Igazi páncélos-szörnyeteget építettek az ukránok

Egy klasszikus megoldással élve nagyon csúnya páncélvadászt építettek az ukrán fegyveres erők. A jármű alapját egy szovjet gyártmányú MT-LB adja: ezek az eszközök elsősorban gyalogsági alakulatok szállítására valók. A gépre egy 100 milliméteres MT-12 Rapira páncéltörő löveget építettek és improvizált páncéllemezekkel bástyázták azt körül. A „fegyverrendszert” elvileg a területvédelmi tartalékosok fogják megkapni.

