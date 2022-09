Üvöltöző katonák, részegek, verekedés – Jönnek a videók az orosz mozgósításról

Várható volt, hogy a morálbeli problémákkal küzdő orosz haderő gondjait nem éppen a mozgósítás fogja megoldani, főleg, hogy úgy tűnik, egyáltalán nem csupán kiképzett, katonai tapasztalattal rendelkező tartalékosokat hívnak az ukrajnai frontra. Az eddig kiszivárgott videók alapján a behívottak morálja már most alacsony: vannak, akik részegeskednek, vannak, akik verekednek, mások szervezetlenül kiabálnak a reguláris állománnyal, feletteseikkel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu védelmi miniszter pár napja azt ígérte, hogy 300 ezer katonakorú férfit mozgósítanak az ukrajnai harcokhoz, olyan embereket, akik rendelkeznek katonai tapasztalattal és eleve az orosz haderő tartalékos állományába tartoznak.

Ahogy várható volt, egyáltalán nem ez valósul meg. Nagyon úgy tűnik, hogy 300 ezernél lényegesen több embert mozgósítanak, ráadásul nem csupán katonai tapasztalattal rendelkezőket és diákokat is. Ráadásul Moszkvában, Szentpéterváron és a burját, csecsen, tuvai régiókból aránytalanul magas számban hívják be az embereket, részben látszólag találomra. Ez persze nem jelenti azt, hogy csak sorkatonákat hívnak be Oroszországban, de az sem tűnik igaznak, hogy csak képzett tartalékosokat visznek a frontvonalra.

Putin's mobilisation looks asymmetrical:1. Partial mobilisation in large cities, especially soft in Moscow & Petersburg2. Total mobilisation in remote rural regions, especially ethnic onesWe don't have hard data yet, this mobilisation may include elements of ethnic cleansing pic.twitter.com/63YAMM2kei — Kamil (Galeev) September 22, 2022

Az állomány egy részében látszólag komoly fegyelmi problémák vannak. Itt például az újoncok orientációját végző katonatiszt próbál szóhoz jutni, de mindenki csak kiabál a teremben, miközben beszélni próbál.

Több olyan felvétel is látható, melyen erősen ittas állapotban lévő újoncok vannak.

Most Russian reservists are already dead drunk one day after the mobilization has begun. pic.twitter.com/2qRjeOVVPq — WorldOnAlert (@worldonalert) September 22, 2022

Russians arrive completely drunk at mobilization. Some even end up in the grass. pic.twitter.com/QFCdvJGfcV — NOËL () September 23, 2022

Vannak, akik részegen még össze is verekedtek a gárdistákkal.

Mobilization in Russia. Drunk mobilized Russians fight before being sent to war. pic.twitter.com/ZOD9Dbk8k0 — Oleksiy (Goncharenko) September 23, 2022

Kiszivárgott információk alapján a Kreml 1 millió ember mozgósításával számol, három hullámban. Tehát nem lesz igaz, hogy csupán 300 ezer ember kap behívólevelet.

: List of 305,925 names comprising the 1st of presumably 3 waves of Putin's draft has been leaked. Pieces fiting together to further corroborate that 1 million people are intended for the draft, not 300,000.94mb text file: #Mobilization — Igor (Sushko) September 22, 2022

Több nagyvárosban is háborúellenes tüntetések voltak, az orosz hatóságok több ezer embert vettek őrizetbe. Komolyabb, erőszakos megmozdulásokról egyelőre nincs hír.

Growing protests against military mobilization in St Petersburg, Moscow, Yekaterinburg and many other Russian cities tonight.Russians prefer watching the war on TV. Getting HIMARSed in person in Kherson isnt attractive at all. pic.twitter.com/nmHbUad6wk — Visegrád (24) September 21, 2022

Dagesztánban a helyi toborzóiroda előtt volt egy megmozdulás: a helyiek eddig is aránytalanul magas számban vettek részt az ukrajnai háborúban.

Мой дед воевал за родину. <...> Тогда война была, а сейчас нет, это политикаВ селе Бабаюрт в Дагестане местные жители недовольны мобилизацией они не понимают, зачем нужна эта война pic.twitter.com/1d8B3YLeMy — Медиазона (@mediazzzona) September 22, 2022

Közben a fiatal, katonakorú férfiak továbbra is tömegesen próbálják elhagyni Oroszországot.

Az orosz haderő egyik legnagyobb problémája eddig is a harci morál volt Ukrajnában: nagyrészt ez az egy tényező járult hozzá a háború korai szakaszában történt, Szumi, Csernyihiv, Mikolaiv térségében elszenvedett kudarcokhoz, illetve ahhoz is, hogy pár hete a harkivi frontvonal is összeomlott.

A most behívott, többnyire erősen képzetlennek és fegyelmezetlennek tűnő újoncok tömege nem valószínű, hogy a morálbeli problémák területén lényeges előretörést fog jelenteni. A putyini vezetés nyilván azzal számol, hogy "kritikus tömeggel" söprik majd el az ukrán haderőt, de nagyon úgy tűnik, hogy (ismét) alábecsülik a harci morál fontosságát a döntéshozók.

Még nem tudni pontosan, mennyi kiképzést kapnak az újoncok, sem azt, hogy milyen fegyverekkel szerelik fel őket. Az eddigi - nem hivatalos - hírek többsége kéthetes kiképzésről és hidegháborús fegyverekről szólnak.

