Hamarosan ontani fogják a fegyvereket a magyar gyárak - Vajon mire készül ezzel a kormány?

A 2010-es évek közepe-vége óta zajló magyar haderőfejlesztési program elengedhetetlen része a hazai hadiipar fejlesztése is, e célból már közel egy tucat gyárépítést, üzembővítést vagy K+F központ létrehozását jelentették be az illetékesek. A Magyarországon gyártott fegyverek nem csupán a Magyar Honvédség használatába mennek, hanem a beruházásokat koordináló kormánytisztségviselők azt is remélik, hogy hazánk a nemzetközi fegyverpiacra is felkerül majd, mint jelentős exportőr. Bár vannak, akik már azelőtt temetni kezdték a projektet, mielőtt az első magyar gyártmányú páncélos egyáltalán legördült volna a futószalagról, az igazság az, hogy a hadiipari termékek piacán elég erős konjunktúra várható, Magyarország pedig nem egymaga vág neki, hogy a semmiből „Made in Hungary” feliratú termékekkel, új szereplőként robbanjon be egy erősen telített piacra. Persze ettől függetlenül az üvegplatfont nem biztos, hogy könnyű lesz áttörni, de több tényező is segíti a magyar fegyverek exportesélyeit.

Sorra nyílnak a fegyvergyárak

Lynx IFV Zalaegerszegen. A páncélozott harcjármű várhatóan a magyar hadiipari export egyik húzóterméke lesz. Fotó: MTI Fotó/Varga György

Az elmúlt évek egyik nagy hadiipari sztorija volt, hogy páncélos harcjárműveket gyártó üzem jön létre Zalaegerszegen, ahol a Rheinmetall első körben Lynx gyalogsági harcjárműveket fog gyártani, részben a Magyar Honvédség használatára, részben pedig exportra.

A projekt része egy nagyobb, hadiipari portfóliónak, mellyel a magyar haderő képességfejlesztése mellett a kormány szándéka az is, hogy jelentős hadiipari szereplővé építsék ki Magyarországot a nemzetközi fegyverpiacon.

A már ismert bejelentések alapján a következő hadiipari üzemek épülnek hazánkban:

várhatóan 2023-ban elkezdődik a Rheinmetall Lynx gyalogsági harcjárművek gyártása Zalaegerszegen , hosszabb távon pedig kutatás-fejlesztés tevékenység és akár más páncélosok gyártása is megvalósulhat itt,

gyalogsági harcjárművek gyártása , hosszabb távon pedig kutatás-fejlesztés tevékenység és akár Kaposváron , szintén a Rheinmetall-lal együttműködésben kerekes harcjárműgyár lesz , első körben itt a Nurol Makina „Gidrán” néven rendszeresített 4x4-esét, hosszabb távon várhatóan a magyar fejlesztésű, most még „Hitron” névre hallgató 8x8-as páncélozott harcjárművet gyártják majd,

, szintén a Rheinmetall-lal együttműködésben , első körben itt a Nurol Makina „Gidrán” néven rendszeresített 4x4-esét, hosszabb távon várhatóan a magyar fejlesztésű, most még „Hitron” névre hallgató 8x8-as páncélozott harcjárművet gyártják majd, Várpalotán , szintén a Rheinmetall-lal együttműködésben nagy kaliberű lőszergyártás és robbanószer-gyártás lesz,

, szintén a Rheinmetall-lal együttműködésben és robbanószer-gyártás lesz, Nyírtelekre várhatóan katonai radarokat gyártó üzemet telepít a német cég,

várhatóan telepít a német cég, Gyulán az Airbus Helicopters gyára kezdi meg hamarosan a működést, itt helikopter-alkatrészeket fognak majd gyártani a szakemberek, melyek részben civil, részben katonai alkalmazásra készülő helikopterekbe épülnek majd be,

az gyára kezdi meg hamarosan a működést, itt fognak majd gyártani a szakemberek, melyek részben civil, részben katonai alkalmazásra készülő helikopterekbe épülnek majd be, Kiskunfélegyházán a HM Arzenál üzemében kézifegyvereket (jelenleg elsősorban a Czeska Zbrojovka gépkarabélyait, hosszabb távon mesterlövészfegyvereket, AR variánsokat) gyártanak már jelenleg is,

a HM Arzenál üzemében (jelenleg elsősorban a Czeska Zbrojovka gépkarabélyait, hosszabb távon mesterlövészfegyvereket, AR variánsokat) gyártanak már jelenleg is, magyar állami tulajdonba került ezen kívül még az osztrák Hirtenberger Defence aknavetőgyár, illetve kormányközeli tulajdonba került az elsősorban kisméretű repülőgépeket gyártó Aero Vodochody is.

