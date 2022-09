Napról napra durvul az ukrajnai háború, Putyin nagy bejelentésre készül - Háborús híreink csütörtökön

A „háború köde” kifejezés eredetileg a pontos kiigazodás nehézségére utal a csata hevében, amikor az általános bizonytalanság közepette szinte csak vakon tapogatózni lehet. Ami most Ukrajnában történik, az első ránézésre ennek pont ellenkezője. Nem csupán a mobiltelefon-operatőrök és helyi bloggerek osztanak meg minden apró részletet, de egyes nyugati hírszerző ügynökségek is előzékenyen teszik közkinccsé legfrissebb értékeléseiket. A homály azonban nem eloszlott, hanem csak a jelen hírmorzsáiról a múltbeli mozgatórugókra és a jövőbeni forgatókönyvekre szállt át. Természetesen nem spontán. Az elemző keret politikai célzatú elfedése viszont nem veszélytelen. A döntéshozók – immár Nyugaton is – mindinkább a saját maguk által teremtett köd foglyai lehetnek. A tétek pedig közben egyre emelkednek.