Kezd kirajzolódni Putyin mesterterve: hamarosan alapjaiban változhat meg az ukrajnai háború

Úgy tűnik, a „részleges” orosz mozgósítás az előzetes várakozásoknak megfelelően sokkal több embert érint majd, mint az eredetileg bejelentett, 300 ezer, katonai kiképzéssel rendelkező tartalékos: valójában 1-1,2 millió orosz állampolgár kaphat hamarosan behívót. Az orosz hadműveleti célok is egyértelművé váltak: Moszkva késő ősszel, a tél folyamán négy megyét akar elvenni Ukrajnától, ehhez pedig egyre inkább hajlandók lesznek a felhasznált fegyverarzenál szélesítésére is. Egyelőre nem túl valószínű, hogy rosszul felszerelt és kiképzett újoncok emberhullámait látjuk majd, amint ukrán lövészárkokra ömlenek rá; első körben a tartalékosok / sorkatonák többsége valószínűleg a reguláris erők képességeit fogja felszabadítani, akiknek offenzíváját külföldi drónokkal és talán stratégiai fegyverekkel fogja megtámogatni az orosz hadvezetés. A késő őszi, téli hónapok mind politikailag, mind harcászatilag teljesen új feltételeket teremthetnek az ukrajnai háború dinamikáját illetően.

1. 300 ezer helyett egymillió katona

Aznap, amikor Szergej Sojgu az orosz mozgósítás részleteit kezdte el ismertetni, azt állította, hogy 300 ezer embert hívnak be, akik az orosz haderő tartalékos állományában vannak, rendelkeznek katonai kiképzéssel és a mozgósított katonák minden szempontból egyenértékűnek számítanak majd a reguláris állománnyal, beleértve a fizetést is.

Ehhez képest kiszivárgott információk alapján a Kreml valójában titokban összesen 1 millió vagy 1,2 millió embert tervez mozgósítani, a mozgósítottak nagy arányban perifériaterületeken élő orosz kisebbségekből és moszkvai, szentpétervári belvárosi régiókból származnak, jelentős részben nem rendelkeznek katonai kiképzéssel és Szergej Sojgu ígéretével ellentétben még diákokat is behívtak.

Az is világos, hogy a behívottak egy része biztosan nem akar harcolni: vannak, akik részegek, verekednek, üvöltöznek. Egyes alakulatoknál teljes a káosz. A háború során nagyon nagyban járult hozzá az orosz haderő vereségeihez (pl. Kijev, Mikolaiv, legújabban pedig Harkiv térségében) az alacsony morál és az alakulatok logisztikai problémái, a sorkatonai / tartalékos állományban ezek a problémák alighanem sokkal súlyosabbak lesznek.

Ugyanakkor akárhogy is nézzük, hogy ha ahogy vártuk, a „részleges mozgósítás” valójában egy (szinte) teljes mozgósítást takar, az 1-1,2 millió friss katona, még akkor is, ha alacsonyan képzettek, nem túl motiváltak és rosszul felszereltek, számottevőnek mondható.

Azt nem tudjuk, Ukrajnának mennyi katonája van összesen, a legutóbbi, nyári közlések Kijevből 700 ezer főről szólnak, melyet egymillió főre akartak duzzasztani a döntéshozók. Az ukrán katonák alapvetően motiváltabbak, de náluk is igaz, hogy a jól képzett katonák száma alacsony, még úgy is, hogy a NATO folyamatosan próbálja segíteni az ukrán fegyveres erőket ezen a területen. Azt se felejtsük el, hogy azóta Ukrajna igencsak kockázatos és részben veszteséges (Herszonnál elsősorban) ellentámadásba is lendült, melynek hosszú távú hatásait még nem látjuk.

Mivel a morál kulcstényező, egyáltalán nem lehet kijelenteni, hogy akár 1 millió ember frontvonalra küldése majd biztosan Oroszország irányába billenti a mérleg nyelvét, de azért a helyzet biztosan új feltételek fog teremteni a harctéren, melyre Ukrajnának és támogatóinak készülnie kell.

2. Jelentős képességet szabadíthat fel a reguláris erőkből

Miközben az orosz haderőre nézve igencsak ciki videók terjednek arról, hogy milyen ósdi állapotban lévő felszereléseket kapnak az újoncok, valószínűsíthető, hogy nem minden újonnan létrehozott / tartalékosokkal feltöltött alakulat fog egyből a frontra menni.

