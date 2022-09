Nem tudta megroppantani a Nyugat Putyin birodalmát, de már látszanak a viharfelhők

Az Oroszországgal szembeni szankciók hatékonysága hosszú ideje vita tárgyát képezi. Azt meg lehet állapítani, hogy a a sokak által várt rövidtávú hatásukat nem sikerült elérniük, nem roppant meg egyből az orosz gazdaság és nem sikerült Oroszországot a háború befejezésére kényszeríteni, bár elemzők már a kezdeti időkben is arra hívták fel a figyelmet, hogy a szankciók erre nem is kifejezetten alkalmasak. A a közép- és hosszútávú folyamatokat nézve, azonban látszik már a hatás; elsősorban a szakképzett munkaerő és a fiatalok menekülése az országból, valamint az otthonmaradók fokozatos elszegényedése, amely jóval borúsabb képet rajzol ki az orosz gazdaság helyzetéről.

A nyugati országok szankciók újszerű arzenáljával próbálják megbénítani Oroszország 1800 milliárd dolláros gazdaságát. Ennek a gazdasági intézkedéseknek a hatékonysága kulcsfontosságú lehet az ukrajnai háború kimenetelét illetően, de sokat elárul a liberális demokráciák azon képességéről is, hogy a 2020-as évek végére, és azon túl is képesek lesznek-e globális hatalmat kivetíteni, többek között Kínával szemben. Aggasztó módon a szankcióháború eddig nem megy olyan jól, mint sokan várták.

Az elmúlt időszakban úgy tűnik, a nyugati hatalmak a nemzetközi konfliktusok megoldására igyekeznek nem katonai erőt alkalmazni. A renitens országok - gondoljunk Iránra és Venezuelára - megbüntetésére úgy tűnt, hogy a szankciók megoldást kínálnak, mivel lehetővé teszik a Nyugat számára, hogy a 21. századi gazdaság középpontjában álló pénzügyi és technológiai hálózatok ellenőrzése révén gyakoroljon hatalmat. Az oroszországi embargó azonban új szintre emelte a szankciókat azzal, hogy a világ 11. legnagyobb gazdaságának, az energia, a gabona és más nyersanyagok egyik legnagyobb exportőrének megbénítására irányult.

Rövid távú hatások

Rövid távon a szankciók nem tudták elérni a közvélemény által várt hatást. Az IMF szerint Oroszország GDP-je 2022-ben 6%-kal fog csökkenni, ami jóval kisebb, mint a márciusban sokak által várt 15%-os visszaesés, azonban még így is nagyon jelentős negatív változásról beszélünk. Az energiaeladások Oroszországnak idén 265 milliárd dolláros folyó fizetési mérlegtöbbletet eredményeznek, ami Kína után a második legnagyobb a világon. A pontos adatok kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az orosz hatóságok kozmetikázhatják őket, de irányadásra mindenképpen alkalmasak. A válság után Oroszország pénzügyi rendszere stabilizálódott, és az ország új beszállítókat talált egyes importtermékekhez, eközben Európában az energiaválság recessziót idézhet elő. A szankciók kapcsán fontos megjegyezni, hogy az orosz gazdaság nem túlzottan nyitott, és a fő exporttermékére mért csapások majd csak a harmadik negyedévtől kezdve mutatják meg az igazi hatásukat az adatokban.

Amikor Vlagyimir Putyin elnök erői február végén megtámadták Ukrajnát, sok Wall Street-i elemző sietett megjósolni Oroszország gazdasági bukását. A háború kitörése utáni hetekben úgy tűnt, hogy ezek a szörnyű figyelmeztetések valóra válnak a nyugati szövetségesek által bevezetett gazdasági szankciók következtében. Az orosz gazdaság azonban nagy ellenállóképességről tett tanúbizonyságot, így hat hónappal később érdemes újból megvizsgálni ezeket az előrejelzéseket.

Márciusban a JP Morgan azt jósolta, hogy Oroszország bruttó hazai terméke 35%-kal csökken a második negyedévben az előző negyedévhez képest, a Goldman Sachs pedig ekkor úgy látta, hogy Oroszország gazdasága a Szovjetunió 1990-es évek eleji összeomlása óta a legsúlyosabb zsugorodást fogja elszenvedni.

