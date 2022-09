Ukrán külügyminiszter: Oroszország álnépszavazásai semmit nem érnek

Semmin sem változtat az, hogy Oroszország "népszavazásokat" készül rendezni az általa megszállt ukrán területeken, Ukrajna folytatja azok felszabadítását - jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kedden a Jevropejszka Pravda hírportál szerint.

"A fiktív referendumok semmit sem változtatnak. Oroszország agresszor volt, és az is marad, amely jogellenesen foglalja el Ukrajna területének egy részét" - írta a miniszter a Twitteren. Hangsúlyozta: Ukrajnának minden joga megvan ahhoz, hogy felszabadítsa területeit, és fel is fogja azokat szabadítani, "bármit is mondjon Oroszország".

A hírportál emlékeztetett arra, hogy Moszkva tervei szerint szeptember 23. és 27. között "népszavazást" tartanak a Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyék megszállt területein az Oroszországhoz való csatlakozásról. A Jevropejszka Pravda szerint Edgars Rinkevics lett külügyminiszter arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy az Oroszországi Föderáció tervezett "álreferendumaira" új szankciókkal válaszoljon és adjon további fegyvereket Ukrajnának.

Címlapkép forrása: Getty Images