Jó esély van rá, hogy a tartalékosok egy része másodvonalbeli védelmi, rendfenntartó, logisztikai, objektumvédelmi feladatokat fog ellátni, felszabadítva képességet az orosz reguláris erők maradék részéről.

Azt nem tudjuk pontosan, Oroszország reguláris képességei milyen károkat szenvedtek az ukrajnai háború során, de csak ha az eszközveszteségekből indulunk ki, valószínűleg igencsak jelentősek a számok. Ennek ellenére feltételezhető, hogy maradt még elég tartaléka a reguláris erőknek, legalább szovjet időkből származó eszközök tekintetében, ahhoz, hogy további offenzív műveleteket tudjanak végezni Ukrajnában.

Minden eszközeállátási probléma ellenére azért valószínűsíthető, hogy azért nem fognak minden, frontvonalon harcoló alakulatot rozsdás AKM-gépkarabélyokkal felszerelni, talán feltételezhető, hogy a harcoló alakulatok legalább használható AK-74-eseket (talán AK-74M), kapnak, ha még a donbaszi milíciáknak is jutott ebből a karabélytípusból. Páncélosok tekintetében pedig elvileg van még több ezer T-72-es, T-62-es, T-54/55-ös, BTR és BMP is raktáron, még ha ezek nem is a legkorszerűbb eszközök és nem biztos, hogy túl jó állapotban vannak. Kézifegyverből és páncélosból szinte biztosan lesz elég, inkább a modern személyvédelmi felszerelések (pl. repeszálló mellény, plate carrier, kevlar-sisakok) területén lehetnek problémák, talán még a reguláris erőknél is.

Az orosz hadvezetés nyilván azzal számol, hogy csupán a nagy számok törvénye miatt is az ő oldalukra fog billenni a mérleg nyelve, még akkor is, ha az eddig is komoly veszteségek valószínűleg kifejezetten súlyossá fognak változni. Ahogy fentebb is írtuk viszont, a logisztika és a morál továbbra is döntő tényezők, melyeknek javítására az orosz hadvezetésnek a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie.

3. Négy megye a cél

A háború kezdete óta próbálják a nyugati elemzők kitalálni, hogy mégis mi lehet az egész ukrajnai háború célja, jó eséllyel ennek az az oka, hogy a Kreml hadműveleti tervei is folyamatosan változnak az orosz haderő vártnál gyengébb teljesítménye és az ukrán haderő vártnál hevesebb ellenállása miatt.

A korai offenzíva nyilván azzal a céllal indult, hogy megdöntse Oroszország a kijevi kormányt, majd a központi irányítás elvesztésével felszámolja az ukrán haderőt. Miután ez kudarcot vallott, a Donbasz gyors bekebelezésére koncentráltak, ami csak részben sikerült Luhanszk megye elfoglalásával; Donyec megyének kb. 40%-át még mindig az ukrán haderő ellenőrzi.

Most talán a korábbinál világosabban látszik, mire készül az orosz hadvezetés. A Zaporizzsja, Herszon, Donyec és Luhanszk megyékben zajló „népszavazások” azt jelzik, hogy az orosz műveleti célok jó eséllyel ezekre a megyékre fognak koncentrálódni, annak érdekében, hogy az orosz haderő egy „honvédő háborúban kiűzze a fasisztákat saját területéről.”

Herszon megye kb. 10%-át, Zaporizzsja 30%-át, beleértve magát Zaporizzsja várost, illetve Donyec megyében a 40%-os terület mellett öt nagyobb várost ellenőriz az ukrán haderő.

Elképzelhető persze, hogy ha nem terv szerint halad ezeknek a megyéknek a bekebelezése, az orosz hadműveleti célok ismét változnak, ahogy változtak eddig is a harctéri fejleményekre reagálva, de a mostani irány elég stabilnak tűnik. Ami aggasztó ezzel kapcsolatosan az, hogy a mozgósítással Putyin nyilvánvalóvá tette: nem hajlandók a kudarcok ellenére sem elengedni Ukrajnát, hajlandó a Kreml feljebb lépni az eszkalációs létrán.

4. Téli offenzíva készül

Bár úgy néz ki, kifejezetten gyorsan pörög az orosz tartalékosok (és sorkatonák?) képzése és arról is vannak hírek, hogy szinte kiképzés nélkül küldenek egyeseket a műveleti zónába, azért nem várható, hogy a teljes, 1-1,2 millió körüli mozgósított állomány néhány napon belül harcképes lesz. Ráadásul ezeknek a katonáknak a képzésen kívül a szállásolásával, felfegyverzéséfel, élelmiszerrel való ellátásával kapcsolatosan is gondolkoznia kell a döntéshozóknak, sok esetben ez teljesen új logisztikai útvonalak kiépítését kell, hogy jelentse.

