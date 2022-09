Felkavaró beszámoló jelent meg az Izjumban elkövetett orosz kínzásokról

Az ukrán tisztviselők eddigi jelentései alapján mintegy 450 holttestet találtak az Izjum melletti tömegsírokban. A sírokat azután fedezték fel, hogy egy váratlan ellentámadást követően az ukrán hadsereg az orosz csapatokat kiszorította a Harkivi régióból. A Reuters most megszólaltatott egy Izjumban élő volt ukrán katonát, aki nagy valószínűséggel a felszabadító csapatok érkezése miatt élte túl az orosz fogságot.

Izjum térségét az oroszok a háború első heteitől fogva, hat hónapon át tartották megszállás alatt. Az ukrán hatóságok nemrég tömegsírokat exhumáltak a régióban: 111 civil holttest közül négynél kínzásra utaló nyomokat találtak.

Információink vannak civilek kínzásáról és illegális fogva tartásáról azokon a helyeken, ahol az orosz fegyveres erők Iziumban tartózkodtak. Ismerjük ezeket a helyeket

- mondta Szerhij Bolvinov, a Harkiv környéki nyomozó rendőrség vezetője. Az ukrán törvényszéki szakértők 17 ukrán katona sírját is megtalálták, de Bolvinov kijelentette, hogy további vizsgálatokra van szükség, hogy megállapíthassák a sírokban talált holttestek halálának pontos körülményeit.

Sokkal átfogóbb törvényszéki munkára van még szükség ahhoz, hogy meg lehessen állapítani azoknak az embereknek a halálának okát és körülményeit, akiknek a holttestét eddig megtalálták

– mondta Bolvinov

Alexander Glusko, az orosz megszállás és a kínzások egyik túlélője a Reutersnek adott hosszabb interjúja során elmondta, hogy az észak-kelet-ukrajnai szülővárosa, Izjum orosz megszállása alatt kétszer is elhurcolták a várost megszálló orosz katonák. Az orosz fennhatóság utolsó két hetét is egy rendőrőrs nyirkos romjain kialakított orosz börtönben töltötte.

A rendőrségi iroda pincéjének látványa, amit az orosz katonák a helyi lakosok és az ukrán katonák fogva tartására használtak. Forrás: Gleb Garanich/Reuters

Glusko története az elsők között van azok közül, akik túlélték az orosz katonák kínzásait, amiket Izjumban és térségében követtek el. Elmondása szerint már a megszállás elején is hamar az orosz hatoságok célkeresztjébe került. Első fogsága idején öt napot töltött az oroszok által kialakított börtönben, ami idő alatt többször is megverték. Elmondása szerint, amikor az orosz csapatok szeptember 9-én és 10-én kivonultak a városból, és az ukrán erők őt és más foglyokat hirtelen szabadon engedtek, örömében elsírta magát.

Glusko 2018 és 2020 között aktív katonai szolgálatot teljesített az ukrán hadseregben, harcolt az oroszok által támogatott szakadárok ellen Kelet-Ukrajnában. Glusko, aki egyedül élt egy izjumi lakásban, bevallása szerint májusban azért került a megszállók fogságába, mert valaki fülest adott az oroszoknak korábbi katonai szolgálatairól.

Miután megtalálták katonai irataimat, a katonák egy kórháztól nem messze lévő pincébe vittek, egy zsákkal a fejemen, ahol öt napig válogatott kínzásoknak vetettek alá

– mondta Glusko.

Egy matracokkal borított cella egy izjumi rendőrőrsön. Forrás: Umit Bektas/Reuters

A volt ukrán katona a kihallgatás részleteiről is beszámolt. Az orosz tisztek célja az volt, hogy kiderítsék, hol állomásoznak az ukrán katonai csapatok és kiszolgáló személyzetük.

Nem volt mit mondanom nekik. Elkezdtem dezinformálni őket. Egyszóval úgy végeztem a végére, mint egy zöldség

- mondta az 53 éves férfi.

Elmondása szerint a kihallgatás kezdetén kezeit és lábait a háta mögé kötözték és ebben a kihallgatási pozícióban tartották öt napon keresztül.

Ráadásul a kihallgatások során a katonák mind az ételt, mind a vizet megtagadták tőle. Glusko csak az egyik orosz katona emberségének köszönhette, hogy túlélte a kínzásokat. Fogvatartói közül egyikük ugyanis titokban vizet adott neki, anélkül, hogy a többiek látthatták volna. Végül öt nap után az orosz egységek kihajították az utcára, ahol járókelők találtak rá és mentették meg az életét.

Átvonszoltak az úton, és otthagytak a bokrok között. Talán azt hitték, hogy meg fogok halni

- mondta Glusko.

A rendőrőrs kihallgatásra használt szobájának fali díszítése. Ukrajna szerint kinzókamrának is használták a szobát Forrás: Umit Bektas/Reuters

Elmondása szerint a megpróbáltatások után sem felállni, sem beszélni nem tudott. Olyan rossz állapotban volt, hogy másfél hónapig az izjumi Központi Városi Kórházban kezelték, de a kínzások nyomait a mai napig viseli: Glusko ma már csak nehezen, bottal képes csak járni.

Augusztusban másodszor is eljöttek érte. Állítása szerint egy pólóban és alsóneműben DVD-t nézett otthon. Az oroszok így, ezekben a ruhákban, egy zsákkal a fején hurcolták el a rendőrségre ismét.

A második alkalommal már csak áramütést kapott a kihallgatása során, így nem maradtak jelentős nyomok a kínzásáról, inkább a cellában elkapott sebfertőzéseiről tudott mesélni. Volt egy kis karcolás az ujjpercén, ami elfertőződött a cella nyirkosságától. A jobb karján kötés volt, ami egy másik elfertőződött sebet rejtett. Miután az oroszok az ukrán ellentámadás hatására elmenekültek a városból, őt és a többi fogvatartottat szeptember 10-én egy ismeretlen személy kiengedte a cellákból, ezzel véget ért tortúrája az orosz katonai erőkkel.

A Reuters meglátogatta a kórházat is, amely a fogvatartottak őrzésére és a kínzásra használt egykori rendőrkapitányság közelében található, hogy Glusko beszámolóját alátámasszák, sajnos sikertelenül. Kezelőorvosát az interjú készítői nem érték el, mert éppen egy beteget operált. A kórházat telefonon vagy e-mailben sem lehetett elérni további kommentárokért, mivel Izjumban máig nem állt helyre a telefon- és internetkapcsolat.

Glusko kínzásokról szóló történetét viszont alátámasztotta két szomszédja is. Egyöntetű beszámolójuk alapján Gluskót valóban kétszer tartóztatták le, és nagyon rossz fizikai állapotban volt, amikor a lakosok első alkalommal visszahozták.

Ukrán rendőrségi szakértő dolgozik a rendőrségi iroda pincéjében, amelyet az orosz katonák a helyi lakosok és az ukrán katonák fogva tartására használnak. Forrás: Gleb Garanich/Reuters

Oroszország mindeddig következetesen tagadta, hogy csapatai háborús bűnöket követtek volna el Ukrajnába, holott többször is megvádolták őket ezzel, például a bucsai vérengzés elkövetésével és most az izjumi tömegsírokkal is.

Sírtam örömömben az első ukrán katonánál, akit megláttam. Addigra már elkezdtem elbúcsúzni magamtól és az élettől. Sírtam és azt mondtam neki: testvér, megölelhetlek?

- zárta le történetét Glusko.

Címlapkép forrása: Gleb Garanich/Reuters