Térképeken az ukrán ellentámadás

A brit védelmi minisztérium, illetve az ISW is közzétette legújabb térképeit az orosz–ukrán háború állásáról.

A brit védelmi minisztérium csütörtökön tette közzé térképét az orosz–ukrán háborúról. A térképen jól látszanak az orosz területfoglalások, az orosz és az ukrán előrehaladás irányai, illetve azok a területek (csíkozással), ahol jelenleg a harcok folynak:

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) pénteken közzétett térképei részletesebben is bemutatják a harcok fő színtereit.

NEW: successes on the City- line are creating fissures within the information space and eroding confidence in Russian command to a degree not seen since a failed Russian river crossing in mid-May.w/ : #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) September 9, 2022

A déli Herszonnál a körrel jelölt helyszíneknél voltak jelentős harcok:

Southern Axis Update: and sources reported kinetic activity northwest of City, near the Ukrainian bridgehead over the River, and around (approximately 60km east of City) on September 8. /1 #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) September 9, 2022

Az orosz állások az északkeleti Harkivnál ki vannak téve az ukrán ellentámadásnak, és az ukrán erők a következő 72 órában valószínűleg elfoglalják Kupjanszkot:

Update: rear positions in Kharkiv Oblast are now exposed to further advances, and Ukrainian forces will likely capture within the next 72 hours. /1 #Kharkiv — ISW (@TheStudyofWar) September 9, 2022

A keleti tengelyen, a Donbaszban az oroszok korlátozott szárazföldi támadásokat hajtottak végre:

Eastern Update: forces conducted limited ground attacks across the Eastern Axis. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) September 9, 2022

Címlapkép: Ukrán erők által zsákmányolt orosz tank Harkiv közelében 2022. szeptember 8-án. Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images