A hazai üzemek nagy része még csak tervezési vagy építési fázisban van, így jelentős részük várhatóan a 2020-as évek közepére, második felére lesz kész, a hazai hadiipar-fejlesztési tervek viszont bőven túlmutatnak ezen a céldátumon.

Úgy tudjuk, a fent említett projekteken kívül folyamatban van még több tárgyalás is, a Rheinmetall mellett más, külföldi hadiipari cégekkel, illetve régebb óta működő hazai vállalatokkal is újfajta fegyverek rendszeresítéséről, gyártásáról.

Várható hamarosan bejelentés felderítő, csapásmérő, és öngyilkos drónok beszerzéséről, jó eséllyel gyártásáról is, és szinte biztosan várható hamarosan hivatalos bejelentés a Rheinmetall HX3-as platformra telepített, 155 milliméteres önjáró tüzérségi rendszer beszerzéséről és gyártásáról is Magyarországon. Ezen kívül jó esély van arra is, hogy a Skyranger légvédelmi rendszerrel kapcsolatos K+F és gyártási tevékenységet is legalább részben Magyarországra hozzák.

Robog a piac, van vevőpotenciál bőven

A Rheinmetall HX3-as platformra telepített, 155 milliméteres tüzérségi rendszerének gyártásáról még nincs hivatalos megállapodás, de előrehaladott tárgyalásokat folytat róla a magyar kormány. A Rheinmetall tervei szerint ez a platform a világ egyik legnagyobb lőtávolságú önjáró tüzérségi eszköze lesz. Forrás: High-tech Force

A magyar hadiipar-fejlesztés egy olyan időszakban indult el, amikor látványosan megugrott a kereslet nemzetközi szinten, de különösen Európában a fegyverek, katonai felszerelések iránt.

Az európai haderők konvencionális képesség-fejlesztésének szükségessége a 2014-es krími krízis óta téma, viszont a 2022. február 24-én indult, Ukrajna elleni orosz invázió miatt szinte minden európai haderő átfogó modernizációs programot hirdetett.

Csak hogy néhányat említsünk ezek közül:

Lengyelország , jelentős részben dél-koreai ipari együttműködésekre alapozva, Európa talán legütőképesebb haderejét építi fel a 2030-as évek közepéig. Miközben tankok, önjáró tarackok, rakétatüzérség területén már van döntés nagyobb képességcsomagok beszerzéséről, egy fontos területen még nem indult meg érdemben a modernizáció: ez pedig a gyalogsági harcjárművek (IFV) területe. A lengyel haderő körülbelül 1000 darab BWP-családba tartozó, szovjet eredetű IFV-t tervez lecserélni, a feladatra sokáig erős esélyes volt a Borsuk nevű kísérleti jármű, viszont az volt megfigyelhető az elmúlt hónapokban, hogy a lengyelek is egyre inkább elkezdtek elmozdulni saját technológia helyett külföldi beszállítók felé. Nem kizárt, hogy itt lesz a történelmileg is erős lengyel-magyar kapcsolódási pont, hiszen akár IFV-kkel, akár IFV-technológiával (pl. a Skyranger-tornyokkal vagy a HERO drónokkal) be tud majd kapcsolódni a magyar hadiipari képesség a lengyel fejlesztésbe.

