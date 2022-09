Az egész világot meglepte Ukrajna elsöprő győzelme Harkiv megyében – De mi jön ezután?

Talán nem túlzás azt mondani, hogy még a kijevi vezetést és Ukrajna támogatóit is meglepte az, hogy az ukrán fegyveres erők milyen elsöprő és gyors győzelmet arattak Harkiv megyében: amellett, hogy visszafoglalták Izjum várost, északon egészen a határig tolták vissza az oroszokat. Ezzel azonban a háborúnak egyáltalán nincs vége, most mindenki azt találgatja, hogy meddig tart majd az ukránok lendülete, illetve, hogy mit reagál majd az orosz hadvezetés az igencsak kellemetlen kudarcra. Nézzük, melyek a lehetséges forgatókönyvek.

Meddig tart még az ukrán lendület?

Ukrajna több ezer négyzetkilométernyi területet és 50 települést foglalt vissza az ország északkeleti részében, elsősorban Harkiv megyében pár nap alatt, ezzel lényegesen nagyobb területet (vissza-)szerezve, mint amit az orosz haderő az elmúlt hónapokban meg tudott hódítani.

A timelapse of the Ukrainian offensive in Kharkiv Oblast so far.(Approximate situation each day as of 00:00 UTC) pic.twitter.com/BB8kKOzBiH — Ukraine (War) September 13, 2022

Harkiv biztosításával nem állt le az ukrán offenzíva: nemrég visszavették Szvjatohirszk települést, elvágva ezzel az Oszkol folyótól délnyugatra tartózkodó orosz csapatokat. Donyec megyében támadás indult Szlovjanszk felől Liman felé, Sziverszk felől pedig a luhanszki Szeverodonyeck és Liszicsanszk településeket támadják az ukránok. Volt egy támadás Donyec város és a Piszki melletti Donyecki Nemzetközi Reptér ellen is, de ez a viszonylag limitált akció kudarccal végződött. Herszon térségében lassan két hete tart az offenzíva, de jelentős áttörésről még mindig nincs bizonyíték. Eddig a térségben egy-két kisebb települést vettek vissza az ukránok, Herszon megyébe pedig nyugati részről sikerült behatolni.

Ukrainian AHS Krab howitzers and a humvee as part of the offensive in Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/PEXISlgi42 — Rob (Lee) September 13, 2022

Az világos, hogy az ukrán offenzíva a hétvégi, elsöprőnek mondható sikerek után legalább átmenetileg lelassult az elmúlt napokban. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt önmagában, hogy az oroszok megállították, netán visszaverték volna az ukrán támadást, a dinamika lassulásának lehetnek egyszerű logisztikai és személyi okai is.

Az alábbi tényezők viszont biztosak:

Az ukrán fegyveres erők eddig viszonylag minimális veszteségeket szenvedtek Harkiv megye térségében, Balaklija visszaszerzése után az orosz haderő egyszerűen kivonult a keletre, északra és délre található településekről. Az oroszok eddig úgy néz ki, tartják az oszkoli összekötővárost, Kupjanszk települést, Limant, illetve Liszicsanszk és Szeverodonyeck településeket. A települések körül még mindig működik az orosz fegyveres védelmi képesség, a frontvonalak talán stabilizálódtak e városok körül. Az ukrán fegyveres erők a harkivi és herszoni offenzíva során jelentős részben nyugaton képzett ukrán katonákra, külföldi önkéntesekre (meglepően sok amerikaira például), illetve NATO-országoktól kapott technikára támaszkodnak. Az ukrán támadás sikerei nagyon nagy részben a meglepetés erejének köszönhetők, most viszont ezt elvesztették az ukrán fegyveres erők.

A kijevi vezetés deklarált célja, hogy kitolja az orosz haderőt Ukrajna teljes területéről, és akárhogy is nézzük, a megvalósítással aránylag nem állnak rosszul.

Az oroszok már korábban feladták Kijev, Szumi és Csernyihiv térségét, most Harkiv megyét is elvesztették. Még az is lehet, hogy a kezdeti nehézségek ellenére végül Herszonban is sikerrel jár majd az ukrán ellentámadás. Ezen kívül az oroszok már csak Luhanszk és Donyec megyékben, az Azovi-tenger partszakaszán (elsősorban Herszon és Zaporizzsja megyékben), illetve a Krímben birtokolnak jelentősebb területeket.

