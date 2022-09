Nagyon furcsa népszavazás zajlik az oroszok által megszállt területeken – Itt vannak az első videók

Ma kezdődött el az Oroszországhoz való csatlakozásról szóló népszavazás azokon a területeken, melyeket az orosz haderő tart megszállva, az ukrán Donyec, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja megyékben. Talán senkinek nincsenek illúziói azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz az eredmény, de maga a népszavazás menete is finoman szólva sajátos. Erről több videó is tanúskodik.

Mától egészen szeptember 27-ig tartanak azok a „népszavazások,” mely során Donyec, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja megyék Oroszország által megszállt területein élő lakosai eldöntik, hogy szeretnének-e Oroszországhoz csatlakozni. A szavazáson online is részt lehet venni és szavazhatnak azok a lakosok is, akik elmenekültek ezekből a térségekből (Oroszország területére), de a régióból származó személyeknek vallják magukat.

Ilyen nexusban, főleg latba véve azt, hogy az oroszok által megszállt területekről a Kijev-lojalisták nagyrésze elmenekült, nagyon meglepő lenne, ha nem az lenne bármely megyében az eredmény, hogy elsöprő többségben szeretnének a helyiek Oroszországhoz csatlakozni.

Herszonban jelentős biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg a „népszavazás.” Ennek elsősorban az az oka, hogy a város térségében heves harcok zajlanak, az ukrán fegyveres erők három irányból is próbálnak közelíteni a város felé.

A historic day for the Donetsk and Luhansk republics, for the Zaporozhye and Kherson regions. Today starts a referendum on joining the Russian Federation. One of the main tasks is to ensure security, so during the first four days, citizens vote at home. pic.twitter.com/GqadUvo5Cv — Russian (Ukrainian) September 23, 2022

Az orosz média szerint jelentős az érdeklődés a „történelmi esemény” iránt. Legalább egy videó kedvéért sikerült majdnem száz embert bezsúfolni az egyik szavazóhelyiségbe.

Residents of the city of vote in a referendum on joining Russia #Kherson — Owari (no) September 23, 2022

Néhány szavazóhelyiségben olyan jól sikerült megoldani a „titkos szavazást,” hogy egy mappával takarták el a voksoló úriember papírlapját, miközben ikszelt, ráadásul közben végig kamerák nézték, hogy hova szavaz.

Referendum voting for Donetsk and Lugansk Peoples Republics, as well as Zaporozhe and Kherson regions among others, to become a part of Russia, has begun & will continue until 9/27. If they vote yes on joining, it will add ~6 Million people to Russia & reduce Ukraine by 20% pic.twitter.com/pnGJkG3Daa — Fiorella (Isabel) September 23, 2022

Volt olyan állampolgár is, aki biztosra akart menni és inkább megkérdezte, hova szavazzon.

Oroszország területi igényeit a négy ukrán megyére nyilván senki nem fogja elismerni, talán egy két renegátállamon kívül, mint Szíria vagy Észak-Korea. Akár fel lehetne fogni az egészet egyfajta belpolitikai bohóckodásnak is, de mostani lépésnek van egy stratégiailag igencsak aggasztó vonulata: Oroszország ezután saját katonai doktrínája alapján bármilyen fegyvert bevethet, hogy kiűzze „saját területéről” a „betolakodó fasisztákat.” Bármilyet. Zaporizzsja megyének pedig csupán 70, Donyec megyének 60%-át ellenőrzik az oroszok, a maradék részen az ukrán fegyveres erők tartózkodnak.

Lehet, hogy Oroszország hagyományos hadviselési képessége eddig igencsak leszerepelt Ukrajnában, de a stratégiai fegyverek még nem kerültek elő. Nem biztos, hogy ez változni fog, hiszen a Kreml a mozgósítás ellenére is csak „különleges műveletként” emlegeti a háborút, de mindenesetre a mostani népszavazásos mizéria aggasztó előjel.

Címlapkép: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images