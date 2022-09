Sorsdöntő választásra készül a botrányhős politikus – A fél világ retteg, hogy katonai puccs lesz a vége

Október 2-án rendezik az elnökválasztás első fordulóját Latin-Amerika legnagyobb és a világ hetedik legnépesebb országában, Brazíliában. A jelenleg regnáló elnök, a jobboldali Jair Messias Bolsonaro legfőbb kihívója a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva, aki 2003 és 2010 között már kormányozta az Európai Unió összterületénél kétszer nagyobb államot. Lula hónapok óta biztosan vezet a közvéleménykutatásokban, Bolsonaro és hívei azonban nem hisznek a felméréseknek, az elnök pedig arra is utalt, nem fogja elismerni a választások végeredményét, ha nem ő győz. Különösen az Egyesült Államok figyeli aggodalommal a brazíliai elnökválasztást, amelynek akár már első körében győzhet a volt államfő, ugyanis kiszámíthatatlan, hogy az egykori százados, az 1964 és 1985 közötti katonai diktatúrát dicsőítő Bolsonaro mire lesz képes a hatalom megtartása érdekében.

Lula egyértelműen vezet a felmérésekben, Bolsonaro máris csalást kiált

A brazíliai Munkáspárt jelöltje, a 2003 és 2010 között az országot elnökként vezető Lula már hónapok óta meggyőzően vezeti a közvéleménykutatásokat. Tavaly decemberben például 48 százalékkal vezetett, miközben Bolsonaro mindössze 21 százalékon állt. A regnáló elnök aztán folyamatosan dolgozta le hátrányát, de beérnie soha nem sikerült Lulát. Ráadásul

a kampányfinisben a baloldali jelölt újra belehúzott, tovább növelve a különbséget kettőjük között.

Egy hétfőn közölt felmérés szerint Lula egy hét alatt 1 százalékponttal növelte előnyét, miközben Bolsonaro támogatottsága stagnál. A volt elnök most 48 százalékon áll, szemben a jelenlegi 31 százalékával, ami aligha leküzdhető hátrány számára. Sőt, Lula akár már az első körben eldöntheti a meccset, mivel a biztos szavazók körében 52 százalékos a támogatottsága. Ha mégis második körre kerülne sor október 30-án, Lula 54 százalékkal győzne Bolsonaro 35 százalékával szemben.

Hiába azonban a felmérések, Bolsonaro és hívei nem fogadják el azok eredményeit. A közvéleménykutatók szerintük Lula javára torzítják az eredményeket, valójában a regnáló elnök egyértelműen vezet kihívójával szemben, ezt pedig olyan tényekkel próbálják alátámasztani, mint hogy tízezrek gyűlnek össze a jelenlegi államfő kampánygyűléseire.

Mindez önmagában még nem lenne fenyegető, az már sokkal inkább, hogy jobboldali populista politikája miatt a „trópusok Trumpjaként” is emlegetett Bolsonaro – hasonlóan Donald Trumphoz – már előre utalt rá, hogy nem fogja elismerni a végeredményt, ha nem ő győz. Az elnök ugyanis nemrég azt mondta, a maga legalább 60 százalékos győzelmére számít;

ha mégsem így lenne, az azt jelentené, hogy „valami abnormális dolog történhetett”.

Bár azt nyíltan nem mondta ki, hogy nem fogja elismerni az eredményt, ez meglehetősen egyértelmű utalás erre. A közvéleménykutatásoknak Bolsonaro sem hisz.

Egyes elemzők figyelmeztetnek arra, hogy a népszámlálás koronavírus-járvány okozta csúszása miatt a közvéleménykutatóknak nincs teljes képük a lakosságról, különösen ami az egyes jövedelmi csoportok súlyozását illeti. Lula inkább az alacsony, Bolsonaro a magas jövedelműek körében népszerű, de bizonytalan, hogy pontosan milyen súllyal esnek latba ezek a csoportok.