, jelentős részben dél-koreai ipari együttműködésekre alapozva, Európa talán legütőképesebb haderejét építi fel a 2030-as évek közepéig. Miközben tankok, önjáró tarackok, rakétatüzérség területén már van döntés nagyobb képességcsomagok beszerzéséről, egy fontos területen még nem indult meg érdemben a modernizáció: ez pedig a gyalogsági harcjárművek (IFV) területe. A lengyel haderő körülbelül 1000 darab BWP-családba tartozó, szovjet eredetű IFV-t tervez lecserélni, a feladatra sokáig erős esélyes volt a Borsuk nevű kísérleti jármű, viszont az volt megfigyelhető az elmúlt hónapokban, hogy a lengyelek is egyre inkább elkezdtek elmozdulni saját technológia helyett külföldi beszállítók felé. Lengyelországon kívül számos olyan ország van még, amely cserélni tervezi régi, szovjet járműparkját, ezen belül különösen a BMP-1-es és 2-es gyalogsági harcjárműveket, a 2Sz1-es és 2Sz3-as önjáró tarackokat, illetve BTR-60, 70, 80-as páncélozott szállító harcjárműveket. A szovjet technika felváltása belépési pont lehetnek új piacokra a Lynx mellett a „Hitron” néven emlegetett kaposvári 8x8-asnak, a HX3-as önjáró rendszernek, vagy akár a Gidránnak. Ilyenek lehetnek akár a volt kommunista befolyás alatt álló kelet-európai országok mellett Görögország is: a 2030-as évekre várhatóan a legtöbb EU/NATO ország száműzi készletéből a szovjet maradványtechnikát.

Számos kelet-európai ország dolgozik elavult, szovjet eredetű BMP / BVP / BWP harcjárműveinek lecserélésén. Itt az eszköz lengyel hagyományőrzők kezében látható, NDK-s felségjelekkel. Fotó: Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl via Wikimedia Commons

Görögország külön is érdekes sztori, hiszen itt bemutatkozott a Rheinmetall Lynx a nyáron, mint az M113-asok és BMP-1-esek utódja. Elképzelhető, hogy ha Athén is a Lynxek beszerzése mellett dönt, Görögországba is telepít gyártóüzemet a Rheinmetall, de önmagában ez nem jelenti azt, hogy a beszerzésből teljesen kiesik Magyarország.

külön is érdekes sztori, hiszen itt bemutatkozott a Rheinmetall Lynx a nyáron, mint az M113-asok és BMP-1-esek utódja. Elképzelhető, hogy ha Athén is a Lynxek beszerzése mellett dönt, Görögországba is telepít gyártóüzemet a Rheinmetall, de Németország vezetése nemrég bejelentette, hogy az orosz fenyegetettség miatt létrehozzák Európa legerősebb haderejét, a Bundeswehr viszont jelenleg igencsak cudar állapotban van. Mindez a magyar hadiiparnak is lehetőség , hiszen a Lynx erős esélyes lehet a Marder IFV-k cseréjére és a Puma IFV-k kiegészítésére, a 155 milliméteres HX3-as erős esélyes a kerekes önjáró tüzérség szerepére, a Skyrangerek pedig feltölthetik a jelenleg nem létező önjáró légvédelmi harcjárműparkot. A Hitron hosszabb távon a Boxer utódja lehet. Ha csak egyetlen egy ilyen cserét sikerül megvalósítani, vélhetően az is több százas megrendelési számot jelent a magyar hadiiparnak.

vezetése nemrég bejelentette, hogy az orosz fenyegetettség miatt létrehozzák Európa legerősebb haderejét, , hiszen a Lynx erős esélyes lehet a Marder IFV-k cseréjére és a Puma IFV-k kiegészítésére, a 155 milliméteres HX3-as erős esélyes a kerekes önjáró tüzérség szerepére, a Skyrangerek pedig feltölthetik a jelenleg nem létező önjáró légvédelmi harcjárműparkot. A Hitron hosszabb távon a Boxer utódja lehet. Ha csak egyetlen egy ilyen cserét sikerül megvalósítani, vélhetően az is több százas megrendelési számot jelent a magyar hadiiparnak. Josep Borrell, az EU külügyi vezetője épp nemrég ismerte el, hogy az Ukrajnának szállított fegyverek miatt jelentősen megcsappant számos európai ország fegyverkészlete, ezek feltöltése pedig a következő évek nagy projektje lesz. Ezen a területen különösen a várpalotai lőszergyár villanthat nagyot, hiszen sor kerül majd itt azoknak a 155 milliméteres tüzérségi lőszereknek a gyártására is, melyeket a Nyugat százezres csomagokban küld Ukrajnának.

