzódhat, várhatóan több hullámban fog megvalósulni.

Villámháborús győzelem aligha lesz, de stratégiai győzelem még lehet

Bár villámháborús eredmények várhatóan nem fognak születni Herszon körül, azért egyelőre még erősen korai temetni az ukrán ellentámadást. Ha fenn tudják tartani a nyomást a térségen, nem kizárt, hogy az ukránok el tudják teljesen vágni az orosz logisztikai útvonalakat és ki tudják véreztetni a térség védőit. Jelenleg is nehezen jut utánpótlás Herszon város térségébe, hiszen az ukránok szétlőtték a Dnyeperen átvezető hidakat, az oroszok pedig kompokkal és pontonhidakkal próbálnak átjutni a folyón.

Nighttime Ukrainian HIMARS launches, Kherson Oblast pic.twitter.com/z88Xu0WoEA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2022

Önmagában persze a hidak lerombolása nem lesz elég. Annak érdekében, hogy komoly csapást tudjanak a térségben mérni az ukránok az orosz logisztikai képességekre, nagy hatótávolságú rakétarendszerekre van szükségük, melyekkel a Krímet, illetve az Azovi-tenger melletti vasútvonalakat és útvonalakat tudják támadni. Erre megoldás lenne az amerikai ATACMS rakétaindító a HIMARS-rendszerekhez, melyeket egyelőre Washington nem hajlandó odaadni az ukránoknak.

Ha megérkezik a külföldi segítség, lesz hozzá elég emberük és fenn tudják tartani a lendületet az ukránok, aztán valamikor a tél folyamán valóban visszaveszik Herszont, az ceteris paribus, hatalmas győzelem lesz Ukrajnának és hatalmas arcvesztés az orosz haderőnek, hadvezetésnek, esetleg magának Vlagyimir Putyinnak is.

Ez ugyanis azt mutatná, hogy az ukrán haderő képes helytállni nem csupán védekező műveletek során, de képes területet visszavenni nehéz terepen, megerősített orosz pozíciók ellen. Ez nem csupán azt mutatná, hogy az ukrán haderő egyenrangú az orosszal, ahogy azt ma a Pentagonnál kijelentették, hanem képes is azt legyőzni.

Ukrainian forces in Kherson Oblast, infantry moving with YPR-765 AIFVs, supported by T-72s. pic.twitter.com/TUUQN6ts8G — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2022

Mindennek súlyos demoralizáló hatása lenne az orosz haderőre nézve, amely meggyengítheti a „különleges műveletben” résztvevő csapatok képességeit, megmutatná Ukrajna külföldi támogatóinak, hogy érdemes az ukrán haderőnek még több fegyvert küldeni, illetve szinte biztosan vezetőcseréket hozna az orosz hadvezetésben is, ami történelmi példákból kiindulva nem feltétlen vezet pozitív kimenetelhez.

Nem mellesleg arról is beszélni kell, hogy ha elhúzódnak a harcok Herszon térségében, az oroszoknak várhatóan más hadszínterekről kell elvonniuk csapatokat, meggyengítve ezzel jelenlétüket a Donbaszban, illetve Harkiv térségében. Ezzel pedig akár egy újabb, más területeket érintő ukrán ellentámadásnak is meg lehet ágyazni.

Egy ügyes húzással még az oroszok is kijöhetnek jól a dologból

Akárhogy is nézzük, eddig úgy tűnik, egyáltalán nem borítékolható, hogy az ukrán ellentámadás sikerrel fog járni. A veszteségek súlyosak, a terep nehéz, a támadóműveletek alapból is védőknek kedveznek, ahogy a városi harcok is. Az is kérdéses, hogy az őszi-téli, várható energiaválság begyűrűzésével mennyire lesznek kitartók Ukrajna külföldi támogatói, ez pedig elengedhetetlen fontosságú tényező a háború kimenetelének tekintetében.

Ha az oroszok visszaverik az ukrán ellentámadást, adott a lehetőség, hogy a momentumot fenntartva tovább nyomuljanak Mikolaiv felé. Mint ismert, ezt a várost már egyszer megpróbálták elfoglalni az orosz fegyveres erők a háború korai szakaszában, azonban az elnyúló logisztikai útvonalak és az orosz haderőt mérgező morálbeli problémák miatt megakadt a támadás. Mikolaiv fontos kikötőváros és egyfajta mérföldkő Odessza felé, ráadásul erről a településről az oroszok nyitni tudnak északnyugati irányba, Moldova felé is.

