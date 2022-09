Kikezdhetetlen okot talált Oroszország arra, miért lépne le a Nemzetközi Űrállomásról

A Nemzetközi Űrállomás veszélyes és alkalmatlan a célra

- mondta csütörtökön Oroszország űrkutatásért felelős vezetője, miközben Moszkva a projektből való kilépés és saját állomás indításának tervét szorgalmazza. Jurij Boriszov, a Roszkozmosz ügynökség vezetője szerint a 24 éves űrállomáson a legénység biztonságát az elöregedett alkatrészek folyamatosan veszélyeztetik.

Technikailag az ISS túllépte az összes garanciaidőszakát és ez veszélyes. A berendezések meghibásodásának lavinaszerű folyamata kezdődik, repedések jelenhetnek meg

- mondta Boriszov.

Az ISS az Egyesült Államok és Oroszország közötti együttműködés olyan ritka területe volt, ahol a közös munka még a diplomáciai kapcsolatok romlása ellenére sem fagyott be. Oroszország februárban elindított ukrajnai offenzívája után az űrkutatás terén is megromlott az orosz-amerikai viszony. Az orosz-ellenes szankciók ugyanis a rakétagyártást is érintették.

Múlt hónapban Boriszov bemutatta a tervezett orosz űrállomás modelljét, amelyről csütörtökön azt mondta, hogy nyitott lesz a baráti országokkal való együttműködésre. Moszkva leginkább Kína szövetségére számít a jövőbeli űrkutatásaiban. Boriszov elmondta azt is, hogy az orosz állomás a sarkok körül fog keringeni a Föld körüli pályáján, így sokkal több területet tarthat megfigyelés alatt és új adatokat gyűjthet a kozmikus sugárzásról.

Címlapkép forrása: Matthias Kulka/Getty Images