Ennek ellenére a legtöbb európai haderő semmilyen csapásmérő drónképességgel nem rendelkezik, csak felderítő célokra tartanak rendszerben UAV-ket. Ezen a piacon tehát hatalmas az exportpotenciál, amit Magyarország is ki tud aknázni, ha elkészül a várva várt drónportfólió. A kormány dolgozik jelenleg egy kamikaze- és csapásméró drónokat is tartalmazó portfólió létrehozásán, ennek jó eséllyel része lesz a Rheinmetall HERO és valamilyen török drón is (jó eséllyel a Lentatek Karayel vagy a Baykar valamelyik drónja). A katonai drónpiac az egyik legjobban felfutó sztori lesz várhatóan az évtizedben, hiszen a Hegyi-Karabah konfliktus és az ukrajnai háború is bebizonyította, hogy a drónképesség elengedhetetlen tényező egy modern háborúban.

Mindezek csupán a jelenleg is ismert fejlesztési projektek, közel sem kizárható, hogy ahogy növekszik az orosz fenyegetés, illetve egyéb, várható biztonsági kockázatok volumene (pl. illegális bevándorlás, illegális fegyverkereskedelem megugrása Kelet-Európában, esetleg újabb országok destabilizálódása), mind eszköz-diverzitás, mind gyorsaság, mind költségvetés tekintetében növekszik majd az európai haderőfejlesztési projektek terjedelme.

Ami még érdekes, hogy jó eséllyel nem csupán Európában kell, hogy gondolkodjon a magyar hadiipar.

A Rheinmetall Lynx például az Egyesült Államok OMFV-programjában is indult, melynek célja az M2 Bradley IFV lecserélése. Valószínűsíthető, hogy itt végül olyan megállapodás születik, melynek keretein belül (majdnem) minden egyes Lynxet Amerikában gyártanak majd le, viszont Magyarországon épül majd kutatás-fejlesztés képesség is (várhatóan például önvezető technológia fejlesztésre), illetve egyes modulokat is itt fognak gyártani a harcjárműhöz, így a 6200 darab Bradley lecserélésére indított tenderből azért várható, hogy Magyarországra is csurran-cseppen valami.

Célpiac lehet még a Közel-Kelet Amerika-szövetséges része (pl. szaúdiak, Izrael), az Embraerrel kapcsolatos szinergia vonzatában Brazília és Dél-Amerika egyes országai, valamint a NATO-aspiráns skandináv országok is. Sőt, éppenséggel a Lynx iránt állítólag még Irak is érdeklődik.

A Rheinmetall Lynx az amerikai M2 Bradley IFV egyik váltótípusa lehet, ha megnyerik az OMFV-programra kiírt tendert. Kép: Getty Images

Kihívások és megoldások

Az persze tagadhatatlan, hogy attól, hogy megindul a hadiipari termékek gyártása Magyarországon és egész Európa egy emberként nekiáll a haderőfejlesztésnek, még nem garantálható, hogy mindenki ész nélkül zsákolni fogja a magyar fegyvereket. Több esetleges nehézség is akadhat, amely alapvetően befolyásolhatja a hazai gyártmányú fegyverek eladását hosszabb távon is, de önmagában egyik sem jelent megoldhatatlan problémát.

A legnagyobb nehézség talán az, hogy Magyarország nem nevezhető tradicionálisan jelentős hadiipari szereplőnek, a rendszerváltás után pedig szinte minden fegyvergyártó tevékenység megszűnt hazánkban, egyedül az elsősorban nemzetközi piacra termelő siroki lőszergyár maradt aktív. Tehát Magyarország, mint fegyvergyártó brand, jelen formájában nem igazán létezik.

Ennek kapcsán azt fontos látni, hogy Magyarország nem egymaga találja fel a spanyolviaszt, hanem befutott külföldi vállalatok hoznak gyártóüzemeket hazánkba, vagyis nem arról van szó (még), hogy magyar tervezésű, magyar márkákkal futó fegyvereket próbálunk, tradicionális hadiipari szereplők által uralt piacokon felfuttatni.

A Rheinmetall, amely jelenleg messze a magyar kormány legfontosabb hadiipari partnere és a hazai gyártóüzemek jelentős többségét is kivitelezi, a világ egyik legnagyobb játékosa a piacon. A Rheinmetall lövegét építették az amerikai Abrams-harckocsikba és a német Leopard 2-esekbe, a britek és a németek az ő AFV-jüket használják, a Rheinmetall fogja gyártani az olasz különleges erők öngyilkos drónjait és talán az ausztrál haderő IFV-jét is. A cég historikusan is erős szereplő: a Rheinmetall gyártotta a Flak 41-es, 88 milliméteres löveget és a Panther harckocsi 75 milliméteres lövegét is.