The State Border Guard Service of Ukraine released footage from the area of recently liberated town of Vovchansk in Kharkiv Oblast of Ukraine. pic.twitter.com/1YOKmhRosb — Status-6 (@Archer83Able) September 13, 2022

Az offenzíva további alakulásával kapcsolatosan azonban a következő tényezőket figyelembe kell vennünk:

Az ukrán fegyveres erők nem rendelkeznek végtelen utánpótlással és most igencsak úgy tűnik, hogy a NATO által adományozott fegyvereket és nyugaton képzett katonákat nagyon nagy arányban hasznosítja az ukrán hadvezetés az északkeleti és déli offenzíva során. Még ha lendületben is marad az ukrán offenzíva, veszteségek mindenképp várhatók, a télre ráfordulva pedig specializált haditechnikai felszerelésekre lesz szüksége az ukrán fegyveres erőknek, amelyek harcképesek maradnak hidegben, fagyban, sárban is és biztosítják a katonák túlélését is zord körülmények közt. A következő hónapokban kritikus fontosságú tényező lesz, hogy a várható energiaválság mellett mennyire tudja Ukrajna fenntartani az európai nemzetek támogatását. A február 24-án indult orosz invázió előtt megszállva tartott területeket Donyecben, Luhanszkban és a Krímben jelentősen körbe bástyázták a szakadárok és moszkvai támogatóik az elmúlt évek során. Gondoljunk bele, hogy a herszoni, megerősített védvonalak áttörése milyen nehézségeket okozott az ukrán fegyveres erőknek, ennél a Donbasz szakadár részén sokkal régebb óta készülnek egy esetleges támadás elhárítására, nem is beszélve a Krímről. Mióta az emberiség háborút visel, azóta igaz, hogy a támadóműveleteket sokkal nehezebb kivitelezni, mint a védekező műveleteket. Technológiai paritás mellett a támadók veszteségei sokkal súlyosabbak, jelentős áttörés híján pedig a morál is gyorsan romlik. A mostani műveletekben résztvevő ukrán katonák pár napja érkeztek a frontvonalra: kipihentek, motiváltak, jól felszereltek és felkészültek, de ez nem biztos, hogy hosszú távon is így marad. Ilyen szorult helyzetben nem biztos, hogy megoldható a harcoló alakulatok megfelelő eltávja, rotálása, pihentetése, ami hosszú távon morál szempontjából nagyon fontos.

Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy a kezdeményezés és a hadiszerencse egyaránt az ukránok oldalán van. Még akár az is lehet, hogy szignifikáns orosz statégiaváltás híján Luhanszkban, Donyecben és Herszonban is áttörnek az ukránok az orosz védvonalakon.

Ukraine's famously fertile soil is now yielding a record crop of Russian armor.The tank gardens of Kharkiv will likely be nothing compared to the bumper crop in Kherson. pic.twitter.com/TQpo9Exz5U — Jay (in) September 13, 2022

Összességében viszont, minél inkább haladnak a 2014-15-ben elfoglalt területek és a téli hónapok felé az ukránok, annál nehezebb helyzetben lesznek a támadóműveleteket kivitelező ukrán katonák. Ilyen nexusban lehetetlen megjósolni egyértelműen, hogy meddig mennek jut majd el sikeresen a most még igencsak dinamikusnak tűnő offenzíva.

Mit reagál Oroszország?

Talán nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg igencsak erőltetett módon próbálja elhitetni a közvéleménnyel az orosz védelmi minisztérium, az oroszpárti Telegram-csatornák, illetve egyes oroszfanatikus kommentelők által uralt fórumok, hogy a harkivi összeomlás egy tervezett stratégia része. Akárhogy is nézzük, mind a helyszíni bizonyítékok, mind az eseményekről szivárgó képek, videók és bennfentes üzenetváltások azt mutatják, hogy az orosz hadvezetésben és az északkeleten tevékenykedő harcoló alakulatok kötelékében is teljes a káosz, és egyelőre fogalmuk sincs, mit reagáljanak a kialakult helyzetre.

Mindettől függetlenül, az is igaz, hogy az, hogy most ráhúzták a vizes lepedőt az oroszokra, nem jelenti automatikusan azt, hogy a következő napokban, hetekben nem tudnak majd előállni egy olyan stratégiával a döntéshozók, mellyel kezelni tudják a váratlan helyzetet.

️️BREAKING NEWS️Massive columns of the 3rd army corps spotted in the region. #Kharkov — UnerkanntAnDerWand (@UnerkanntW) September 9, 2022

Különféle orosz Telegram-csatornák, OSINT-források, fórumozók és még komolyabb biztonságpolitikai szakértők is a következő opciókat latolgatták:

