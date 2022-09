Repedezik Putyin birodalma? – Ismét fegyverrel ugrott egymásnak két volt szovjet tagköztársaság

Hétfő éjjel kiújultak a harcok Azerbajdzsán és Örményország között, annak ellenére, hogy a 2020 őszi második hegyi-karabahi háborút követően fegyverszünetet kötöttek a felek, majd idén tavasszal és nyáron finom puhatolózás is elindult közöttük. A mostani összecsapások azonban arra utalnak, hogy nem a rendezés irányába tart a konfliktus, a kiújulás mögött pedig részben az állhat, hogy az elmúlt napok sikeres ukrán ellentámadása meggyengítette Oroszország pozícióját, amely 2020-ban tető alá hozta a fegyverszünetet a felek között, és amely békefenntartóival garantálja annak betartását.

Összecsapások Örményország és Azerbajdzsán között

Hétfő éjjel összecsapások törtek ki Azerbajdzsán és Örményország között, mindkét oldal veszteségekről számolt be. Nikol Pasinján örmény miniszterelnök kedd délelőtt a parlament előtt tartott beszédében arról számolt be, hogy 49 örmény katona vesztette életét a harcokban. Azerbajdzsán szintén emberveszteségekről számolt be, pontos számokat ugyanakkor nem közölt.

A két ország egymás vádolta provokációval.

Bár a konfliktus középpontjában a mindkettőjük által magának követelt Hegyi-Karabah áll, jelentések szerint nem elsősorban ott zajlottak és zajlanak a harcok. Az örmény védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az azeri fél egyebek között ágyúval lövi az örmény oldalon lévő katonai és polgári infrastruktúrát Vardenisz, Szotk, Gorisz és Kapan térségében. Az azeri külügyi tárca viszont közleményben arról tájékoztatott, hogy az örmények Kelbajar és Dashkesan térségét lőtték, az azeri katonák pedig csupán válaszoltak az agresszióra – számolt be az MTI.

We already see the first global effects of a weakened Russian military. Shit gets real in Karabakh. pic.twitter.com/Uqg2wToXCj — WorldOnAlert (@worldonalert) September 12, 2022

A News.am című örmény hírportál közölte, hogy éjszaka rendkívüli ülést tartott az örmény biztonsági tanács, Pasinján pedig hivatalosan is felkérte a Kremlt, segítsen szavatolni Örményország biztonságát a Moszkva és Jereván között 1997-ben életbe lépett, katonai ügyekre is kiterjedő kölcsönös segítségnyújtási megállapodás keretében. Az Interfax orosz hírügynökség később arról számolt be, hogy Suren Papikján örmény és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter megegyeztek, hogy lépéseket tesznek a helyzet stabilizálására.

Helyi idő szerint kedd reggel 9 órakor (magyar idő szerint 7 órakor) Oroszország által közvetített fegyverszünet lépett életbe a két fél között, de az azeri média szerint 15 perccel később már véget is ért. Oroszország mindkét felet az ellenségeskedések befejezésére és a fegyverszüneti megállapodás betartására szólította fel, és „rendkívüli aggodalmát” fejezte ki a kiújult konfliktus miatt. Moszkva szerint a vitát kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel szabad megoldani.

Pasinján telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel és Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. Blinken a katonai tevékenységek befejezésére szólított fel. Charles Michel ígéretet tett arra, hogy az EU kész erőfeszítéseket tenni a további eszkaláció megfékezésére. Macron irodája bejelentette, Franciaország fel fogja hozni a konfliktus kérdését az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Azerbajdzsán szövetségese, Törökország viszont Baku álláspontjával összhangban Örményországot szólította föl a provokációk befejezésére. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter a Twitteren azt közölte, az ügyben egyeztett azeri hivatali partnerével, Ceyhun Bayramovval, és felszólította Jerevánt, hagyjon fel a provokációval. A török védelmi miniszter pedig ígéretet tett azeri kollegájának arra, hogy a „baráti” Azerbajdzsán mellett állnak, miközben Örményország „agresszív hozzáállásáról” és „provokatív akcióiról” beszélt. Törökország és Örményország között egyébként évszázados hűvös viszony van az I. világháború alatti örmény népirtás miatt, amellyel kapcsolatban Ankara következetesen tagadja, hogy genocídiumról volt szó.

Délután a Kreml is megszólalt, mondván, Putyin mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy véget vessen a konfliktusnak.

Nehéz túlbecsülni Oroszország és személyesen Putyin szerepét

a két ország közötti közvetítésben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Nikola Pasinján örmény miniszterelnökkel és Ilham Alijev azeri elnökkel egyeztet 2021. november 26-án. Forrás: President.az / Wikimedia Commons

Miért kellemetlen Putyinnak a konfliktus kiújulása?

