Nem festenek túl jó képet az első jelentések az atomerőmű állapotáról

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője azután beszélt, hogy csütörtökön több órát töltött az erőműben, miután órákon keresztül próbáltak átjutni a heves tűz alá került frontvonalon. Ígéretei szerint csapata pénteken ismét visszatér a létesítmény területére, hogy pontosabb képet kapjanak az atomerőműben keletkezett fizikai károkról.

Nyilvánvaló, hogy az erőművet és az erőmű fizikai épségét megsértették, többször is. Ez nem mehet így tovább. Mi már nem megyünk sehová. A NAÜ most ott van, ahol lennie kell és ott is marad

- nyilatkozta Grossi.

Grossi elmondta, hogy bejárta az egész telephelyet és megtekintette a kulcsfontosságú területeket. Véleménye szerint csapatának a továbbiakban is sok munkát kell végeznie, hogy befejezze a műszaki szempontok elemzését. Közölte, hogy egy kisebb csapat állandó megfigyelőként a későbbiekben is a létesítményben marad.

Címlapkép forrása: Dean Calma/Wiki Commons