Megrázó videót tett közzé a dán légierő a megsérült Északi Áramlat gázvezetékről

A levegőből készült hőkamerás felvételen jól látszik az, ahogy egy hatalmas – dán források szerint egy kilométer átmérőjű – területen lényegében habzik az északi tenger a Dániához tartozó Bornholm sziget közelében. Az európai hatóságok szerint mind az Északi Áramlat 1 mind az Északi Áramlat 2 vezetékei megsérültek, ez okozza a jelenséget.

The Danish Armed Forces have released a video from the broken Nord Stream pipeline.Looks like a major leak. It seems that there wont be any gas going to Germany through Nord Stream 1 in the coming weeks, or even months. pic.twitter.com/RwXOuDIRkQ