Tisztogatás zajlik a második legnagyobb pártban

Kizárták a világ második legnagyobb pártjának számító Kínai Kommunista Pártból a világ egyik legnagyobb vállalata, a China Life Insurance Company biztosítótársaság korábbi vezetőjét, Vang Bint; illetve a nemzetbiztonsági minisztériumon belüli korrupció kivizsgálásáért felelős Liu Janpinget is.

Vesztegetés és korrupció gyanúja miatt kizárták a Kínai Kommunista Pártból a világ egyik legnagyobb vállalata, a China Life Insurance Company biztosítótársaság korábbi elnökét, Vang Bint – derült ki a Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottság csütörtöki közleményéből, amelyet a 24.hu szemlézett.

Vangról kiderült, hogy hatalmas mennyiségű kenőpénzt vett fel, és visszaélt hatalmával, hogy másoknak hasznot húzzon – áll a közleményben.

A China Life Insurance Company egy pekingi székhelyű, Kínában bejegyzett vállalat, amely életbiztosítási és életjáradék-termékeket kínál és a világ legnagyobb vállalati közé tartozik.

A kínai korrupcióellenes felügyelet csütörtökön jelentette be, hogy Vang Bin mellett egy magas rangú kínai tisztviselőt, a korábban a nemzetbiztonsági minisztériumon belüli korrupció kivizsgálásáért felelős Liu Janpinget is kizártak a kormányzó kommunista pártból és eltiltották közhivatal viselésétől, miután őt is bűnösnek találták egy korrupciós vizsgálatban - számolt be a Reuters.

Hszi Csin-ping kínai elnök, aki a jövő hónapban tartandó pártkongresszus során várhatóan Mao Ce-tung és Teng Hsziao-ping nyomdokába lép, és harmadik vezetői ciklusát kezdi meg. Hszi imázsában jelentős szerepe van a hivatali korrupció elleni fellépés hangsúlyozásának.

Címlapkép: A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának sajtóosztálya által tartott sajtótájékoztató 2022. július 12-én Pekingben. Fotó: VCG/VCG via Getty Images