Az orosz hadvezetés várhatóan a mozgósított állomány jelentős részét késő ősszel, télen tervezi bevetni, azt remélve, hogy Ukrajna nemzetközi támogatottsága és az ukrán katonák harci morálja addigra jelentősen visszaesik. A Kreml nyíltan arra játszik, hogy a megnövekedett rezsiárak és az ellátási problémák miatt egész Európát destabilizáló politikai feszültséghullám lesz tapasztalható a hideg idő beálltával.

Ha zord telünk lesz és az európai vezetők nem tudnak hatékony válságkezelési akciótervet bevezetni, elképzelhető, hogy Ukrajna nemzetközi támogatottsága jelentősen megcsappan. Ez ugyanakkor aligha üti ki a képből az ország legelkötelezettebb támogatóját, az Amerikai Egyesült Államokat, ahol legalább ellátási szinten nem várhatók problémák.

Ugyanakkor az is igaz, hogy úgy tűnik, a mostani ellentámadásba beletette a kijevi kormány külföldi haditechnikai eszközeinek igencsak jelentős részét, így a télhez közelítve még fontosabb lesz Ukrajna számára a fegyverekben és pénzben kifejezett nemzetközi támogatás. Ezért is hívta fel a nemzetközi közösség figyelmét az ukrán vezetés az eddig igencsak látványos és sikeres harkivi offenzívával. Önmagában ez viszont nem borítékolható, hogy fenntartsa az európai népközösség figyelmét a várhatóan mindenkinek nehéz téli hónapok során is.

Ami biztos az, hogy a jelenlegi harctéri feltételek már csupán az időjárási körülmények miatt is alaposan megváltoznak majd a tél folyamán, ez pedig embernek és eszköznek is nehéz helyzetet teremt, moráltól és képzettségtől függetlenül. Már a háború korai szakaszában is láthattuk, hogy a hideg, a fagy és a sár komoly problémákat okoz még az elvileg télálló orosz haditechnikának is.

5. Új eszközök az offenzívában

A raktári készlet mozgósítása mellett az is látható, hogy Oroszország próbál külföldi forrásokból fegyvereket beszerezni. Az iráni drónok már megjelentek Ukrajnában, szó volt még arról is, hogy Észak-Korea segítené ki az oroszokat 122 és 152 milliméteres tüzérségi lőszerrel. Mindkét a tüzérségi, mind a drónképesség döntő fontosságúnak bizonyult eddig az ukrajnai háborúban, ráadásul igencsak úgy tűnik, hogy az iráni drónok kifejezetten jól működnek.

Nem kizárt, hogy a télre Oroszország bővíteni tervezi beszerzési forrásait külföldről. Ebben elsődleges partnere lehet Oroszországnak Irán és Észak-Korea, mely országok GDP-arányosan kifejezetten jelentős hadiipar mellett jelentős szovjet eredetű eszközkészlettel is rendelkeznek. Nem kizárt, hogy Oroszország-partner feltörekvő országok is nyújtanak majd segítséget, mint Uganda, vagy éppen Algéria. Ezek mind olyan országok, melyek szinte észrevétlenül tudják Oroszországnak újraértékesíteni azokat a szovjet eredetű eszközöket, melyeket korábban Moszkvától vásároltak, megkerülve ezzel esetleges nyugati szankciókat és a tranzakcióból való presztízsveszteséget is.

Ezen kívül, ami nyilván mindenkit foglalkoztat az, hogy az orosz haderő az elcsatolt meggyék „honvédelmére” hivatkozva elmegy-e majd addig, hogy atomfegyvert használjon. Ennek lehetőségét még a mozgósítás előtt elemeztük és továbbra is tény, hogy alacsony ennek a kockázata, hiszen Oroszország teljesen elszigetelné magát egy ilyen lépéssel mind gazdaságilag, mind politikailag.

Ugyanakkor azt is fontos tisztázni, hogy Oroszország stratégiai arzenáljában nem csupán nukleáris fegyverek találhatók meg, hanem nagy rombolóerejű termobárikus bombák, kazettás bombák, foszforbombák és nehézbombázók tömkelege is. Ezek használata közel sem jár akkora politikai kockázattal, mint egy nukleáris fegyveré.

