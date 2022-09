Recseg-ropog Putyin birodalma? – Heves harcok törtek ki Oroszország két szövetségese között

Azerbajdzsán és Örményország újjáéledő konfliktusa után a héten egy másik posztszovjet ellenségeskedés, Kirgizisztáné és Tádzsikisztáné is kiújult. Az összecsapások szerdán kezdődtek, péntekre pedig súlyosan eszkalálódtak, jelentések szerint már nehéztüzérséggel lőnek falvakat, és tankok is bevetésre kerültek. Bár a konfliktus kisebb méretűnek látszik, mint a hegyi-karabahi, Vlagyimir Putyin számára nem kevésbé kellemetlen, mivel két szoros szövetségese között törtek ki a harcok.

Egy posztszovjet konfliktus

Miután hétfőről keddre virradó éjjel ismét egymásnak esett két volt szovjet tagköztársaság, Azerbajdzsán és Örményország, szerdán másik két volt szovjet tagköztársaság, Kirgizisztán és Tádzsikisztán között robbant ki fegyveres konfliktus. A két belső-ázsiai ország közötti ellenségeskedés nem új, idén ez már a harmadik jelentős összecsapás a két ország között: az első február elején, a másik június közepén tört ki, mindkettő halálos áldozatokkal járt. A két fegyveres összecsapásnak akkor gyorsan sikerült véget vetni, a mostani harcok azonban már a harmadik napja zajlanak, és a fegyverszüneti megegyezések eddig meghiúsultak.

A mostani helyzet pikantériáját az adja, hogy

az összecsapásokkal egy időben került sor a Sanghaji Együttműködési Szervezet szamarkandi találkozójára, amelyen Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök mellett Emomali Rahmon tádzsik és Szadir Zsaparov kirgiz elnök is részt vett,

mivel mindkettőjük országa tagja a szervezetnek. Ahogy tagja a volt szovjet tagállamokból álló Független Államok Közösségének (FÁK), illetve a posztszovjet katonai szövetségnek, az Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) is – igaz, Tádzsikisztán és Kirgizisztán katonai ereje túl sokat nem nyom a latban.

and have agreed to a cease-fire on the border, but residents of border areas report that shelling continues. #Kyrgyzstan — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

A kirgiz–tádzsik konfliktus egyike azoknak a több évtizedes ellenségeskedéseknek, melyek a Szovjetunió szétesésében gyökereznek. A szovjet időkben ugyanis a tagállami határoknak nem volt különösebb jelentőségük, így egyes területeken nem is voltak meghúzva pontosan ezek, máshol pedig olyan határmódosítások történtek, amelyek nem feleltek meg az etnikai határoknak, a Szovjetunió felbomlása után ez pedig etnikai konfliktushoz vezetett.

Az utóbbira példa a Krím esete, amelyet 1954-ben Nyikita Hruscsov szovjet vezető adott át az orosztól az ukrán tagköztársaságnak, de ahol már hosszú idők óta orosz etnikai többség volt. (Tegyük hozzá, 1991-ben még a Krímben is 50 százalék fölött volt az Ukrajna függetlenségét támogatók aránya a decemberi népszavazáson.) Szintén az etnikai és az államhatárok egybe nem esésére példa a hegyi-karabahi konfliktus. Az örmény többségű Hegyi-Karabahot még Joszif Sztálin adta oda az örménytől az azeri tagköztársaságnak, de a terület a Szovjetunió felbomlásakor nem volt hajlandó Baku fennhatósága alá kerülni, így kikiáltotta függetlenségét, miközben de facto Jerevánhoz tartozott egészen a 2020-as, örmény vereséget hozó második hegyi-karabahi háborúig.

Everyone knows Putin's about to go down.The day after Putin meets with both leaders, hostilities break out between Kyrgystan snd Tajikistan.Amidst today, clashes, Kyrgyz army destroyed a T-72B tank of the Tajik armed forces. pic.twitter.com/8ozxhAMCqT — Jay (in) September 16, 2022

A kirgiz–tádzsik konfliktus arra példa, hogy nem volt pontosan meghatározva a határvonal a szovjet tagköztársaságok között.