Magyarországnak tehát nem teljesen új branddel kell „házalnia,” hanem többnyire a Rheinmetall és más, ismert hadiipari cégek termékeivel megyünk a nemzetközi piacra.

A zalaegerszegi harcjárműgyár belső csarnoka, 2022. áprilisán. Fotó: MTI/Varga György

Nyilván, ennek a „hátránya,” hogy az így keletkezett nyereség nem teljes egészében kerül vissza a magyar államkasszába, hiszen a hazai hadiipari vegyesvállalatok többségi tulajdona a legtöbb esetben a beruházó kezében marad. Viszont foglalkoztatottság, regionális fejlődés, K+F szempontból várhatóan pozitív hatása lesz az üzemek jelenlétének, ahogy ez megfigyelhető volt az autógyárak esetében is korábban. Hosszabb távon pedig a külföldi hadiipari vállalatok szereplése akár megágyazhat magyar fejlesztésű brandeknek is.

Néha felmerül a magyar hadiiparral kapcsolatos kritikák közt az is, hogy a Magyarországon gyártott vagy gyártani tervezett fegyverrendszerek nagy része gyakorlatilag a tervezőasztalról került a hazai üzemekbe, vagyis nem régi, kipróbált eszközökről van szó, melyeknek marketingjének például az Ukrajnában zajló események kifejezetten jót tesznek. Ezt önmagában áthidalhatja a honvédségi rendszeresítés, de egyébként sem hátrány:

a haderőfejlesztésnek alapvetően arról kellene szólnia, hogy a döntéshozók olyan fegyvereket vásárolnak, melyek modernek, technológiailag fejlettek és a lehető legtöbb ideig lehet őket rendszeres karbantartás mellett használni.

Tehát nem biztos, hogy érdemes egy „jól kipróbált” rendszert venni, ha az 10 év múlva elavult lesz, miközben egy frissen tervezett eszköz akár 30-40 évig is rendszerben maradhat.

A technikai eszközök életciklusai kapcsán érdemes egy kicsit foglalkozni a magyar Lynxek első, végeredményében kudarccal végződött nemzetközi debütálásával is. A harcjármű ugyanis pályázott a szlovák IFV-beszerzési tenderen is, de, mint ismert, Pozsony végül egy jóval régebbi, az 1980-as évek végén fejlesztett IFV-platform, a svéd CV90-es mellett döntött.

Úgy tudjuk, a szlovákok döntése végeredményében nem elsősorban szakmai szempontok alapján született meg, hiszen a Lynx egy lényegesen korszerűbb, modern igényeknek és harctéri körülményeknek megfelelőbb jármű, mint a 30 pluszos CV90 platform. A döntést elsősorban az motiválta, hogy nemrég Csehország is bejelentette, hogy CV90-eseket terveznek rendszeresíteni, Szlovákia pedig úgy döntött, inkább velük köti össze gyártási, karbantartási, képzési és műveleti képességeiket, mintsem Magyarországgal. Az együttműködésre vonatkozóan szinte azonnal a bejelentés után szerződést is aláírtak a felek, úgy, hogy a CV90-esek beszerzésére vonatkozó szerződés a BAE Systemsszel még igazából kész sincs. A cseh tenderen is indult a Lynx (még a magyar kötődés előtt), de ezt azért szórták ki, mert a cseh védelmi minisztérium hiányosnak találta a harcjárművel kapcsolatos dokumentációt.

A CV90-es amúgy nem egy rossz IFV, de nem biztos, hogy ezt az 1980-as években fejlesztett harcjármű-típust venném meg, ha a következő 30-50 év biztonságpolitikai kihívásaira készülnék. Akárhogy is nézzük, nincs a világon egyetlen harcjárműtípus sem, amelyik a végtelenségig modernizálható. Fotó: Finn védelmi minisztérium

A szlovák történet nagy tanulsága az, hogy végeredményében hiába házal valaki jó termékkel, könnyen lehet, hogy a politika lesz az, ami pontot tesz az ügy végére. Az orosz-ukrán háború kapcsán pedig igencsak dinamikusan változtak a politikai viszonyok, még az Európai Unión belül is, eddig úgy tűnik, sok szempontból nem feltétlen Magyarország javára. Fegyvereket, harcjárműveket eladni pedig közel sem olyan, mint autókat, hiszen végeredményében sokszor 1-2 ember, vagy egy kisebb, nem feltétlen csupán szakértői szempontokat vizsgáló testület dönt akár több száz, több ezer fegyver beszerzéséről és a százmillió, vagy akár milliárd eurós ellentételezés kifizetéséről. Talán összességében ezért a politika lesz a magyar hadiipari export számára a legnagyobb kihívás.