A június 30-ig tartó három hónapban azonban az orosz GDP csak 4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Valójában a gazdasági növekedése gyorsabb ütemben zsugorodott a koronavírus-járvány kitörése után, amikor a GDP 7,4%-kal csökkent 2020 második negyedévében. Ennek fényében a JP Morgan arra a következtetésre jutott, hogy az orosz gazdaság a kemény szankciók súlya alatt is jól bírta, és egyre inkább úgy tűnik, hogy egy elhúzódó, de nem túl éles recesszióval vannak összhangban a rendelkezésre álló adatok.

Az orosz nyersanyagok, köztük a nyersolaj vártnál erősebb exportja is segítette az orosz gazdaságot. A Nemzetközi Valutaalap szerint az országnak a saját fogyasztói körében tapasztalható erőteljes kereslet és a Kreml által kidolgozott, a munkanélküliség alacsonyan tartására irányuló program is jót tett. Wall Street-i elemzők azt is jósolták, hogy a nyugati olajimporttilalmak súlyosan érintik Oroszországot, a világ harmadik legnagyobb olajtermelőjét, mivel gazdasága nagymértékben függ az energiaexporttól; a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az olaj- és gázbevételek tavaly a szövetségi költségvetésének a 45%-át tették ki. Az Egyesült Államok márciusban embargót rendelt el az orosz energiahordozókra, míg az EU májusban állapodott meg a fokozatos tilalomról, amely egyelőre az orosz olajvásárlások 75%-át érinti.

Márciusban a Goldman Sachs úgy látta, hogy Moszkva valószínűleg nem talál más partnereket a nyersolajra, mivel a SWIFT bankrendszerből való kizárása miatt az orosz központi bank nem tudja felhasználni külföldi tartalékait. Oroszország azonban a júliusi adatok szerint még mindig napi 7,4 millió hordó olajat exportál, és ebben a felvevőpiaci oldalról Kína várt keresletnövekedése mellett meglepő módon India orosz olajvásárlásai játszották a legnagyobb szerepet.

India orosz olajimportja öt egymást követő hónapban nőtt, mielőtt júniusban kissé visszaesett, de még így is napi 1 millió hordóról van szó, ami 900%-os növekedés februárhoz képest.

Időbe telik az Európai Uniónak is, mire csökkenteni tudja a függőségét az orosz olajtól, erre utal, hogy az EU még mindig napi 2,8 millió hordó olajat importál, ami mindössze 30%-os csökkenés a februári napi 4 millió hordóhoz képest.

Nagyon borúsak voltak a kilátások február végén a nyugati gazdasági szankciók miatt az orosz feldolgozóipari és szolgáltatási szektor kapcsán is. Az ukrajnai invázió nyomán az oroszországi összetett beszerzési menedzser index (PMI vagy hazai forrásokban BMI) februári 50,8-ról márciusban 37,7-re zuhant. Ez egy olyan index, ami a két ágazat tendenciáit követi, és ahol az 50 feletti érték növekedést, az 50 alatti pedig zsugorodást jelez. A Goldman Sachs szerint eleinte a gazdaság zsugorodása széles körű volt, a termelés, az új megrendelések és különösen az új exportmegrendelések összetevőinek erőteljes csökkenésével, és további csökkenésre számítottak. Néhány hónappal később azonban Oroszország összetett PMI-je ismét a növekedési tartományba került, az index áprilisban 44,4-re, júniusban 50 fölé emelkedett, a múlt hónapban pedig elérte az 52,2-es értéket.

A hosszú távú hatások

Úgy tűnik, pusztán a fenti számok alapján, hogy a szankciók nem feltétlenül működnek, hatásuk legfeljebb a nyugati közvélemény megnyugtatására elég. Azonban a szankciós intézkedéseknek stratégiai céljaik is vannak. A rövid távú cél, legalábbis kezdetben, az volt, hogy Oroszországban likviditási és fizetési mérlegválságot idézzenek elő, ami megnehezítené az ukrajnai háború finanszírozását.

