Miért omlottak össze pillanatok alatt az orosz védvonalak az ukrán gőzhenger előtt? - 3 súlyos stratégiai hiba állhat a háttérben

Teljesen összeomlott az orosz védelem Harkiv megyében: az orosz katonák felszerelésüket hátrahagyva menekültek el még a nagyobb, stratégiai fontosságú településekről is. Pár nap alatt az ukrán fegyveres erők szinte teljesen megtisztították a megyét az ellenséges jelenléttől, sőt, offenzív műveleteket indítottak Donyec és Luhanszk megyékben is. Amit most látunk, talán az orosz haderő eddigi legnagyobb kudarca Ukrajnában, az pedig, hogy az ukrán fegyveres erők ilyen fontos hadműveleti győzelemre tettek szert, nem csupán az ukrán katonákon múlott, hanem az orosz hadvezetés, hírszerzés és személyi állomány kudarcán is. Nézzük, melyek voltak ezek a tényezők.

1. Hírszerzési és döntéshozói kudarc

Lehet méltatni az ukrán fegyveres erők képzettségét, szervezettségét és bátorságát, azonban tény, hogy az áttörő sikert Harkiv megyében elsősorban az hozta, hogy a térségben állomásozó orosz és szakadár csapatokat teljesen felkészületlenül érte az ukrán támadás. Abból is látszik e tényező döntő szerepe, hogy délen, Herszonnál, hasonló, ha nem még nagyobb ukrán offenzív képesség folytat átfogó műveletet, de itt (még) nem láthatunk olyan mértékű áttörést, mint északkeleten.

Az, hogy az oroszok nem látták jönni az ukrán támadást Harkiv megyében, az orosz hírszerzés és hadvezetés szinergiájának teljes kudarcát jelzi. A térségből érkező videók és fotók alapján igencsak jelentős mennyiségű haditechnikai eszköz és katona vesz részt az offenzívában, felfoghatatlan, hogy történhetett meg az, hogy nem jutott el a közelgő támadás híre az orosz katonai döntéshozókhoz, vagy ha el is jutott, miért nem készültek a védekezésre. Azt nem tudni, ez a döntéshozatali lánc hol szakadt meg: vagyis nem tudjuk, hogy a hírszerzők voltak-e azok, akik nem érzékelték vagy nem jelentették a közelgő támadást, vagy hogy egyszerűen a térség biztosításáért felelős katonai vezetők voltak azok, akik úgy döntöttek, semmibe veszik a GU / FSzB / egyéb hírszerzési szervek figyelmeztetéseit.

The flag of Ukraine at the highest point of Izyum. pic.twitter.com/d1JtAb7kDO — Paul (Jawin) September 10, 2022

Amit szinte biztosan lehet tudni, hogy az ukrán belföldi hírszerzés, az SzBU komoly tisztogatást hajtott végre Harkivben (még saját állományában is) a vélt vagy valós orosz beépített emberek kiszűrésének céljából. Még a harkivi régió SzBU-vezetőjét, Roman Dudint is letartóztatták és árulás vádjával bíróság elé állították. Jó az SzBU tisztogatása legalább részben gyengítette az orosz hírszerzés tevékenységét; mind a haditechnikai eszközök mennyiségének felmérésében, mind pedig az esetleges ukrán haditervek megszerzésében.

Ennek ellenére számos orosz forrás állítja azt, hogy még a régióban állomásozó legénységi állomány is tudott a közelgő ukrán offenzíváról, nemhogy a katonai döntéshozók. Ha ez igaz, minimum furcsa, hogy nem épültek ki a megfelelő védvonalak a térségben; erős a gyanú ebben az esetben, hogy végül vezetői hibák vezettek a harkivi kudarchoz. Nem kizárt, hogy egyes vezetők megkapták a figyelmeztetést a közelgő ukrán ellentámadásról, de nem akartak hinni a jelentéseknek, illetve az is lehet, hogy a régiós katonai vezetők is csupán aztokat az információkat továbbították a moszkvai parancsnokság felé, melyeket hallani akartak: vagyis, hogy minden rendben van és tökéletesen halad „különleges művelet.”

Ez a fajta, szovjet időkből hátra maradt vezetői gondolkodásmód, illetve az önálló döntéshozatalra képtelen alegységekből felépülő, merev parancsnoki láncból fakadó problémák az ukrajnai háború kezdete óta mérgezik az orosz katonai döntéshozatali folyamatokat.

