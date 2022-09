Radikális megoldáshoz nyúlhattak az oroszok a menekülő tartalékosok megállítására

A Twitterre felkerült felvételeken jól látható az, hogy több kilométeres kocsisorok alakultak ki az orosz-grúz határ környékén, a grúz hatóságok pedig állítólag egy olyan dokumentum aláírására kötelezik a határon átkelő oroszokat, melyben elismerik, hogy Oroszország jogtalanul tartja megszállva a Dél-Oszétia és Abbházia régiókat, melyek Grúzia elidegeníthetetlen területei.

Az orosz hatóságok mindeközben valószínűleg a hadsereget mozgósították azért, hogy a határról visszafordíthassák a katonakorú férfiakat. A határellenőrzésért felelős FSZB tagadja ugyan, hogy akadályozná a lakosság külföldre utazását, azz interneten terjedő videókon azonban jól látható, amint orosz BTR páncélozott szállító harcjárművek hajtanak a déli határok felé.

Putin might be shutting borders for felling draftees after all. Troops arrive at the Georgian border. https://t.co/czaLSVtb73