A Szovjetunió szétesése óta a 980 kilométer hosszú határvonalból csak 580 kilométernyi szakaszról sikerült a két félnek megállapodásra jutnia.

Bár a két ország között folyamatosak a tárgyalások a határszakasz pontos kijelöléséről, alapvető problémát jelent, hogy mindkét ország a maga számára kedvező térképet néz: Tádzsikisztán egy 1924 és 1939 között érvényes, Kirgizisztán pedig egy 1958–59-ből származó szovjet térképet. A konfliktust tovább élezi, hogy a tádzsikok rendszeresen kirgiz területre viszik legeltetni állataikat. Ami a nomád, majd a szovjet időkben magától értetődő volt, az a mesterséges országhatárok korában törvénytelenné vált.

Szintén problémát jelent, hogy Kirgizisztán területébe egy tádzsik exklávé is beékelődik, vagyis olyan Tádzsikisztánhoz tartozó régió, amelyet minden oldalról Kirgizisztán vesz körül. Ebbe, a voruhi exklávéba az átkelés csak Kirgisztinánon keresztül történhet, ami újabb feszültségek forrása, és most is ebben a térségben újultak ki a harcok.

Fighting has broken out on the border between Kyrgyzstan and Tajikistan. pic.twitter.com/U5m2oEGWy3 — Visegrád (24) September 14, 2022

A szeptemberi konfliktus

Ahogy a legutóbbi összecsapások Azerbajdzsán és Örményország között, úgy a legújabb kirgiz–tádzsik konfliktus is úgy kezdődött, hogy a másik fél visszalőtt. Vagyis mindkét oldal a másikat okolja az összecsapások kiújulásáért. A kirgiz határőrség szerint tádzsik határőrök nyitottak rájuk tüzet szeptember 14-én, miután felszólították őket, hogy hagyják el pozíciójukat, ahol jog szerint nem tartózkodhatnának. A kirgiz határőrök viszonozták a tüzet. A tádzsik határőrség szerint azonban a kirgiz határőrök bármiféle provokáció nélkül rájuk lőttek.

Először arról érkeztek jelentések, hogy egy tádzsik határőr meghalt, kettő pedig megsebesült az összecsapásban. Az összecsapások a nap folyamán folytatódtak, a kirgiz határőrség szerint az ország délnyugati Batken régiójában, melyen belül a voruhi tádzsik exklávé található, emellett északról, nyugatról és délről is határos Tádzsikisztánnal. A szerdai napon végül a tádzsikok két határőrük halálát, valamint 11 sérültet, köztük öt civilt jelentettek, a kirgizek szerint két határőrük és két civil sebesült meg.

Kirgizisztán délnyugati Batken régiója, ahova a Voruk tádzsik exklávé (valamint több üzbég exklávé is) beékelődik, emellett három oldalról is határos Tádzsikisztánnal. Forrás: Wikimedia Commons

Oroszország, amely mindkét országot befolyási övezetének tekinti, és mindkettőben katonai bázist tart fenn, a tűzpárbaj kitörése után felszólította őket, hogy tegyenek sürgős intézkedéseket a helyzet fölötti ellenőrzés visszaállítására.

Az orosz felszólítás azonban pusztába kiáltott szónak bizonyult, mert pénteken újabb, ezúttal még hevesebb harcok törtek ki a két ország között. Ebben már nehézfegyvereket: tankokat és aknavetőket is bevetettek a felek, amelyek most is egymást okolták a konfliktus kiéleződésével. Kirgiz jelentések szerint a tádzsikok betörtek egy kirgiz faluba, valamint Batken városának repülőterét és a környező területeket lőtték. A tádzsikok szerint viszont a kirgizek lőttek nehézfegyverekkel egy előőrsöt és hét tádzsik falut. Iszfara tádzsik város hatóságai szerint egy civil meghalt, három megsebesült. Kirgiz jelentések szerint 31-en sebesültek meg az összecsapásokban. A térségből megindult a lakosság evakuálása.

