Áll a bál a mozgósítás miatt Oroszország egyik legproblémásabb régiójában: már rendőröket vernek a tüntetők

Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges mozgósításról szóló bejelentése az egész országot megrázta, úgy tűnik, hogy egy híresen problémás régióban az eddig látottaknál is erősebb ellenállás alakult ki. A kaukázusi Dagesztán lakói az interneten keringő számtalan felvétel alapján rendőröket lincselnek, úttorlaszokat emelnek, és az orosz elnök plakátjait égetik.

Dagesztán az Orosz Föderáció legdélibb tagköztársasága. A régióban aránylag kevés orosz nemzetiségű lakos él, de a legnagyobb etnikumot kitevő avarok is csak a lakosság 30%-át alkotják.

A vegyes etnikumú terület régóta Oroszország egyik legveszélyesebb régiójának számít: az iszlamista terroristák, és a különféle szeparatista csoportosulások komoly fenyegetést jelentenek a térségben élők számára.

A Twitteren megjelent felvételek szerint ugyanakkor a tagköztársaság egy valamiben egységesnek mondható: nem lelkesednek azért az ötletért, hogy Ukrajnába menjenek harcolni. Bár a szeptember 21-i mozgósítás óta több videó is megjelent az ország különböző pontjain zajló tüntetésekről, Dagesztánban egészen magasra nőtt az utcára vonulók száma.

Az első felvételen az látható, amint a tüntető tömeg egy rendőr kezei közül rángatja ki a hatóság embere által feltartóztatott helyit.

A következő videón szereplő dagesztáni lakosok egy falu bevezetőútján lökdösődnek a kiérkező rendőrökkel. A videón látható az, ahogyan a rendőrség egyik tagja a tömeg feloszlatásának céljából gépkarabélyával a levegőbe lő.

A harmadik felvételen több összevágott videó is látható, melyeken a helyiek a rendőrök elől menekülnek, vagy éppen azokkal verekednek.

Az orosz mozgósítás hatására több nagyobb városban is spontán tüntetések szerveződtek, a hatóságok azonban ezeket gyorsan feloszlatták.

A címlapkép illusztráció, nem a mostani zavargások során készült. Forrása: Liashko via Wikimedia Commons