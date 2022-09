Sajátos módon segítene Putyin legfőbb szövetségese az európai energiaválságon

Nem hagyjuk, hogy Európa megfagyjon, segítünk testvéreinknek, egy nap talán majd ők is segítenek nekünk

– hangzik el a videóban, amelyen Lukasenka másodmagával egy farönköt vág össze fejszével.

A legfontosabb, hogy Duda és Morawiecki ne fagyjon meg Lengyelországban. Ők a szomszédaink. Talán majd észhez térnek

– mondja a videón a fehérorosz diktátor a lengyel állam-, illetve kormányfőre utalva.

A videóhoz mellékelt üzenetben az áll, Lukasenka segít Európának túlélni a hideget.

Belarusian dictator Alexander Lukashenko has released a video in which hes chopping wood and saying: We wont let Europe freeze, we will help our brothers, maybe they will help us someday.He then singled out the Polish PM and Polands president. pic.twitter.com/WDgbo061OB