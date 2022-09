Volt vezérkari főnök: nem Oroszország a NATO első számú ellenfele, elrettentő erőre van szükség

A NATO első számú ellenfele nem Oroszország, hanem Kína – jelentette ki Szenes Zoltán nyugalmazott vezérezredes, volt vezérkari főnök az Infostartnak . A Magyar Hadtudományi Társaság elnöke a katonai szövetség második hidegháborús stratégiájáról, az elrettentés és a védelem régi-új módszereiről is beszélt.

A portál beszámolója szerint Szenes Zoltán elmondta, a NATO legfontosabb feladata jelenleg az elrettentés és a védelem erősítése. Egyben emlékeztetett arra, június 28–29-én Madridban, a NATO-csúcson számos döntés született:

Egyrészt elfogadták az új stratégiai koncepciót, amiben tulajdonképpen „hidegháborús súlyt” kapott az elrettentés.

Másrészt megállapodtak az új haderőkoncepcióról, ami értelmében az észak-atlanti szövetség rövid időn belül felállít egy 300 fős gyorsreagáló, valamint egy 500 ezer fős alacsonyabb készenléti erőt, és az úgynevezett szárnyországokban – tehát az Oroszország közvetlen szomszédságban található Svédországban, Finnországban, balti államokban, Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában – előretolt védelmi pozíciót alakít ki állandó erőkkel. Ezek kezdetben dandár nagyságúak (jellemzően 2-4 ezer fő) lesznek, a későbbiekben – különösen a Baltikumban – pedig hadosztály erőkké (általában 2-4 dandár) fejlesztik őket.

A nyugalmazott vezérezredes hangsúlyozta, az elrettentés lényege az lenne, hogy hiteles legyen, tehát hogy az ellenfél komolyan vegye, ezt szolgálja például a korábban jelzett komoly haderőfejlesztés.

A stratégiában, mint említette, a hidegháborús elemek is – úgymint a hajdani „pajzs és kard” transzatlanti elgondolás, ahol előbbi a nukleáris, utóbbi a védelmi erőket (előretolt, illetve sündisznóállás) jelentette – visszatérnek Oroszország miatt.

A NATO mostani helyzetét illetően, noha új országok (Svédország, Finnország) csatlakoznak a szövetséghez, a régi európai tagországok pedig számottevőbb haderőfejlesztésben vannak, Szenes Zoltán arra emlékeztetett, ahogyan a megalakulása óta, úgy ma is az Egyesült Államoké a legnagyobb szerep, és bár globális nagyhatalomról van szó, végső soron úgy kell kommunikálniuk, hogy az támogatást nyerjen a szövetség részéről is. A volt vezérkari főnök viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy

az Egyesült Álmok fő ellenfele – a hivatalos amerikai nemzeti biztonsági stratégia alapján – nem is Oroszország, hanem Kína.

Szenes Zoltán elmondta, jónak tartaná, ha az Európai Uniónak lenne közös hadserege, elsősorban a saját, kimondottan európai kül- és biztonságpolitikai céljai hitelesítése érdekében. Szerinte könnyen megoldható lenne, amennyiben el tudnák dönteni, hogy hogyan vezessék, és hogy ki döntsön a hadsereg alkalmazásáról. Elvileg az Európai Bizottságnak kellene, hiszen az látja el a „kormány” szerepét, ezt viszont nem támogatja az Európai Tanács.

A nyugalmazott vezérezredes megjegyezte, a közös hadsereg felállítása politikai fejlődést is igényelne, utalva az egyesült európai államokat és a szuverenizmust támogató uniós tagállamok közötti ellentétekre. Éppen ezért a kérdés egyelőre nem is szerepel az európai közös biztonság- és védelempolitikai stratégiai dokumentumokban sem.