2. Már megint az emberi tényező

Ezen a ponton talán kijelenthető, hogy az orosz haderő legnagyobb problémája Ukrajnában a harci morál – pontosabban ennek teljes hiánya.

Már az invázió első napjai során komoly gondok voltak a katonák motivációjával, melynek árulkodó bizonyítéka volt a frontvonalhoz közel elhagyott harcjárművek egész tömege. Nem csupán arról volt szó, hogy gárdisták és szakadár milíciák tagadták meg a harcot, hanem még az elitegységnek számító deszantosok, a VDV is feladta például Mikolaiv ostromát és járműveiket hátrahagyva visszavonultak.

A február 24-én indult invázió korai szakaszában résztvevő katonákat megtévesztették: parancsnokaik sokáig nem mondták meg nekik, hogy Ukrajnába mennek, de még az invázió előestéjén is azzal hitegették őket, hogy ellenállás nélkül beveszik az országot és otthon lesznek három napon belül. Erről számos orosz katona beszámolója tanúskodik.

Ahogy a háború elhúzódott, úgy egy ideig úgy tűnt, hogy sikerült legalább részben orvosolni a motivációs problémákat a megfelelő propagandával és anyagi kompenzációval. Elfoglalták az oroszok Luhanszk megyét, majd elindultak, hogy bekebelezzék Donyec megyét is. Sorra formálódtak az önkéntes zászlóaljak Oroszország minden területéről, ahogy egyre több orosz érezte azt, hogy „teljesítenie kell hazafias küldetését” és hitte el a nemzetközi nácizmus elleni harcról szóló lózungokat.

Aztán megindult a harkivi ukrán ellentámadás. Balaklija település két nap alatt elesett, aztán teljesen összeomlott a frontvonal: az ukránok egy nap alatt eljutottak az Oszkol folyóig, Kupjanszkig, aztán nekiálltak, hogy körülzárják Izjumot. Az orosz védelmi minisztérium ezután parancsot adott minden terület feladására az Oszkoltól nyugatra, beleértve a stratégiai fontosságú Izjum települést is.

Az oroszok által hátrahagyott nyomok alapján szó sem volt rendezett elvonulásról vagy taktikai átcsoportosításról. Nagyon úgy tűnik, hogy az orosz katonák pánikszerűen hagyták ott a harkivi településeket: hátrahagyva nagyon jelentős mennyiségű hadianyagot az ukrán fegyveres erőknek. A folyami átkelések során a harcjárművek felkészítése nélkül egyszerűen nekirongyoltak a vizeknek, melynek következtében még az elvileg kétéltű BMP-k is elsüllyedtek. Nem megerősített, ukrán források szerint olyan katonák is akadtak, akik civil ruhában próbáltak menekülni.

Mindez azt mutatja, hogy továbbra sincs arról szó, hogy az orosz haderő akár reguláris, akár gárdista vagy milícia alakulatai jelentősen javítani tudták volna a harcoló alakulatoknál a háború eleje óta tapasztalható, jelentős morálbeli problémákat. Nagyon úgy tűnik, hogy az átlagos orosz lövész továbbra sem érti, miért kell Ukrajnában a hazájukat védő emberek elleni harcban kockára tennie az életét, nem veszi be a nácimentesítésről szóló propagandát és a NATO-terjeszkedés veszélyéről szóló híradásokat.

Ennek eredménye pedig az, hogy most ilyen videók születnek a frontvonalról:

Looks like the Russian soldiers are growing tired with the war.Isn’t fun when the other side is one the offensive, is it? pic.twitter.com/uiNpazre2x — Visegrád (24) September 12, 2022

3. Propaganda, hazudozás és az ellenség alábecslése

Szintén a háború eleje óta visszatérő probléma, hogy az orosz hadvezetés egyszerűen nem tartja érdemi ellenfélnek az ukránokat, így, ahogy a háború előtt nem készültek fel megfelelően egy Ukrajna elleni invázió lebonyolítására, így most nem készültek fel a megszerzett területek megtartására.