Hosszú távon a szándék Oroszország termelési kapacitásának és technológiai fejlettségének a rontása, hogy ha Vlagyimir Putyin egy másik ország lerohanására törekszik, kevesebb forrás álljon rendelkezésére. A végső cél az, hogy másokat elrettentsenek a háborúskodástól.

Kiderült, hogy a szankciós fegyvernek vannak hibái, az egyik az időeltolódás. A Nyugat által monopolizált technológiához való hozzáférés megakadályozása évekig tart, mire hatni kezd, és az autokráciák jól el tudják viselni az embargó kezdeti csapását, mert képesek erőforrásokat mozgósítani. A legnagyobb hiba az, hogy a teljes vagy részleges embargót nem hajtja végre több mint 100 ország, amelyek a világ GDP-jének 40%-át adják. Az Ural típusú olaj Ázsiába áramlik, Dubaj tele van orosz pénzzel, és az Emirates és más légitársaságok naponta hétszer repülhetnek Moszkvába.

A globalizált gazdaság jól alkalmazkodik a sokkokhoz és a lehetőségekhez, különösen azért, mert a legtöbb ország nem akarja a nyugati politikát érvényesíteni.

Hosszú távon azonban súlyos hatásai lehetnek az Oroszország elleni intézkedéseknek. Három-öt éves távlatban a nyugati piacoktól való elszigetelődés várhatóan nagy pusztítást fog okozni az orosz gazdaságban, 2025-re a polgári repülőgépek egyötöde maradhat a földön tartalék alkatrészek hiányában, a távközlési hálózatok korszerűsítése késik, és a fogyasztók hiányolni fogják a nyugati márkákat. Oroszország elveszíti legtehetségesebb polgárainak egy részét, akik visszariadnak a diktatúra valóságától és attól, hogy országuk Kína benzinkútjává válik.

Az országot elhagyó fiatalok

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat saját becslése szerint

idén január és március között több mint 3,8 millió orosz hagyta el az országot, jelentős részük az Ukrajna elleni orosz háború miatt.

Az OK Russians nevű civil szervezet nemrégiben készült felmérése szerint a február 24. után az országot elhagyó oroszok átlagéletkora 32 év volt, 80 százalékuk pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A háború hat hónapos évfordulója környékén az ország a kivándorlás második hullámát éli meg, mivel azok, akiknek több időre volt szükségük ahhoz, hogy felgöngyölítsék az életüket, most távoznak.

Az idei tömeges elvándorlás az országból a Szovjetunió összeomlása utáni kezdeti kivándorláshoz hasonlítható, amikor 1992-ben és 1993-ban 1,2 millió orosz hagyta el az országot.

Oroszországból megindult jelenlegi, nagyarányú agyelszívás (brain drain) a fiatal, képzett és művelt állampolgárokat érinti főleg.

Akadémikusok, aktivisták és a technológiai szektor alkalmazottjai tömegesen távoznak; az orosz technológiai munkaerő mintegy 10%-a elhagyta, vagy el tervezi hagyni az országot, közölte az Orosz Elektronikus Kommunikációs Szövetség májusban az orosz parlamenttel. A humán tőke - technológiai dolgozók, akadémikusok, újságírók és háborúellenes aktivisták - tömeges elvándorlása megtizedelhet bizonyos ágazatokat, és árthat az orosz gazdaságnak, amely már most is vergődik, és nagyrészt el van vágva a nemzetközi kereskedelemtől és üzleti tevékenységtől.

Az ország elvesztette a legértékesebb emberi erőforrásait, fiatal, képzett, tehetséges és vállalkozó szellemű oroszokat, akik képzettségükkel és képességeikkel az orosz gazdaság vezetői lettek volna, és segítették volna a növekedést.

Február óta több mint 1000 világcég szüntette meg tevékenységét Oroszországban, ami korlátozta a munkalehetőségeket és az oroszok számára az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. Az infláció közel 18%-ra emelkedett, a reálbérek pedig 7,2%-kal csökkentek áprilisban. Az idei első negyedévben a szegénységi küszöb alatt élő oroszok száma 20,9 millióra, a lakosság 14,3%-ára emelkedett, szemben a 2021-es utolsó negyedévi 12,4 millióval, ami közel 67%-os növekedést jelent az orosz állami statisztikai hivatal szerint, amely a szegénység növekedését az inflációnak tulajdonítja. Andrej Illarionov, Putyin korábbi tanácsadója áprilisban azt mondta a BBC-nek, hogy ez a szám megduplázódhat vagy megháromszorozódhat, ahogy a háború folytatódik.

