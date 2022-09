Nancy Pelosi legújabb húzása egészen biztosan kivágja Putyinnál is a biztosítékot

Jereván városában Pelosi elmondta, hogy az útjának felértékelődött a jelentősége, miután Örményország és Azerbajdzsán között határ menti összecsapások robbantak ki az előző héten. A katonai összetűzésben több, mint 200 ember vesztette életét.

Határozottan elítéljük ezeket a támadásokat. A harcokat az azeriek kezdeményezték, és ezt el kell ismerni

- mondta Pelosi Alen Simonyan örmény parlamenti elnök mellett állva. Simonyan a múlt héten elégedetlenségének adott hangot, miután az orosz vezetésű katonai szövetség elutasított a beavatkozás lehetőségét.

Pelosi, aki augusztusban tajvani útjával feldühítette Kínát is, azt mondta, nyilvánvaló, hogy a határ menti harcokat az Örményország elleni azeri támadások váltották ki, és hogy tisztázni kell a konfliktus kronológiáját. Pelosi megjegyzései felbosszantották a bakui kormányzatot, amely szerint az amerikai házelnök stílusa veszélyezteti a Kaukázusban a békét.

Elfogadhatatlanok a megalapozatlan és tisztességtelen vádak, amelyeket Pelosi Azerbajdzsán ellen fogalmazott meg. Ez súlyos csapás az Örményország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok normalizálására irányuló erőfeszítésekre

- mondta az azeri külügyminisztérium és Pelosi megjegyzéseit örmény propagandának minősítette.

Pelosi kijelentette azt is, hogy meghallgatja Örményországot arról, hogy milyen védelmi szükségletei vannak és Washington támogatni kívánja Örményországot a demokrácia és az autokrácia közötti globális küzdelemben.

Használnunk kell befolyásunkat, hogy megmutassuk: az örmény demokrácia és szuverenitás prioritás

- mondta Pelosi.

Címlapkép forrása: The Office to the Prime Minister of the Republic of Armenia/Reuters