A jelenlegi elnökhöz közel állók szerint a felmérések azért is torzíthatnak Lula javára, mivel Bolsonaro sok támogatója nem akarja vagy meri bevallani, hogy rá fog szavazni. Más elemzők szerint azonban rejtőzködő szavazók inkább Lula hívei között vannak, mivel a volt elnököt 2017-ben pénzmosás és korrupció miatt vonták eljárás alá, majd 2018-ban és 2019-ben összesen 580 napot ült börtönben, mígnem a bíróság visszavonta az ítéletet, és tisztázta a volt elnököt a vádak alól. A korrupció gyanúja azonban ráégett Lulára.

Vlagyimir Putyin orosz és Jair Bolsonaro brazil elnök 2019-ben. Forrás: Palácio do Planalto / Wikimedia Commons

Amerika aggódik

Brazília a dél-amerikai kontinens, sőt egész Latin-Amerika legfontosabb országa méretei és gazdasági ereje miatt.

Brazília a világ ötödik legnagyobb területű, hetedik legnagyobb népességű országa, emellett GDP-jét tekintve a világ 12. legnagyobb gazdasága.

Különösen fontos az Egyesült Államok számára, amelynek jelentős érdekei vannak az egész amerikai kontinensen. Egy kedvezőtlen fordulat Brazíliában ugyanis egész Latin-Amerika békéjére kihatna, ahol Venezuela, Kuba, Nicaragua és más országok egyébként is állandó fejtörést okoznak Washingtonnak.

Brazília és az Egyesült Államok között rekordösszegű kereskedelem folyik olyan cikkekkel, mint repülőgépek, kőolaj, vas és acél. Kína nyomulása azonban egész Latin-Amerikában jelentős, 2021-ben például Brazília volt az az ország, amelybe Peking a legtöbb pénzt fektetett be.

De Washington most leginkább nem Kína, hanem Bolsonaro kijelentése miatt aggódik, attól tartva, hogy az elnök valóban nem ismerne el egy vereséget, és esetleg egy a Capitolium 2021-es ostromához hasonló államcsíny-kísérlettel, vagy akár nyílt katonai puccsal kísérelné meg megtartani hatalmát. A hadseregből századosi ranggal leszerelt Bolsonaro régóta dicsőíti Brazília 1964 és 1985 közötti katonai diktatúráját, amely több mint 400 ember haláláért és 20 ezer megkínzásáért felelős. (Az 1964-es puccsistákat egyébként éppen az Egyesült Államok támogatta a baloldali elnökkel, João Goularttal szemben.)

A Reuters forrásai szerint

amerikai diplomaták biztosították arról Lulát, hogy gyorsan el fogják ismerni az elnökválasztás végeredményét,

bármi legyen is az, ezzel megpróbálva megelőzni, hogy bárki is kétségbe vonja az eredményt, illetve káoszt keltsen, ha nem az ő javára alakul a választás. Állítólag Lula maga kérte Washingtont, hogy ismerjék el gyorsan az elnökválasztás eredményét. Információk szerint latin-amerikai és európai országok is gyors elismerést terveznek. Sőt, hírek szerint maga a CIA igazgatója, William Burns beszélt vezető brazil tisztviselőkkel, hogy bírják rá az elnököt, ne vonja kétségbe a választási rendszer megbízhatóságát.

Brazíliában egyébként nagy „hagyománya” van a katonai puccsoknak. 1889-ben katonai puccsal jött létre az első brazil köztársaság. Államcsíny alapozta meg az első katonai diktatúrát 1937-ben, és ugyancsak puccs vetett véget neki 1945-ben. 1935-ben a kommunisták kíséreltek meg sikertelen államcsínyt, 1938-ban pedig az úgynevezett integralisták. 1964-ben katonai puccsal került hatalomra a második katonai diktatúra is. Így tehát az ezzel kapcsolatos félelmek Brazíliában nem éppen alaptalanok, még ha azóta viszonylag szilárd pluralista demokrácia alakult ki az országban.

Donald Trump amerikai és Jair Bolsonaro brazil elnök 2019-ben. Forrás: Fehér Ház / Wikimedia Commons

Kampány vádaskodásokkal

Lula 2010-ben Brazília legnépszerűbb elnökeként, 80 százalékos elismertséggel távozott posztjáról. Ahogy akkor, most is az ország szegényebb északkeleti régiójában a legnépszerűbb, míg Bolsonaro legtöbb támogatója a mezőgazdasági súlypontú nyugati államokban van. Nem véletlen, hogy az elnök az esőerdők kárára is a nagy agrárvállalkozóknak tetsző intézkedéseket hoz. Lula népszerűsége magas a nők körében, míg Bolsonaro mögött jelentős támogatói réteg sorakozik föl a Brazília lakosságának már egyharmadát adó evangéliumi keresztények között.

