Folytatódnak a „népszavazások”, Oroszországból tömegek menekülnek a mozgósítás elől – Háborús híreink szombaton

Portfolio 2022. szeptember 25. 06:20

Pénteken kezdődtek, és szombaton is folytatódnak négy ukrán megyében (Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon) az Oroszország által rendezett álnépszavazások, melyek során az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásról kérdezik a helyi lakosokat. A szavazás menete ellenőrizhetetlen, számos csalásgyanús esetről szivárognak felvételek, és Oroszország területén is lehet szavazni. A végeredmény már csak azért sem lehet kétséges, mert az elcsatolás ellen nem lehet kampányolni, orosz fegyveresek pedig házról házra járnak, hogy szavazásra „buzdítsák” az embereket. Eközben továbbra is tömegek menekülnek a Vlagyimir Putyin által szerdán elrendelt részleges mozgósítás elől: nagy sorok vannak a finn, grúz, de még a mongol határátkelőknél is, repülőjegyet már nem nagyon lehet kapni. Oroszországban a mozgósítás ellen tüntetőket, egyetemi hallgatókat is besoroznak, és aránytalanul nagy számban küldhetnek frontra etnikai kisebbségekhez tartozókat.