BREAKING : T-80BV and T-72B tanks can be seen at the border area between Tajikistan and Kyrgyzstan while battles are intensifying. pic.twitter.com/j0zErFhnt8 — Zaid (Ahmd) September 16, 2022

A kirgiz és a tádzsik külügyminiszter állítólag tárgyalást folytatott egymással, és a kirgiz kormány szerint kétszer is megállapodtak fegyverszünetben, de ez mindannyiszor kudarcot vallott. Szamarkandban aztán a kirgiz és a tádzsik elnök is találkozott egymással, és megegyeztek abban, hogy fegyverszünetet rendelnek el, és visszavonják csapataikat. Kirgizisztán később mégis azzal vádolta Tádzsikisztánt, hogy megszegte a tűzszünetet, és újra kirgiz területre lőtt. A Vöröskereszt közlése szerint már 18 500 ember elhagyta a régiót. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint egyik fél sem mutat óhajt a konfliktus lezárására, erre csak egy harmadik fél lenne képes. Kézenfekvő, hogy ez Oroszország legyen, de Moszkvának most kisebb problémája is nagyobb ennél.

Miért rossz ez Putyinnak?

Oroszország mindkét közép-ázsiai volt szovjet tagköztársasággal szoros szövetséget ápol, és mindkettőben katonai bázist is működtet. Kirgizisztánban egy kisebb, néhány száz fős bázis található, Tádzsikisztánban van viszont Oroszország egyik legnagyobb külföldi bázisa, a 201-es számú bázis, ahol mintegy 7000 orosz katona teljesít szolgálatot. A Szabad Európa minapi cikke szerint azonban már erről a bázisról is mintegy 1500 katonát az ukrajnai frontra helyeztek át, és további 600 orosz katonát vinnének még Tádzsikisztánból Ukrajnába.

Breaking: Dozens wounded in ongoing border clashes between Tajikistan and Kyrgyzstan. Evacuations of border villages are ongoing. pic.twitter.com/TnqW6qr9UF — Faytuks (News) September 16, 2022

A bázis és általában Tádzsikisztán jelentőségét az adja Moszkva számára, hogy az ország délről Afganisztánnal határos, így

Tádzsikisztán lényegében pufferállamként szolgál a belső-ázsiai konfliktuszóna és Oroszország között.

Putyin az ukrajnai háború kitörése óta első külföldi útja is éppen Tádzsikisztánba vezetett. Minderről itt írtunk bővebben:

Nem meglepő ezek után, hogy Moszkva igencsak aggodalommal szemléli, hogy két szövetségese egymásnak esik. Mindez ráadásul

a legrosszabbkor jön Putyin számára: az ukrán ellentámadás sikere miatt nemzetközi tekintélye meggyengült, ezek a konfliktusok pedig tovább gyengítik azt.

Ugyan ezt egyértelműen bizonyítani nem lehet, de feltételezhető, hogy Putyin meggyengülése éppen egyik oka is lehet annak, hogy éppen most forrósodik fel a helyzet két volt szovjet konfliktuszónában: Azerbajdzsán és Örményország, illetve Kirgizisztán és Tádzsikisztán között.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök után Szadir Zsaparov kirgiz elnök is a kamerák kereszttüzében váratta meg Putyint.

Putin was publicly humiliated again.Previously Kremlin head used to make world leaders wait for him.Now president of Kyrgyzstan allows himself to be late for a meeting with Putin. pic.twitter.com/Pcn6azv3nm — Anton (Gerashchenko) September 15, 2022

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 22. csúcstalálkozójának 2022. szeptember 16-i ülésén az üzbegisztáni Szamarkandban. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Bobjlev