Egyértelműen kijelenthető, hogy Putyinnak a legkevésbé sem hiányzott a két volt szovjet tagköztársaság közötti konfliktus kiújulása. Örményország Oroszország hagyományos szövetségese, mindketten tagjai a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ), amelyet sokan Moszkva egyfajta ellen-NATO-jának tartanak, és amely az orosz vezetés befolyásának egyik eszköze a volt szovjet térségben (a szervezetnek tagja még Fehéroroszország, Kazahsztán, Tádzsikisztán és Kirgizisztán – mindannyian volt szovjet tagköztársaságok).

Moszkva ugyanakkor igyekszik jó kapcsolatokat ápolni Azerbajdzsánnal is, amely nyelvi és vallási okokból is Törökországhoz áll közel, és katonailag Ankara a legfőbb támogatója. Éppen ezért

a 2020-as hegyi-karabahi háborúban Oroszország közvetített a két fél között, fegyverszünetet hozva tető alá, emellett 2000 békefenntartót is a térségbe küldött, akiknek 5 évig kell felügyelniük a fegyverszünet betartását.

Azerbajdzsán, amely a 2020-as konfliktus egyértelmű győztese, a háborúban jelentős területeket foglalt el Hegyi-Karabahban, amelyeknek nagy részét az orosz közvetítésű fegyverszünet értelmében meg is tarthatta.

A 2020-as hegyi-karabahi háború utáni rendezés eredménye. Narancssárgával az orosz békefenntartók által felügyelt rész, kékkel az Azerbajdzsán által elfoglalt területek, sötétzölddel a fegyverszünet értelmében Azerbajdzsánnak adott területek, lilával a Lachin-folyósó és a Dadivank kolostor, ahol orosz békefenntartók állomásoznak. Forrás: Wikimedia Commons

Idén tavasszal puhatolózások indultak meg Azerbajdzsán és Örményország között egy majdani békeszerződés előkészítésére. A két ország között Antony Blinken személyében az Egyesült Államok is közvetített, aztán július végén hirtelen újra kiújult a konfliktus, mikor néhány áldozatot követelő összecsapás robbant ki a két ország között. A mostani összecsapások azonban kiterjedésüket és a halálos áldozatok számát tekintve sokkal jelentősebbek.

Bár Oroszországnak kölcsönös katonai egyezménye van Örményországgal, és a KBSZSZ-en belül is szövetségesek, Moszkva közvetlenül Örményország védelmében nem avatkozott be eddig a konfliktusba, ugyanis ez őt magát is konfliktusba sodorná Azerbajdzsánnal, de ami talán még ennél is fontosabb, rajta keresztül azzal a Törökországgal, amely NATO-tagként különutas politikát folytat Oroszországgal szemben, és fontos közvetítő szerepet játszik az orosz–ukrán háborúban is.

Mivel a 2020-as fegyverszünetet Oroszország szavatolta a két ország között, így a mostani konfliktus különösen kellemetlen Putyin számára. Ráadásul éppen akkor következett be, amikor az ukrán haderő napok óta sikeres ellentámadást vezet Harkiv környékén, jelentős területeket foglalva vissza az orosz megszállóktól, az áprilisi kijevi kivonulás és a Moszkva hadihajó lelövése óta nem látott presztízsveszteséget okozva Oroszországnak és személyesen Putyinnak.

Kézenfekvő magyarázat lehet, hogy az időzítés nem véletlen. Azerbajdzsán ugyanis jelentős sikert könyvelhetett el 2020-ban, lényegében megsemmisítő vereséget mérve Örményországra, és győzelme csak az orosz beavatkozásnak köszönhetően nem lett nagyobb. Baku vélhetően akkoriban nem akart ujjat húzni az annak idején erős katonai hatalomnak látszó Oroszországgal, de az ukrán sikereket látva most

talán elérkezettnek látja az időt arra, hogy végigvigye a hegyi-karabahi háborút, egyszer és mindenkorra de facto is elfoglalva a nemzetközileg hozzá tartozó területet.

Ez persze egyelőre spekuláció, hiszen nincsenek megbízható információk arról, hogy melyik fél kezdte lőni a másikat – igaz, Örményországnak aligha állhatott érdekében éppen most, mikor legfőbb szövetségese az egész világ színe előtt vall súlyos katonai kudarcot. Az biztos, hogy Putyinnak most határozottan és hatékonyan kellene fellépnie, hiszen a harcok folytatódása további presztízsveszteséget jelentene számára. Hogy meddig tart és meddig fajul a konfliktus, az lakmuszpapírja lesz annak is, hogy Oroszországnak mennyire gyengült meg kaukázusi pozíciója és általában a nemzetközi befolyása az ukrajnai háború miatt.

Címlapkép: Orosz békefenntartók Hegyi-Karabahban 2021. november 12-én. Stringer/Anadolu Agency via Getty Images