Támadás Belgorod felől: Állítólag folyamatban van egy komolyabb orosz csapatösszevonás Belgorod térségében: gyakran elhangzik a „3-as számú hadtest”, mint az egység, amely az ukrán offenzívát északról hivatott megtörni. Állítólag ezt a formációt az oroszok frissen hozták létre, idén augusztusban, 10 ezer jól képzett és jól felszerelt katonából áll. Az oroszpárti elemzők közül van, aki azt állítja, hogy igazából a harkivi kivonulás is csupán arra szolgál, hogy minél hosszabban kihúzzák az ukrán logisztikai útvonalakat, majd északi, északnyugati irányból elvágják az ukrán fegyveres erőket, felőrölve a NATO által kiképzett támadóéket és NATO-fegyvereik jelentős részét. Nos, a helyzet az, hogy a tervezett visszavonulás helyett inkább teljes pánik látható az orosz csapatok kötelékében Izjum térségében, melynek része volt jelentős mennyiségű haditechnikai eszköz hátra hagyása is az ukrán fegyveres erők számára. Közben a „3-as számú hadtest” térségben tapasztalható aktivitásától eddig néhány fotó és egyetlen Telegram-videón kívül eddig semmilyen információ nincs. Mindettől függetlenül egy ilyen offenzíva logikus lépés lenne, nagy kérdés csupán az, hogy megvan-e valóban az oroszoknak azon képessége, hogy rövid idő alatt katlanba tudják szorítani a harkivi offenzívában részt vevő ukránokat, mielőtt komolyabban beássák magukat. Újabb északi offenzíva, nyitás Lviv felé: Gyakran felmerül oroszpárti elemzők részéről az a javaslat, hogy miközben az ukrán fegyveres erők képességeinek jelentős része le van kötve a Harkiv-Donbasz térségben és Mikolaiv-Herszon körül, neki kellene (ismét) menni Kijevnek, illetve egy újabb ékkel elvágni a nyugati utánpótlási útvonalakat Lviv felől. Az, hogy az orosz haderő eddig miért nem tett érdemi erőforrást abba, hogy a kulcsfontosságú NATO-utánpótlást Ukrajna nyugati részében elvágja, amúgy is érthetetlen, de annyi igaz, hogy valószínűleg most meglepetésként érné az offenzíva az ukrán haderőt a frontvonaltól 900 kilométerre. Az viszont igencsak kétséges, hogy rendelkezik-e jelenleg az orosz haderő olyan offenzív képességgel, mellyel Ukrajna északi, északnyugati részét tudnák támadni: az erősítés eddig elsősorban a Krím, Herszon, illetve a Donbasz felé összpontosult. Meg lehetne indítani a fehéroroszokat is Lviv ellen, de az ország haderejének jelenlegi felkészültsége mellett lehet, hogy Kovelig sem jutnának, nem véletlen, hogy Minszk eddig is igyekezett inkább kimaradni a szárazföldi harci cselekményekből. Téli offenzíva: egy Lviv elleni támadás mellett logikusan hangzik még az, hogy az oroszok igyekeznek most minimalizálni a katonai jelenlétüket Ukrajnában, éppen ezért próbálják erőforrásaikat úgy tartalékolni, hogy a tél folyamán minél nagyobb offenzív képességet tudjanak Ukrajnába küldeni, akár ismét Kijev felé véve az irányt. Ez azért is lenne logikus lépés, mert az orosz hadvezetés arra számít, hogy Ukrajna nemzetközi támogatottsága az energiaválság miatt megcsappan majd, Ukrajnában nem lesz fűtés és áram, az ukrán katonák pedig nem kapják majd meg a szükséges téli felszereléseket, miközben az orosz lakosság hozzá van szokva a zord időjárási körülményekhez. A legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatosan most az, hogy az orosz haderő meddig hajlandó területeket átadni az ukránoknak, hiszen a Krímet, Donyec várost, Luhanszk keleti részét nem adhatják fel komoly, negatív lakossági visszhang nélkül. Kritikus infrastruktúra támadása: amiben látványosan változott az elmúlt napokban az orosz hadviselési doktrína az, hogy elkezdték tudatosan lőni Ukrajna kritikus fontosságú, civil infrastruktúráját, ezen belül is az áramszolgáltató központokat. Harkiv megyében már nincs áram napok óta, akadozik az ivóvíz-szolgálatás is, illetve szakadozik az ellátás Szumiban, Zaporizzsjában, Odesszában és Dnyepropetrovszk megyében is. Érdemes arra is emlékezni, hogy még mindig Oroszország tartja megszállva Ukrajna legnagyobb atomerőművét. Ezzel a stratégiával vélhetően a civil lakosságra akarnak az oroszok nyomást gyakorolni. Mozgósítás: miután az orosz védvonalak összeomlottak Harkiv megyében, az orosz köztévén, közösségi médiában és Dumában is sorra követelték a radikálisabb hangok a hadiállapot bevezetését és az általános mozgósítást. Dimitrij Peszkov Kreml-szóvivő ma azt mondta: még csak nem is tárgyalnak a döntéshozók a mozgósításról, ami persze semmit nem jelent, mivel a Kreml hajlandó kommunikációjához képest 180 fokos fordulatot venni akár pár órán belül is gyakorlati döntéseiben. Felmerül a kérdés viszont, hogy mit érne Oroszország a mozgósítással. A morállal most is gond van a harcoló alakulatok körében: ha odaküldenek még pár tízezer, esetleg százezer relatíve rosszul felszerelt és kiképzett sorkatonát, semmi garancia nincs arra, hogy nagy részük nem fogja egyszerűen letenni a fegyvert és hazamenni, ahogy ezt tette a hivatásos állomány egy része is a háború korai szakaszában. Taktikai atomcsapás: végül érdemes szót ejteni egy olyan tényezéről is, ami vissza-visszatérő dolog a háború eleje óta; ez pedig az arról való találgatás, hogy mekkora az esélye annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendeli egy (taktikai) atomcsapás kivitelezését Ukrajnában. A rövid válasz pedig az, hogy nem tudjuk, de remélhető, hogy továbbra is alacsony. Ennek az oka pedig egyszerűen az, hogy az atomfegyverek használata olyan tabu a második világháború óta, melyet sem a Szovjetunió, sem az Egyesült Államok, sem más nagyhatalom nem mert átlépni, tartva az akció nem csupán ökológiai, hanem geopolitikai hatásaitól is, teljesen függetlenül attól, hogy milyen szorult helyzetben voltak. Gondoljunk vissza arra, hogy az Egyesült Államok például simán használt finoman szólva is embertelen fegyvernek számító napalmot, lángszórókat és Agent Orange nevű vegyifegyvert is Vietnamban, de végül inkább elvesztették a háborút ahelyett, hogy atomot vetettek volna be. Hasonló a helyzet Koreában is, ahol MacArthur tábornok vetette fel annak gondolatát, hogy atomot kellene szórni Kínára, helyette inkább Truman kirúgta a háborús hős tábornokát. A Szovjetunió is inkább belebukott az afganisztáni invázióba ahelyett, hogy atomfegyverekkel próbálja elrettenteni a mudzsahedineket, bár ebben a háborús környezetben talán célpont sem nagyon volt, melyet meg tudtak volna célozni egy ilyen eszközzel. Ha Putyin elnök atomfegyvert használ Ukrajnában, a Kreml szemében talán csupán másodlagos szempont, hogy a radioaktív sugárzás orosz és fehérorosz területekre is kihathat. Oroszország számára sokkal félőbb, hogy a tabu ledöntése miatt egyik napról a másikra teljesen elszigetelődik Moszkva a geopolitikai arénában: elpártol tőlük az egyre közelebb kerülő Kína, India, afrikai és közel-keleti országok sora, illetve ugrik minden együttműködés Törökországgal és Indonéziával is. Vagyis borul Putyin elnök abbéli projektje, hogy egy „új második világot” hozzon létre az Amerika-domináns Nyugattal szemben, feltörekvő országokkal együttműködve. Oroszország teljesen elszigetelődik. Rosszabb esetben viszont lehet, hogy az atomcsapásból következő radioaktív tevékenység NATO-országokba is elér, melyek ebben az esetben már katonai akciót fognak követelni Oroszországgal szemben, úgy érezve, hogy minden „kötél szakadt, Putyin nukleáris ámokfutását meg kell állítani.” Ezen tényezők miatt talán feltételezhető, hogy, ha az orosz vezető racionálisan gondolkozik, nem fog atomfegyvert használni Ukrajnában.

