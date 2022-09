Már csak egy hónap a Brain Bar jövőfesztiválig

Szeptember 29-én nyit időkaput a Brain Bar, Európa legnagyobb jövőfesztiválja. A résztvevők idén együtt fesztiválozhatnak többek között a TikTok, a Vice UK és a LEGO vezetőivel. Személyesen találkozhatnak Laura Tooduval, az észt védelmi minisztérium harcos amazon tanácsadójával, Peter Boghossian kamuvadász filozófussal és Leyla Acaroglu dizájn provokátorral is.

A rendezvény 2022-ben is az emberiség legégetőbb kérdéseit helyezi fókuszba, mint például az aggasztó gazdasági helyzetet, a megbomló békét vagy a közösségi média felelősségét az ukrán-orosz háborúban.

Olyan nagyágyúk fordulnak meg a Brain Bar színpadán, mint Zing Tsjeng, a Vice UK főszerkesztője, illetve Jakub Olek, a TikTok Közép-Kelet-Európai és Ukrajnai Kormányzati Kapcsolatokért Felelős Vezetője.

Laura Toodu, az észt védelmi minisztérium politikai tanácsadója olyan kérdésekre keresi a választ, hogy a háború kijózanító realitásának fényében szükségünk van-e sorkatonaságra, vagy hogy mire lennénk hajlandóak a hazánkért. A Brain Bar meghívására látogat Magyarországra Peter Boghossian amerikai filozófus, hogy előadásában arra bátorítsa a közönséget, hogy őrizze meg kritikus gondolkodását és szabadságát.

A világ minden pontjáról érkező előadók nem félnek megkérdőjelezni olyan alapvetésnek vélt állításokat sem, mint azt, hogy a feminizmus a nők érdekeit szolgálja. Joanna Williams a Women VS Feminism című könyv szerzője kész vitába szállni Johanna Nejedlova nőjogi aktivistával is a közös cél érdekében. Színpadra lép dr. Leyla Acaroglu dizájn provokátor is, és arra ösztönözi a fesztiválozókat, hogy ne adják fel a reményt azzal kapcsolatban, hogy valódi változást érhetnek el a világban. A rendezvény előadói között szerepel Johnny Castrup, a LEGO Ideas vezetője, aki arról mesél majd, hogyan szabadítja fel a kreativitást a közös alkotás, és milyen elképesztő üzleti sikereket hoztak a LEGO rajongók ötletei. A LEGO Ideas ugyanis az a platform, ahol nem csak a már létező építőkockákból lehet alkotni, hanem mindenki szabadjára engedheti a fantáziáját és valóra válthatja legnagyobb álmait is legóból.

A jövőfesztivál idén is provokál, inspirál és keresi a választ olyan kérdésekre, amik talán még fel sem merültek, így bátorítva a következő generációt arra, hogy a társadalom olyan építőivé váljanak, akik képesek újat álmodni, és ha kell harcolni is azért, hogy övék maradjon a jövő.

A Brain Barnak szeptember 29-30 között a sokszorosan díjazott Magyar Zene Háza ad otthont. A rendezvény diákok és tanárok számára idén is ingyenes. Regisztráció és kedvezményes early bird jegyek még elérhetőek a Brain Bar oldalán.

A Brain bar médiatámogatója a Portfolio Csoport.