Jelentős részben ez talán annak köszönhető, hogy az orosz hadvezetés és politikai döntéshozói réteg is elhiszi azokat az orosz médiában évek óta folyamatosan hangoztatott állításokat, hogy olyan, hogy ukrán nemzet nem létezik, az ukrán lakosságot semmi nem érdekli, csak a korrupció és az önös pénzszerzés, az ukrán politikai és katonai vezetés pedig teljesen inkompetens. Velük szemben pedig ott áll a nagymúltú Oroszország, a világ második legerősebb haderejével.

Az már a háború első hetei során bebizonyosodott, hogy ez a helyzetértékelés teljesen téves: az ukrán lakosság hajlandó harcolni országának fennmaradásáért, a Zelenszkij-kormány jelentős részben az elnök személyes példamutatásának köszönhetően összerántotta magát, az ukránok ügye nagyon jelentős nemzetközi támogatást élvez, Ukrajna nemzeti identitását a mostani háború pedig nemhogy szétveri, de megerősíti.

Visszatérve a fent is említett hírszerzési fiaskóra: ha voltak is jelentések arról, hogy Harkiv megyében ukrán ellentámadás készül, szinte biztosan voltak olyan katonai vezetők, akik úgy gondolták, hogy az egész csak kamu, mert az ukránok nem képesek / nem akarnak ellentámadást lefolytatni az elfoglalt területek visszaszerzéséért. Talán a bekövetkezett összeomlásból az látható, hogy ezeknek a vezetőknek egy része elég magas, döntéshozói pozícióban volt.

Talán az is tényező volt, hogy miközben az ukránok épp teljesen bekerítették Balakliját, az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy visszaverték a térségben indított ukrán ellentámadást. Az ilyen közleményeket az oroszokon kívül valószínűleg senki nem hiszi el, így az egyetlen "haszna" ennek a bejelentésnek csupán az volt, hogy a térségben állomásozó orosz csapatok megnyugodtak: megfogták az ukrán ellentámadást, nekik itt már semmi dolguk nincs. Közben pedig áttörtek az ukránok a védvonalakon.

Arról is fontos beszélni, hogy ha önmagában nem is feltétlen bízik teljes mértékben az ember az ukrán kormány képességeiben, az oroszok mostanra igazán rájöhettek volna, mit is jelent az, hogy az Egyesült Államok mind hírszerzői, mind katonai tanácsadói képességekkel segíti az ukránokat, nagyon jelentős fegyverszállítmányok mellett. Önmagában ezen tényezők miatt is indokolt lett volna helyén kezelni a NATO-országok által kiképzett és felszerelt ukrán haderőt és annak képességeit.

Ukrainian AHS Krab howitzers and a humvee as part of the offensive in Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/PEXISlgi42 — Rob (Lee) September 13, 2022

Ha egy ilyen ellenség ellen győzni akar az orosz haderő, nem lesz elég a "különleges műveletes" fusizmusizás, sokkal nagyobb mennyiségű erőforrást kell mozgósítaniuk Ukrajna ellen, mind haditechnikai eszközök, mind személyi állomány tekintetében. De leginkább: változtatniuk kell a hadvezetési, stratégiai doktrínájukon is, melynek nem lehet része az elleneség folyamatos alábecslése és a saját személyi állomány folyamatos megvezetése.

Aztán lehet, hogy még ez sem lesz elég. Az már a napnál is világosabbá vált, hogy az ukrán nép a végsőkig hajlandó harcolni az orosz megszállók ellen, míg maguk az orosz megszállók lassan talán már egyáltalán nem lesznek hajlandók harcolni. A katasztrofális morálon pedig jó eséllyel a mozgósítás és a stratégiai fegyverek bevetése sem fog segíteni. Hiába küldesz még tízezer, százezer, akár egymillió katonát a frontvonalra, ha az állomány nagy része leteszi a fegyvert és hazamegy, ahogy átlépte a határt.

Az pedig, ha a magát világ második legerősebb haderejének gondoló erő folyamatosan veszti a területeket egy olyan haderő ellenállása, támadásai miatt, melyet az orosz hadvezetés alábecsül, inkompetensnek és korruptnak gondol, csak tovább rontja majd a helyzetet majd az orosz legénységi állomány moráljában.

Russian weapons captured by Ukraine in Izyum.Its always nice to replenish ones stocks. pic.twitter.com/NzjOkpNvzy — Visegrád (24) September 13, 2022

Címlapkép: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images