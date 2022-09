Alaposan hullanak az amerikai M113-asok Ukrajnában

Az elmúlt napokban több felvétel is kikerült az ukrajnai háború különféle frontvonalairól megsemmisült vagy orosz kézre került, amerikai gyártmányú M113-as páncélozott szállító harcjárművekről vagy ezek holland variánsairól. Az ukrán ellentámadásban ezek a járművek fontos szerepet játszanak, de nagyon úgy tűnik, hogy pár nap alatt a korszerűnek nem éppen mondható M113-asok és a holland YPR-765-ösök az ukránok egyik legnagyobb arányban elvesztett nyugati fegyverrendszereivé váltak.

Az elmúlt napokban számos felvétel kikerült a közösségi médiába kilőtt vagy orosz kézre került, amerikai M113-as páncélozott szállító harcjárművekről, illetve ezek holland változatáról, az YPR-765-ösről.

Legutóbb a régóta szakadár kézen lévő donyecki reptér környékén szedett ki egy ilyen harcjárművet az orosz tüzérség.

Claimed Footage of objective control of the destruction of an American-made M-113 APC by artillery fire of DNR military units near Donetsk airport. in thread (1/2) #OSINT — Ron (@Hacker5preme) September 20, 2022

Ezelőtt pedig szintén a donyeci reptérnek otthont adó Piszki körül vesztettek az ukránok egy M113-ast, ez aknára futott.

Destroyed US-donated Ukrainian M113 outside of Pisky, Donetsk Oblast. Fighting has been fairly intense in the area over the past couple of months. pic.twitter.com/mVr79xIHZh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 6, 2022

Korábban Herszon térségében készült egy felvétel, mely során az oroszok azzal büszkélkednek, hogy egy BTR-82A győzött le csatában egy M113-ast. Ehhez fontos hozzátenni, hogy a BTR fő fegyverzetét egy 30 milliméteres gépágyú alkotja, miközben az M113-as fő fegyverzete egy .50-es kaliberű (12,7 milliméter) géppuska, mellyel nem igazán tud jelentős kárt tenni a BTR páncélzatában.

Amúgy az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a BTR egy M113-ast győzött le, holott a felvételen valószínűleg egy hasonló képességekkel rendelkező, holland YPR-765 látható.

The Russian BTR-82A defeated the American M113 delivered to Ukrainian troops in a duel, video of the battle showed the Russian Defense Ministry. The Russian military seized an armored personnel carrier, which Ukrainian troops had abandoned while fleeing. pic.twitter.com/tk6oVST5Yc — Alexeï (@jeanlol67573289) September 17, 2022

A holland YPR-765-ösök elsősorban Herszon térségében vesznek részt az offenzívában, ezért a veszteségek is itt tűnnek súlyosabbnak.

In Kherson and Donbass, Ukrainian army recently lost:- a BTR-60PB APC- a YPR-765 APC- 2 BMP-1 APCs, one was destroyed with a quadcopter grenade- an MT-LB-S APC pic.twitter.com/68zwxCoWhN — LogKa (@LogKa11) September 18, 2022

Van videó arról is, hogy aknára fut egy ilyen eszköz.

Video of a Ukrainian YPR-765 APC struck by a mine in Kherson Oblast. https://t.co/KwElD6Bv7W — Rob (Lee) September 15, 2022

Legalább egy YPR-765-öst zsákmányoltak is az oroszok működőképes állapotban.

Ukrainian army YPR-765/M113 APC was captured by Russian forces near the Kherson/Mykolaiv front pic.twitter.com/ZRtfiTRjiM — LogKa (@LogKa11) September 20, 2022

A zsákmány (vagy talán egy másik YPR) megszerzéséről videó is van, az oroszoknak közben muszáj volt egy T-90M-et villantaniuk.

Video of a Russan T-90M tank with a captured Ukrainian YPR-765 in Kherson Oblast. Possibly the same one previously recorded. https://t.co/6UbgNorOgK — Rob (Lee) September 4, 2022

Ukrajna több mint 300 M113-ast kapott az Egyesült Államoktól és más, külföldi országoktól, például Spanyolországtól és Litvániától, jó eséllyel ezeknek a járműveknek a többsége még mindig működőképes. Azt nem tudni pontosan, hogy hány YPR-765-öst kaptak az ukránok Hollandiától, de az eddigi videók alapján a holland gépek körében súlyosabbak a veszteségek.

Az várható volt, hogy az M113-asok számára nem lesz sétagalopp az ukrajnai szereplés, hiszen ezek a harcjárművek igencsak elavult technológiának számítanak. Az 1960-as években bemutatott harcjárművek páncélzata minimális, fő fegyverzetük egy M2-es géppuska, sziluettjük pedig hatalmas, ezért modern fegyverekkel könnyű eltalálni őket. Az ukránok csupán azért használják őket, mert még mindig nagyobb védettséget és mobilitást nyújt egy M113-as, mintha gyalogolni kell.

Ukrajnának elsősorban modern gyalogsági harcjárműveknek lenne szüksége az offenzíva lebonyolításához, de eddig még egyetlen nyugati támogatójük sem volt hajlandó Kijevnek akár régebbi Bradleyket vagy Marderket küldeni. Azt nem tudni, ennek mi az oka.

Végül pedig fontos megjegyezni, hogy mind orosz, mind ukrán oldalon a veszteségek oroszlánrészét régi, szovjet haditechnika adja.