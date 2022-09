Hírszerzési jelentés: az ukrán rakétarendszerek miatt veszélybe került Putyin 2014 óta dédelgetett álma

Portfolio 2022. szeptember 20. 09:11

Ma is közzétette napi ukrajnai hírszerzési jelentését a brit védelmi minisztérium. Most elsősorban az orosz Fekete-tengeri flotta tevékenységével foglalkoztak a londoni elemzők. A britek szerint az ukrajnai háború miatt veszélybe került a hadiflotta szevasztopoli bázisa, melynek létrehozása a 2014-es krími annexió egyik fő célja volt, ezért az orosz hadvezetés több tengeralattjárót is áthelyezett Novorosszijszkba.