Ennek eredményeképpen az oroszországi fiatalok a háború miatt bizonytalanok és bizonytalan életet is látnak maguk előtt. A felmérések és a szakértők szerint ők jobban ellenzik Oroszország ukrajnai invázióját, mint más demográfiai csoportok, mert nem akarnak háborút, és azt sem, hogy elszigetelődjenek a világ többi részétől. Az alacsony fizetések, a magas infláció és az instabil rubel miatt egy középszintű munkával nem lehet egyről a kettőre jutni fiatalként Oroszországban. Külön nehézséget jelentett, hogy a háború kitörésekor az orosz bankokkal szembeni nyugati szankciók miatt elvesztették befektetési számláihoz való hozzáférést is a fiatalok.

A fiatalok úgy látják, hogy nincs mód arra, hogy egyhamar visszatérjenek Oroszországba, mivel ha egyszer meg is tennék, lehet, hogy már nem tudnának többet onnan még egyszer eljönni. Sokan aggódnak az ukrajnai barátaik miatt és megdöbbenve nézik, hogy az állami propaganda milyen jól befolyásolja az otthon maradtakat, és nem egyen közülük biztosak benne, hogy letartóztatták és bebörtönöztek volna őket, ha az országban maradnak. Meglátásuk szerint mostanra az általuk ismert kreatív osztály nagy többsége, akik megértik a valós helyzetet, elhagyja vagy el tervezi hagyni az országot; eladják a házaikat és már elhagyták Oroszországot. A fiatalok tipikus desztináció között szerepel Isztambul, Belgrád és még az indonéziai Bali is, ahol többszáz fős orosz közösségük jött létre, de többen Brazíliában és Dél-Koreában telepedtek le. Egyes oroszok továbbra is távmunkával járulnak majd hozzá az otthoni gazdasághoz, és szankciós pufferként működhetnek, ha import-export tevékenységet hoznak létre olyan országokban, mint Törökország, Örményország és India, azonban a tehetségek nagy része így is elveszik.

A szakértők szerint persze nem fog egyik napról a másikra összeomlani az orosz gazdaság csak az elvándorlás miatt. Az Oroszországban maradó tehetséges és képzett munkaerő-kínálat - az oroszoknak csak mintegy 30 százaléka rendelkezik külföldre utazásra jogosító útlevéllel elegendő ahhoz, hogy a gazdaságot a felszínen tartsa - mondta Margarita Zavadskaya, a Helsinki Egyetem Finn Orosz és Kelet-európai Tanulmányok Központjának társadalomtudományi főmunkatársa. Szerinte azonban

azok, akik a kivándorlók helyére lépnének, valószínűleg átlagosan kevésbé képzettek lesznek, viszont politikailag engedékenyebbek.

Putyin igyekezett pozitívumként beállítani az országból történő agyelszívást, az országot elhagyó oroszokat és a nyugatbarát nézeteket vallókat "árulóknak" nevezve, akik Oroszország elpusztítására törekszenek. A kormány azonban jeleit mutatja annak, hogy nem biztos, hogy ilyen könnyen elengedné a szakképzett fiatalokat külföldre. A Pervij Otdel (Első Osztály) orosz emberi jogi szervezet májusban arról számolt be, hogy az FSZB ügynökei elkezdték megkeresni az országból elmenekültek rokonait, hogy visszatérésre késztessék őket. Oroszország kilátásai az elveszített humán tőke újjáépítésére és újbóli felhalmozására rövid távon és Putyin hatalmának fennmaradása mellett nehéznek bizonyulnak.

Oroszország gazdasági fellendülése csak akkor lehetséges, ha a pusztító háború véget ér, és a jelenlegi politikai rendszer összeomlik

- mondta Zavadszkaja.