Végül fontos megjegyezni, hogy fenti taktikai, stratégiai lehetőségek elsősorban nem hivatalos, orosz forrásokból származnak és legtöbbjük nem más, mint esélylatolgatás, sem mint egy konkrét haditerv ismertetése.

Russian reinforcements are already near , region #Kupiansk — Owari (no) September 9, 2022

Könnyen lehet, hogy az eszkalációs módszerek keresése helyett most arról megy a gondolkodás a Kreml döntéshozóinak körében, hogy tudnak a lehető legkisebb arcvesztéssel kiszállni a háborúból, mielőtt az még több erőforrást emészt fel és a sorozatos orosz kudarcok miatt teljesen szétveri az orosz haderő imidzsét, ami komolyan árt az orosz geopolitikai ambícióknak is. Nem is beszélve a gazdaságról, most, hogy a nyugati szankciók begyűrűző hatása egyre jobban érezteti a hatását.

Egyelőre azonban ez, a nyugati elemzők által keringetett forgatókönyv is inkább tűnik vágyálomnak, mint reális stratégiai lépésnek a Kreml részéről. Alighanem mindenki arra készül, hogy a téli hónapok döntik majd el a háború menetét, ezért is indította meg Ukrajna a mostani offenzívát. A háború lezárására tehát egyedül a harkivi, ukrán műveleti győzelem miatt aligha lehet számítani:

