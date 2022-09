Rárúgták az ajtót az oroszokra, berobbant az ukránok támadása - All-int mondott Zelenszkij?

Egyre inkább úgy tűnik, hogy elég komoly ellentámadást indítottak az ukránok Harkiv megyében, azzal a céllal, hogy visszavegyék Balaklija, majd Izjum várost az orosz megszállóktól. Az is egyre inkább világos, hogy az oroszokat alaposan meglepte, hogy az ukránok nem csupán Herszonban indítottak támadást; rengeteg a hadifogoly, miközben aránylag kevés az ukrán veszteség. Az offenzíváról készült videók alapján úgy tűnik, Harkiv környékén is komoly technikát mozgósítottak az ukránok, lehet, hogy Kijev úgy döntött, a téli hónapok előtt betolnak egy all-int.

Komoly technika Harkivben, halad az offenzíva

Már nyugati portálok is arról írnak, hogy Herszon térségében igencsak súlyosak az ukrán fegyveres erők veszteségei, az offenzíva pedig úgy tűnik, eddig limitált sikereket ért csak el, egy-két kisebb település visszafoglalásával.

Három napja azonban hírek kezdtek el szivárogni arról, hogy Harkiv térségében is offenzívába lendültek az ukránok, ez eddig igencsak úgy tűnik, alaposan meglepte a megszállt településeket védő orosz csapatokat és luhanszki milíciákat. Az ukránok több települést is visszafoglaltak Balaklija város északi és déli részében, a települések elvesztését ráadásul már az oroszok is megerősítették.

Az itteni thread második térképét az orosz Rybar csapata készítette: jól látszik rajta az ukrán területszerzés szeptember 6-ai állapot szerint. Mivel a térképet az oroszok rakták össze, jogosan feltételezhető, hogy valódi ukrán területi nyereség ennél is nagyobb.

RYBAR published a map, Yakovenkove captured according to them. RUS in operational encirclment. pic.twitter.com/AV4BjkQAI0 — The (Cube) September 6, 2022

Mind az orosz, mind az ukrán térképekből kiolvasható, hogy a cél egyértelműen a háború előtt 27 ezres lélekszámú Balaklija bekerítése, visszafoglalása, majd az offenzíva folytatása Izjum felé.

Izjum fontos orosz hídfőállás a donbaszi műveletekhez, elsősorban Szlovjanszk felé haladnak innen az orosz csapatok.

Reports of Ukrainian offensive movements around Balakleya, as of now no visual confirmation and no details on scale of troops involved pic.twitter.com/9d7LgepWLy — Russians (With) September 6, 2022

Ami érdekes az offenzívával kapcsolatosan még, hogy nagyon úgy tűnik, nem csupán limitált behatolásról van szó, hanem az ukránok, amennyire képességeik engedik, összfegyvernemi támadást próbálnak végrehajtani, jelentős számú, relatíve korszerű technikai eszközt mozgósítva.

Kapásból, úgy tűnik, hogy a Balaklija térségében indított offenzívát Ukrajna legmodernebb tüzérségi rendszerei (is) támogatják. A területen nemrég egyebek mellett Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackokat is videóztak.

German PzH2000 howitzers and Humvees in Ukrainian service in the Balakliya area. https://t.co/1FHAnkJdAI — Rob (Lee) September 8, 2022

A PzH-k ráadásul Grad-sorozatvetőkkel dolgoznak együtt.

Ukrainian PzH 2000 firing in Kharkiv Oblast. Video appears to be filmed from the roof of a BM-21 Grad. pic.twitter.com/MHmujHb99Q — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2022

Ahogy Herszonnál, úgy a harkivi offenzívában is kulcsfontosságú szerepet játszanak a Lengyelország által adományozott harckocsik. Lengyelország 232 modernizált T-72-es harckocsit ismeretlen számú, PT-91 Twardy harckocsit küldött Kijevnek, ami igencsak jelentős számnak mondható, de egészen a mostani offenzíváig nem nagyon láthattuk őket élesben.

Ukrainian T-72M1 tanks (delivered from Poland) reportedly in the Balakliya area. https://t.co/MLpLmtZxL2 — Rob (Lee) September 8, 2022

Orosz és ukrán hírforrások szerint Harkiv térségében elég nagy arányban támaszkodnak az ukránok harckocsikra, orosz források szerint nincs a térségben elég páncéltörő rendszer és levegő-föld képesség ahhoz, hogy a támadást fel tudják fogni.

An account from a Russian Channel says that Ukraine massed a “powerful tank fist” with 15 tanks at Balakliya, which led to the breakthrough. They say Russian aviation couldn’t help in time because Ukraine saturated the area with air defenses. https://t.co/rG2tpLyv8z — Rob (Lee) September 8, 2022

Állítólag az ukrán fegyveres erők M142 HIMARS rakétarendszereket is mozgósítottak Harkiv térségében, hogy az offenzívát megtámogassák. Az orosz védelmi minisztérium nemrég jelentette is egy ilyen rakétarendszer megsemmisítését Harkiv régióban. Széljegyzeten annyit érdemes megjegyezni, hogy Oroszország saját összesítése szerint eddig 44 HIMARS-rendszert lőtt ki, miközben az ukrán fegyveres erők csupán 12 ilyen indítóval rendelkeznek. Vizuális bizonyíték egyelőre nincs a HIMARS-ek tevékenységéről Harkiv térségében.

Az orosz légvédelmi rendszerek viszont úgy tűnik, szépen fogynak.

russian S-300s are blowing up near Balaklia, Kharkiv region. But there is no need to panic… as they say. pic.twitter.com/XeLltImGTs — Defense (of) September 7, 2022

Az ukrán morál egyelőre rendkívül magas. Nem mellesleg az ukrán katonák is viszonylag jól felszereltnek tűnnek: mindenkin van plate carrier, Mich 2000-es sisak, stb. Ugyanezt a térségben tevékenykedő luhanszki milíciák nem feltétlen mondhatják el magukról.

Ukrainian soldiers in high spirits as they advance on the Russian forces in the town of Balakliya in the Kherson region. pic.twitter.com/nKvKRG98vN — Visegrád (24) September 7, 2022

Még az is lehet, hogy a herszoni offenzíva valójában figyelem-elterelés egy nagyobb támadásról Harkiv térségében, bár ez az Ukrajna déli részén használt haditechnikai eszközök minőségéből és a veszteségek (becsült) számából erősen valószínűtlen.

JÓ ESÉLLYEL INKÁBB ARRÓL VAN SZÓ, HOGY A HARKIVI TÁMADÁS A HERSZONIHOZ VISZONYÍTVA LIMITÁLTABB, DE MÉGIS, EDDIG ÚGY TŰNIK, SIKERESEBB, MIVEL AZ OROSZOK NEM SZÁMÍTOTTAK ITT KATONAI AKCIÓRA.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy miközben rengeteg a videó orosz és ukrán veszteségekről, súlyos összecsapásokról, illetve rengeteg a beszámoló nyugati portálokon is ukrán sérültektől Herszon térségében, Balaklija környékéről eddig szinte egyáltalán nincs hír ukrán veszteségekről, viszont van rengeteg videó tucatszám ejtett orosz hadifoglyokról, zsákmányolt technikáról és kilőtt orosz harcjárművekről. Ezeket felkavaró mivoltuk és a genfi egyezmények miatt nem közöljük, viszont könnyen megtalálhatók Twitteren, Youtube-on és Telegramon is a "kharkiv", illetve "balakliya" kulcsszavakra keresve.

Ez most az all-in?

Ami érdekes mind a herszoni, mind a harkivi offenzívával kapcsolatosan az, hogy úgy tűnik, az ukránok nagyon nagy számban bevetették a nyugati támogatóiktól kapott haditechnikai eszközöket a támadások kivitelezéséhez, illetve egyes források szerint a Nagy-Britannia és más NATO-országok által képzett katonák is részt vesznek az offenzívában.

Nem tudni pontosan, hogy arányaiban mekkora részét használják fel az ukránok a nyugati technikának, de bizonyos eszközök területén (pl. a holland YPR-765-ösök, a lengyel T-72-esek vagy a török MRAP-ek) erősen felmerül a gyanúja annak, hogy akár 50-80%-os arányszámról is szó lehet.

Lengyel és cseh T-72M1 harckocsik ukrán szolgálatban. Forrás: Mil.gov.ua, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Nem kizárt, hogy a támadás egyfajta „all-in” lépésként is értelmezhető Kijev részéről, mivel a téli hónapok és a gázválság előtt be akarják mutatni a világnak, hogy igenis képesek nem csupán defenzív műveletek során legyőzni az orosz haderőt, de saját területeiket is vissza tudják hódítani a megszállóktól.

Ennek a látványos erődemonstrációnak a fő üzenete nem is feltétlen belföldre szól: Kijev aktivizálni akarja Ukrajna nyugati támogatóit, akik az elmúlt néhány hónapban látványosan elkezdték lejjebb tekerni az ország fegyverekben kifejezett támogatását.

Joseph Borrell EU-s külügyi főtárgyaló nemrég bejelentette, hogy nem tud az unió több fegyvert küldeni Kijevnek, Berlin is húzza a száját az újabb ukrán kérésekre, Amerika pedig a vadászgépekkel, IFV-kkel kapcsolatosan mismásol.

Mindenki tudja, hogy az, hogy az EU vagy Amerika nem tud Ukrajnának még több fegyvert küldeni, egyszerűen nem igaz, csupán arról van szó, hogy lehet, hogy bizonyos eszközöket ki kell majd vonni hadrendből és úgy „feladni” Kijevbe. Mind az EU-s vezetők, mind pedig a Zelenszkij-kormány azt kommunikálja, hogy Ukrajna valójában Európáért harcol, ha ezt valóban elhiszik az illetékesek, semmi akadálya nem kellene, hogy legyen annak, hogy akár aktív állományból küldjenek az európai országok fegyvereket az ukránoknak.

A holland YPR-765-ösök fontos részét képezik a herszoni ukrán ellentámadásnak, Harkivban egyelőre még nem láttuk őket. Fotó: АрміяInform, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Ha – legalább részben – sikeres lesz az ukrán ellentámadás, bebizonyítja Kijev, hogy igenis képesek jól hasznosítani a nyugati haditechnikai eszközöket, így talán még egy újabb támogatási löketet kaphatnak, mielőtt a téli hónapok várható energiakrízise miatt teljesen megcsappan Ukrajna ügyének lakossági támogatottsága az Európai Unióban. A téli hónapok átvészeléséhez ugyanis nem lesz elegendő a magas morál: kellenek hozzá speciális gyalogsági felszerelések és modern technikai eszközök is, amelyek nem dobják be a törölközőt hóban, fagyban, sárban sem.

Mindez persze egyszerre hatalmas kockázat is a kijevi vezetésnek. Korábban többször is írtunk arról, hogy az ilyen támadóműveletek kivitelezése kifejezetten nehéz dolog, jellemző, hogy hadszíntértől és történelmi érától függetlenül szinte mindig a támadók veszteségei súlyosabbak. Ha nem sikerül elég területet visszahódítani ahhoz, hogy meggyőzze Ukrajna nyugati támogatóit, netán még ellentámadásba is lendülnek az oroszok, a télre nehéz helyzetbe kerülhetnek az ukrán fegyveres erők, ha erőforrásaik jelentős részét most belerakják Herszon és Harkiv megye visszaszerzésébe.

Címlapkép: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images. A fotó egy hadgyakorlaton készült, csupán illusztrációs célt szolgál.