Video shows an unsuccessful attempt by the Ukrainian army to advance from Myrne near Posad-Pokrovske towards Blahodatne. #Kherson — Military (Advisor) August 31, 2022

Ha egy esetleges orosz offenzíva sikerrel jár, amely az ukrán ellentámadás kapcsán alakul ki, akárhogy is nézzük, súlyos demoralizáló eseményként hathat az ukrán csapatokra nézve. A herszoni offenzíva ugyanis egy régóta várt esemény, amelynek nagyot kell szólnia ahhoz, hogy fennmaradjon a Kijev-lojalista erők lelkesedése a háború további részében. Ha az oroszok ezt saját ellentámadásba tudják átfordítani, annak igencsak cudar hatása lehet az ukrán védők harci kedvére nézve, ez pedig a háború további menetére is kihathat.

Azt nem tudjuk pontosan, hogy az orosz haderő milyen offenzív képességekkel rendelkezik Herszon térségében, de annyi tény, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan ömlöttek a régióba a technikai eszközök a Krímből és az Azovi-tenger partszakaszáról, így még akár az is lehet, hogy az orosz hadvezetés valóban egy nagyobb offenzívára készül.

Aztán ott van annak ténye is, hogy ahogy az oroszok részéről, úgy lehet, hogy az ukránok részéről is erőforrásokat von el a Donbaszból a herszoni ellentámadás. Bahmut, Sziverszk térségében hetek óta zajlanak a harcok, az oroszok viszont nem tudtak még jelentős áttörést megvalósítani.

Ha elhúzódik az offenzíva Herszon körül és az ukránok úgy döntenek, mindent erre a lapra tesznek fel, a donbaszi orosz csapatoknak jobb lehetőségük lesz előre törni.

Akárhogy is nézzük, technológiai paritás, modálbeli problémák ide vagy oda, személyi állomány tekintetében az oroszoknak még mindig jelentősebbek a tartalékaik, a potenciál valódi kiaknázásához viszont jó eséllyel mozgósításra lesz szükség.

Ahhoz viszont, hogy egy esetleges, orosz ellentámadás sikeres legyen, hatékony összfegyvernemi koordináció, a korábbinál jobban szervezett parancsnoki láncok, jobb harci morál kell. Ezek a tényezők eddig elég vegyes képet mutattak, de elképzelhető, hogy éppenséggel pont az elsöprőnek ígért ukrán ellentámadás visszaverése lesz majd az a tényező, amely megteremti a kohéziót az orosz csapatok körében.

A legvalószínűbb kimenetel

A fentiekben két olyan forgatókönyvvel foglalkoztunk, melynek megvalósulására viszonylag kis esély van. A legvalószínűbb kimenetel akárhogy is nézzük az, hogy azonnali és nagyon jelentős külföldi segítség híján az offenzíva előbb-utóbb meg fog akadni, a herszoni frontvonalak pedig előbb-utóbb ismét befagynak majd.

Nagyjából ez a helyzet kora tavasz óta: az orosz haderő gyorsan elfoglalta Herszon várost és annak térségét, de Mikolaiv környékéről visszavonultak. Azóta kezet váltott párszor néhány kisebb település Herszon és Mikolaiv megyében, jelentős területszerzés azonban egyik oldalon sem történt.

Mivel a terep nehéz és láthatólag mindkét oldal nehezen tud a térségben offenzív műveleteket végrehajtani, várható, hogy a területszerzés orosz és ukrán oldalon egyaránt lassú és limitált lesz. Várható, hogy a frontvonalak egyszer jobban elmozdulnak majd Mikolaiv, másszor pedig Herszon felé, de kevés esély van arra egyelőre, hogy a jelenleg alkalmazott taktikák lényeges változtatása nélkül a most már jelentősen megerősített városok "gazdát" váltanak.

Olyan esetben várható jelentős változás, ha

az oroszok lényeges mozgósítást hajtanak végre és úgy döntenek, stratégiai csapásmérő fegyverek tömkelegét fogják alkalmazni a régióban (erre azért nincs sok esély, mert egy általános mozgósítás támogatottsága nem biztos továbbra sem, hogy megvan Oroszországban),

Ukrajna külföldi támogatói jelentősen nagyobb hatóerejű fegyverszállítmányokat kezdenek el Kijevnek küldeni, például vadászrepülőgépeket, modern IFV-ket és nagy hatótávolságú rakétarendszereket (erre is kevés az esély, hiszen a nyugati haderők készletei fogyatkoznak és az Ukrajna iránti érdeklődés napról napra csökken).

Jó eséllyel tehát a harcok egy ideig most a korábbinál intenzívebbek lesznek Herszon térségében, de hosszabb távon aligha történik lényeges változás a térség ellenőrzési térképén.

Címlapkép: John Moore/Getty Images