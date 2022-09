Videó: métereken múlt az orosz pilóta élete

A videón az orosz légierő két Szu-25-ös csatarepülőgépe látható, amint az ukrán állásokat lövik, majd a légvédelem megzavarására szolgáló infracsapdák kidobása mellett visszafordulnak.

A videó 40. másodpercénél látható, ahogy az ukrán védők rakétát indítanak a gépek megsemmisítésére, a 46. másodpercnél pedig a felvételt készítő pilótától mindössze néhány méterre száll el egy másik rakéta.

Video of two Russian Su-25 attack aircraft in a close call with two MANPADS. https://t.co/8gZ1MmBG9y