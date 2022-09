Fotók: alaposan beásták magukat az oroszok Herszonnál

Több ukrajnai háborúval foglalkozó közösségi oldal is megosztott néhány fotót, amely az oroszok által megszállt Herszon Nemzetközi Reptéren készült, Csoronbaivka település mellett. Az látható rajtuk, hogy az oroszok nagy mennyiségű katonai járművet tárolnak a reptérnél, egy részét ezeknek ráadásul improvizált fedezékekkel bástyázták körül.

Airport in at Chornobaivka shows the fear of . Everything separated into reverments and earth walls.No Hesco Barriers in the RU Army. #kherson