Tényleg bevethet atomfegyvert Oroszország Ukrajnában? – Putyin szerdai beszédének elemzése adhatja meg a választ

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt már részben ismertetett jelentésében Vlagyimir Putyin szerdai, a részleges mozgósításról szóló bejelentését elemezte, méghozzá abból a szempontból, hogy vajon az orosz elnök atomfegyverrel való fenyegetése magában foglalja-e azt, hogy Oroszország valóban kész bevetni atomfegyvert Ukrajnában.