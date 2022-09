Bejelentette Ukrajna: újabb terület ellen indulhat támadás, itt az idő, hogy menekülőre fogják az oroszok

„Az időjárás-jelentés bemondta, hogy hamarosan nagy forróság lesz a Krímen. Itt az idő, hogy a megszállók felkészüljenek egy úszásra” – írta az ukrán védelmi minisztérium angol nyelven, Twitter-fiókján, majd hozzátették: ha az oroszok haza akarjak jutni Szocsiba vagy Jejszkbe, akkor akár rekordot is dönthetnek.

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea. It's time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim. {:url}