Amiről még érdemes szót ejteni végül, az a kritika, hogy hiába gyárt Magyarország exportra bármit, legtöbb esetben az exportáló cég a haditechnikai eszközökkel együtt gyártóüzemet is visz külföldre. Ez a kritika például a görög IFV-beszerzéssel kapcsolatosan merült fel, hiszen a Rheinmetall a Lynxek mellé gyártóüzemet is ajánlott Athénnak.

Ezzel kapcsolatosan két dolgot érdemes megjegyezni:

Még ha egy adott hadiipari vállalat meg is állapodik valamely kormánnyal egy új hadiipari üzem létesítéséről, az első néhány (tucat) fegyvert, harcjárművet szinte minden esetben külföldön gyártják le. Tehát, ha például Athén Lynxeket vesz, jó esély van rá, hogy az első 20-40 darab Magyarországon készül el, hiszen Európában a 2020-as évek közepéig-végéig csak itt lesz gyártóüzem.

Tehát, ha például Athén Lynxeket vesz, jó esély van rá, hogy az első 20-40 darab Magyarországon készül el, hiszen Európában a 2020-as évek közepéig-végéig csak itt lesz gyártóüzem. A Rheinmetall és az ehhez hasonló hadiipari vállalatok országokon átívelő, ipari cégportfólióban gondolkoznak, tehát nem építenek egymás mellé redundás üzemeket, amelyek teljes egészében ugyanazokat a termékeket gyártják. Ez például azzal kapcsolatosan merült fel, hogy Szlovákiába is települt volna Lynx-üzem, ha Pozsony ezt a harcjárművet választja, viszont a két járműgyár inkább kiegészítette volna egymást, vagyis a harcjárművekhez egyes komponenseket Magyarországon, másokat Szlovákiában gyártottak volna, miközben végösszeszerelés valószínűleg mindkét országban történt volna. Vélhetően ugyanez a sztori lesz majd Görögországgal is, ha a Lynx mellett döntenek.

Összegzés

Könnyen lehet, hogy a Boxer utódja már Magyarországon kerül fejlesztésre és gyártásra, a 2020-as évtized végén. Lézer, drónvezérlő képesség, hibrid hajtás; minden lesz benne, ami szem-szájnak, pontosabban a modern harctéri túlélési képességeknek ingere. Fotó: Rheinmetall

Bár Európában egyre nagyobb a politikai és pénzügyi instabilitás, összességében elég sok olyan tényező adott rövid, és középhosszú távon, amely kedvez a magyar hadiipar exportkilátásainak:

Európa fegyverkezik , szinte minden európai haderő modernizációba kezdett.

, szinte minden európai haderő modernizációba kezdett. Még a tradicionálisan ütőképes haderők nagy része is híján van olyan képességeknek, melyeket Magyarországon (várhatóan) gyártani fognak : számos európai haderőben hiánycikknek számítanak a modern IFV-k, használható MRAP-ek, csapatlégvédelmi eszközök, nagy hatótávolságú tüzérségi eszközök és drónok.

: számos európai haderőben hiánycikknek számítanak a modern IFV-k, használható MRAP-ek, csapatlégvédelmi eszközök, nagy hatótávolságú tüzérségi eszközök és drónok. Magyarországon nemzetközileg is ismert hadiipari brandek hoznak létre gyártókapacitást , nem „saját márkás” termékekkel kell belépnünk egy telített piacra.

, nem „saját márkás” termékekkel kell belépnünk egy telített piacra. Nem csupán gyártás, hanem jelentős kutatás-fejlesztési tevékenység is lesz Magyarországon.

Így tehát összességben igencsak téves gondolat a magyar hadiipart temetni csupán a Lynx szlovák IFV-tenderen való kudarca miatt, egy olyan időszakban, amikor jelentős felfutás látható a teljes, nemzetközi fegyverpiacon, különösen az Európai Unió és a NATO berkein belül, ami a magyar export elsődleges célpiaca lenne.

Címlapkép forrása: Rheinmetall press kit