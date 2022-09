Az amerikai külügyminiszter megfenyegette Putyint: Szörnyű következménye lesz, ha az oroszok atomot dobnak Ukrajnára

Washington Vlagyimir Putyin orosz elnök nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatos burkolt fenyegetésére reagált, súlyos következményekre figyelmeztetve. Az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok válasza "határozott" lesz.

A következmények szörnyűek lennének"

- mondta Antony Blinken külügyminiszter egy interjúban a CNBC szerint.

A Kreml később közölte, hogy "részleges" kapcsolatban áll Washingtonnal nukleáris kérdésekben.

Ukrajna megszállt területein az oroszok által vezetett népszavazások már a negyedik napja tartanak, és ukrán tisztviselők, valamint a területeken tartózkodó emberek azt állítják, hogy egyeseket fegyverrel kényszerítenek szavazásra, és hogy az orosz erők megrendezik a szavazásokat.

Nyugati és ukrán tisztviselők elítélik a népszavazásokat, mivel szerintük a népszavazás csak színlelés, ami lehetővé teszi Putyinnak, hogy annektálja a területeket, majd arra használja fel, hogy igazolja a nukleáris fegyverek bevetését a területek védelmére.

Az orosz vezetés és maga Vlagyimir Putyin is kijelentette, hogy készek "bármilyen eszközt" bevetni Oroszország területének megvédésére, és amennyiben a megszállt területek csatlakoznak az Orosz Föderációhoz, úgy rájuk is vonatkozik majd a katonai doktrína, amely szerint a megtámadott orosz területeken védelme érdekében be lehet vetni nukleáris fegyvereket.

Az említett területeket Ukrajna folyamatos támadás alatt tartja, így nyugati elemzők és döntéshozók komolyan aggódnak amiatt, hogy Oroszország valóban nukleáris fegyvereket fog bevetni Ukrajna ellen.

