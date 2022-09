Durva törvényeket vertek át a Dumán: nagyon úgy néz ki, hogy mozgósításra készül Oroszország

Több törvényjavaslatot is elfogadott az orosz Duma, mellyel szigorítanák a hadiállapot ideje alatt elkövetett bűncselekmények büntetését, illetve az orosz haderőből való dezertálásnak, parancsmegtagadásnak büntetéseit, valamint kriminalizálják azt is, hogy ha valaki megadja magát az ellenségnek. Közben Oroszország arra készül, hogy hivatalosan is elcsatolja Luhanszkot, Donyec megyét, illetve Herszont Ukrajnától. Erős a gyanúja, hogy Oroszország mozgósításra készül.

Olyan törvényeket fogadott el pár perce az orosz Duma, melyek szigorítják a hadiállapot idején elkövetett bűncselekményeket, illetve az orosz haderő kötelékében elkövetett háborús bűncselekményeket, valamint a parancsmegtagadást, dezertálást, illetve a fegyverletételt is. A Moscow Times által ismertetett, új törvények szerint többek közt bekerül az orosz büntető törvénykönyvbe a „mozgósítás, háború és statárium,” mint szigorító tényező ,

, 15 éves börtönbüntetést kaphatnak az orosz fegyveres erők azon tagjai, akik fosztogatnak,

3-10 éves börtönbüntetésre és kényszermunkára számíthatnak azok, akik leteszik a fegyvert és megadják magukat az ellenséges erőknek,

az alakulatukat elhagyó katonák az engedély nélküli távollét idejétől függően 5-10 év börtönbüntetésre és kényszermunkára számíthatnak,

a parancsmegtagadásért 3 év börtönbüntetés jár. Ezeknek a kihágásoknak egy részét eddig is büntették, például a dezertálást, de a fegyverletétel és a fosztogatás miatt eddig nem büntette az orosz hadvezetés saját katonáit. A Duma által első olvasatban elfogadott törvényeket még a felsőháznak és az elnöknek is jóvá kell hagynia. Közben a Reuters arról ír, hogy pár napon belül elkezdődik Donyec és Luhanszk megye „népszavazáson” keresztüli csatlakozása Oroszországhoz. A „Donyecki Népköztársaság” területén szeptember 23 és 27 között lesz a népszavazás, Luhanszkban még nincs meg a dátum. Ezek a hírek azért aggasztóak, mert ha Oroszország saját területének fogja tartani egyik napról a másikra Donyec és luhanszk megyét úgy, hogy az előbbi még mindig jelentős részben ukrán ellenőrzés alatt áll, a Kremlnek az orosz katonai doktrína alapján hadüzenetet kell küldenie ukrajnának és mozgósítást kell hirdetnie. A Duma által elfogadott törvények látszólag ennek a forgatókönyvnek ágyaznak meg. Elképzelhető, hogy mindettől függetlenül az egész törvényhozási hercehurca csak arra szolgál, hogy megijessze az ukránokat, de erre elég kevés az esély. Nagyon úgy tűnik, hogy az ukrán ellentámadások sikere után a Kreml eszkalálni fogja az ukrajnai konfliktust meghátrálás helyett, ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek a háború további dinamikájára nézve. Mint ismeretes, eddig Oroszország csupán limitált katonai beavatkozásként, "különleges műveletként" kezelte az ukrajnai háborút, vagyis például tartalékosokat, sorkatonákat nem küldtek hivatalosan az országba. Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 20. Van egy orosz város, ahol már komolyan rettegnek a helyiek az ukrán haderő támadásától 2022. 09. 19. Népszavazást sürgetnek az orosz szakadárok 2022. 09. 19. Kritikus időszakban kaptak jelentős mennyiségű fegyvert az ukránok, komoly problémák lehetnek az orosz veszteségek pótlásánál - háborús híreink hétfőn 2022. 09. 19. Hiába az ukrán felszabadítás, Herszon megye lakóinak azt tanácsolták, hogy a telet más régióban töltsék Címlapkép: Nic Markoff/NurPhoto via Getty Images