Nem meglepő, hogy a jelenlegi elnök meglehetősen szélsőséges vádakkal próbálja egyház- és vallásellenes szélsőbaloldalinak beállítani Lulát. Bolsonaro a kampányban rendszeresen előhozakodott a közép-amerikai Nicaragua példájával, amelynek baloldali elnöke, Daniel Ortega egyre durvábban lép fel a katolikus egyházzal szemben. Augusztus 19-én a nicaraguai rendőrség otthonából hurcolta el Rolando Álvarez püspököt és számos papot. A püspök letartóztatását nemrég az Európai Parlament is elítélte.

Bolsonaro bejelentette, menedéket nyújt a Nicaraguából menekülő papoknak és apácáknak, miközben

Lulát azzal vádolta, hogy hatalomra kerülése esetén templomokat zárna és egyháziakat börtönözne be.

A vádakat azonban nem támasztotta alá semmivel, ráadásul Lula 2003 és 2010 közötti elnöksége alatt már bizonyította, hogy nem lép fel az egyházak ellen. A volt államfő eközben igyekszik magát eltávolítani Ortegától, akivel Bolsonaro hívei szerint jó barátok.

Lula a katolikus hívek körében 53 százalékon áll, míg az evangéliumi keresztények körében csak 32 százalékon. Utóbbiak 48 százaléka Bolsonarót támogatná az elnökválasztáson.

Daniel Ortega nicaraguai és Lula da Silva brazil elnök 2010-ben. Forrás: Agência Brasil / Wikimedia Commons

Egyre gyorsabban pusztuló esőerdők

A két elnökjelölt összecsapásának egyik fontos pontja az amazonasi esőerdők kérdése is. Bolsonaro – Trumphoz hasonlóan – következetesen tagadja a klímaváltozás létét, a mezőgazdasági területek méretét pedig az esőerdők kárára gyarapítja. Lula ezzel szemben azt ígéri, megvédi az esőerdőket. Az is igaz ugyanakkor, hogy az ő, majd baloldali utódja, Dilma Rousseff elnöksége alatt vízerőműgátak épültek az Amazonas folyón, súlyos károkat téve az erdőkben és az őshonos indián lakosságban.

Az amazonasi esőerdők pusztulása és pusztítása augusztusra már egészen drámai méreteket öltött.

Előzetes adatok szerint most augusztusban 81 százalékkal nőtt az erdőirtás mértéke tavaly augusztushoz képest (1661 négyzetkilométernyit irtottak ki), miközben az erdőtüzek is folyamatosan csökkentik a faállományt. Január és augusztus között 7135 négyzetkilométernyi esőerdőt vágtak ki, 19 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában.

Az erdőtüzek pusztítása is rendkívül súlyos. A tüzek pusztítása több mint egy évtizede nem volt olyan durva Brazíliában, mint most szeptemberben. A tűzriasztások száma szeptember utolsó hetéig 36 850 volt, aminél legutóbb 2010 szeptemberében volt több riasztás. Az erdőtüzek az állandóan csapadékos esőerdőkben normális esetben nem megszokottak, Brazíliában ezek nagyrészt emberi eredetűek. A gazdálkodók ugyanis az esőerdők kivágása után rendszerint felgyújtják a kivágott részt, hogy azt teljesen „megtisztítsák”, de a tüzek gyakran kikerülnek ellenőrzésük alól, és átterjednek a még élő esőerdőkre is. Sok szakértő már kongatja a vészharangot az amazonasi esőerdők fölött, és abban bíznak, hogy Lula győzelmével valamelyest le lehet lassítani az erdők pusztulásának folyamatát.

Címlapkép: Jair Bolsonaro brazil államfő a légi parádét nézi az ország Portugáliától elnyert függetlensége kikiáltásának kétszázadik évfordulóján rendezett ünnepségen a Rio de Janeiró-i Copacabana tengerparti strandon 2022. szeptember 7-én.