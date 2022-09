A Siemens meghazudtolta a Gazpromot

Az ilyen szivárgások általában nem befolyásolják a turbina működését, és a helyszínen lezárhatók. Ez a karbantartási munkák keretében rutineljárás

– közölte a német vállalat.

Hozzátették,

az ilyen típusú szivárgások korábban soha nem vezettek a működés leállításához.

Megjegyezték, az érintett Portovaja kompresszorállomáson elegendő más turbina áll rendelkezésre az Északi Áramlat 1 üzemeltetéséhez.

A Gazprom a nyugati szankciókra hivatkozott azzal kapcsolatban, hogy miért nem tudják kijavítani a turbinában keletkezett hibát. Az orosz állami gázóriás nem határozott meg időpontot a gázvezetéken történő szállítás újraindítására.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a Twitteren azt írta, az eset azt mutatja, hogy Oroszország ismét fegyverként használja a gázt Európa ellen.

Gazprom’s move is sadly no surprise. Use of gas as a weapon will not change the resolve of the EU. We will accelerate our path towards energy independence. Our duty is to protect our citizens and support the freedom of #Ukraine