Elismerte Putyin séfje: titokban ő alapította meg a rettegett Wagner-csoportot

Jevgenyij Prigozsin orosz üzletember vendéglátóipari cégének sajtószolgálata hivatalosan is elismerte, hogy Prigozsin a hírhedt orosz zsoldosalakulat, a Wagner-csoport alapítója - írja a Reuters.

Jevgenyij Prigozsin orosz üzletember hétfőn közölte, hogy 2014-ben ő alapította a Wagner-csoport katonai magáncéget. Korábban tagadta, hogy bármi köze lenne a katonai magánvállalathoz, most viszont nyilvánosan is elismerte ennek tényét. A korábban elsősorban volt orosz katonákat tömörítő Wagner-csoport többek között Líbiában, Szíriában, a Közép-afrikai Köztársaságban és Maliban is harcolt az elmúlt években.

Prigozsin Concord nevű vendéglátóipari cégének sajtószolgálata a VKontakte közösségi hálózaton tette közzé a megjegyzéseit, válaszul arra a megkeresésre, hogy miért nem tagadta tovább a Wagnerrel való kapcsolatát.

A régi fegyvereket magam tisztítottam meg, a golyóálló mellényeket magam válogattam ki, és én találtam szakembereket, akik ebben segíteni tudtak. Ettől a pillanattól kezdve, 2014. május 1-jétől született meg a hazafiak egy csoportja, amelyet később Wagner Zászlóaljnak neveztek el

mondta Prigozsin.

Prigozsint, akit a Kreml étkeztetési szerződései miatt korábban "Putyin séfjeként" emlegetnek, a nyugati országok szankciókkal sújtották a Wagnerben betöltött szerepe miatt.

Prigozsin az elmúlt időszakban azzal került be a hírekbe, hogy videófelvételek is bizonyították, hogy személyesen toboroz orosz börtönökből fegyenceket a Wagner-csoport számára az ukrajnai hadszíntéren való bevetésre.

