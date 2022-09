Mire megy Oroszország a részleges mozgósítással? – Itt a szakértői válasz

Az ISW véleménye szerint Putyin parancsa a sorkatonai szolgálatot végzett tartalékosok mozgósítására

hónapokig nem fog jelentős használható harci erőt jelenteni Oroszország számára.

Arra talán elég lehet, hogy 2023-ig fenntartsa az orosz katonai létszám jelenlegi szintjét a veszteségek ellensúlyozásával, de még ez sem biztos. Szergej Sojgu védelmi miniszter egy szerdai interjúban elmondta, hogy a tartalékosok bevetése szakaszosan fog történni, ami valószínűleg kizárja, hogy hirtelen sok orosz katona jelenjen meg Ukrajnában, drámaian megváltoztatva a háború menetét.

AZ OROSZ RÉSZLEGES MOZGÓSÍTÁS EZÉRT NEM FOGJA MEGFOSZTANI UKRAJNÁT ATTÓL A LEHETŐSÉGTŐL, HOGY ÚJABB MEGSZÁLLT TERÜLETEKET SZABADÍTSON FEL A TÉL FELÉ KÖZELEDVE ÉS TÉLEN.

Putyin és Sojgu határozott kijelentése, miszerint csak a sorkatonai szolgálatukat már betöltött tartalékosokat fogják mozgósítani, világossá tette, hogy Oroszország nem fogja kiterjeszteni a sorozást. Ezekkel a kijelentésekkel azokat a félelmeket akarták eloszlatni, hogy a részleges mozgósítás valójában általános besorozást jelent.

Nem tudni pontosan, hány orosz tartalékost vetettek már be Ukrajnában. Az orosz haderő azonban valószínűleg a háború előtt már a legtöbb harcképes tartalékost behívta, ami arra utal, hogy a jelenlegi mozgósítással a kevésbé harcképes tartalékosok kerülnek behívásra.

Az orosz tartalékosok eleve rosszul képzettek, és a sorkatonai szolgálat befejezése után nem részesülnek továbbképzésben.

A most Ukrajnában szolgáló orosz tartalékosokon kívül nagyon kevés orosz tartalékosnak van harci tapasztalata – véli az ISW.

