Megalázó vereséget szenvedtek az oroszok: az ukránok pár nap alatt visszavették Izjumot

Matszokin az egyik ukrán rádióállomásnak nyilatkozott: "Ukrajna fegyveres erői Izjumban vannak. Nem lehet azt mondani, hogy az Izium felszabadítására irányuló katonai művelet véget ért, de a hadseregünk dolgozik".

Matszokin elmondta, hogy a város felett "már lobog a kék-sárga zászlónk. Ezt megerősítették".

"Ez egy igazi ünnep - városunk felszabadításának napja" - tette hozzá Matszokin. "Szeptember 10-e Izium felszabadításának napja az orosz megszállók alól".

A CNN szombaton korábban arról számolt be, hogy a hadműveletben részt vevő ukrán katonatisztek szerint az első egységek bevonultak Izjumba. Orosz ellenállásról nem érkezett jelentés, úgy tűnik, a legtöbb orosz egység már elhagyta a várost.

Az ukrán katonák több videót és képet is közzétettek a város bejáratainál való jelenlétükről.

Az orosz erők ma jelentették be, hogy felhagynak a Harkiv megyei területek védelmével, erőiket a Donbaszra koncentrálják. A visszavonulás az erőteljes ukrán ellentámadásnak tudható be, amely pár nap alatt több fontos településről is megfutamította az oroszokat. Rácz András védelempolitikai szakértő szerint ez lehet a háború eddigi legnagyobb orosz veresége.

Címlapkép: Getty Images