Vérfagyasztó videó látott napvilágot: rakétákkal felszerelt kínai vadászgépek húztak el egy amerikai romboló felett

A videó tanúsága szerint az amerikai haditengerészet Arleigh Burke-osztályú rombolója felett repülnek azok a kínai J-15-ös vadászgépek, amelyeket valószínűleg a közelben küldetést teljesítő Liaoning repülőgép-hordozóról indítottak.

A felvétel nem sokkal azután készült, hogy további fényképek kerültek nyilvánosságra arról, hogy egy 24 darab J-15-ösből álló raj állomásozik a Liaoning fedélzetén elhelyezve. Arról nincs információ, hogy ezek a képek közvetlenül a kínai-amerikai interakció előtt készültek-e vagy sokkal korábban.

Az sem világos, hogy hol készült az a videó, amelyen a J-15-ösök az amerikai romboló fölött repülnek. A feltételezések szerint az incidens a Tajvant a szárazföldi Kínától elválasztó szorosban történt, bár ezt egyelőre sem a kínai sem az amerikai fél nem erősítette meg. Abban az esetben, ha a felvételek a Tajvani-szorosból származnak, az azt jelenti, hogy

Kína hajlandó erőteljes választ adni azokra az erődemonstrációkra, amit a közelmúltban az amerikai haditengerészet hajtott végre a Tajvani szorosban és a tágabb ázsiai csendes-óceáni térségben.

A rövid videófelvételen kivehető, hogy az alakzatban látható másik két repülőgép közül legalább az egyik levegő-levegő rakétákat hordoz a szárnyai alatt.

A Tajvani-szoros ugyanis a közelmúltban Kína, az Egyesült Államok és szövetségesei intenzív katonai tevékenységének színtere volt, miután Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnökének augusztusi tajvani látogatása feldühítette Kínát. Peking a látogatást követően hatalmas hadgyakorlatot indított a sziget közelében. A feszültség fenntartása azóta is folyamatos Peking részéről, igaz, jóval kisebb léptékekben, ami kiváltotta az amerikai haditengerészet fokozódó tevékenységét is.

Ahogy mi is megírtuk, a múlt héten az Arleigh Burke-osztályú USS Higgins romboló és a Kanadai Királyi Haditengerészet Halifax-osztályú HMCS Vancouver fregattja haladt át a szoroson. A hangárfedélzetéről azonosítható, hogy a romboló biztosan az Arleigh Burke-osztályba tartozik, ráadásul az USS Higginsszel azonos, második generációs típusba, azonban ebből több is előfordul az ott állomásozó amerikai erőknél, hovatovább a kínai J-15-ösökkel a Dél-Kínai-tengeren is gyakran találkoznak az amerikai hadihajók. Júliusban egy hét alatt három amerikai hajó, köztük az Arleigh Burke-osztályú USS Benfold romboló is áthaladt a szoroson.

Chinese Navy J-15 carrier-based aircraft flies over U.S. Navy Arleigh Burke class destroyer. pic.twitter.com/hTcavutLn9 — 彩云香江 (@louischeung_hk) September 26, 2022

Ami a kínai Liaoning repülőgép-hordozót illeti, az elmúlt hónapokban érkező jelentések szerint a bevetési területe Tajvantól keletebbre lévő vizekre összpontosul. A japán védelmi minisztérium által május elején közzétett jelentések és fényképek azt mutatták, hogy a repülőgép-hordozó a japán Okinawától mintegy 100 mérföldre délre gyakorlatozik.

Az amerikai haditengerészet nyilatkozatai alapján nem ez lenne az első ilyen eset, amikor ilyesmi történik. A mostani találkozás után arról is érdemes megemlékezni, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészetének (PLAN) növekvő repülőgép-hordozói kapacitását egyre aktívabban használják az amerikai hadihajók mozgásának megfigyelésére.

Könnyen elképzelhető az a lehetőség is, hogy az amerikai hadihajó a PLAN hordozóját követte a nemzetközi vizeken. Ezt szem előtt tartva, nem okozhatott meglepetést a rombolónak az, hogy egy túlzott megközelítési kísérletet követően J-15-ösöket kapott a nyakába.

A Liaoningról a hétvégén megjelent légi felvételek alapján elmondható, hogy a 24 J-15-ösön kívül látható egy pár Z-8/Z-18 sorozatú helikopter is, amelyek többek között tengeralattjáró elleni harcra alkalmasak, valamint egyetlen Z-9 helikopter is.

China PLA Navy aircraft carrier Liaoning continues to conduct flight operations with J-15, Z-9, and Z-18 in the southern waters of Ishigaki Island, Okinawa Prefecture, Japan, May 11. https://t.co/fwWei9Cjf7 — Ryan (Chan) May 13, 2022

Maga a hordozó története a szovjet haditengerészet idejére nyúlik vissza: a hajótest megegyezik a Kuznyecov-osztályú repülőgép-hordozókkal, ugyanis a Szovjetunió felbomlása után a hordozó félkész állapotban Ukrajnában maradt. Hánytatott sora akkor ért véget, amikor 1998-ban a kínai haditengerészet megvásárolta és 2012-ben hadrendbe állította. Kína a második repülőgép-hordozóját, a Shandongot 2019 decemberében helyezte üzembe, a harmadik Fuijan-t pedig idén júniusban.

A Shenyang J-15 a Szu-33 prototípusán alapuló, két sugárhajtóművel üzemelő, főként hordozóra telepíthető, negyedik generációs többfeladatú vadászrepülőgép, amiből jelenleg közel 60 darab áll a PLAN rendelkezésére.

A most nyilvánosságra került videó értékes bizonyítéka annak, hogy Kína egyetlen évtized alatt megvalósította azon törekvését, hogy azon kevés ország közé kerüljön, akik merevszárnyú repülőgép-hordozókkal rendelkeznek.

Mindennek pedig azért van nagy jelentősége, mert A jövőben a felfegyverzett és működőképes J-15-ösök komoly fejfájást és érzékeny veszteségeket okozhatnak az amerikai haditengerészetnek egy esetleges nyílt kínai-amerikai konfliktus esetén.

A címlapkép illusztráció. A képen egy F/A-18 Hornet startol el az USS Carl Vinson repülőgép-hordozóról. Címlapkép forrása: Jacob G. Kaucher/Wiki Commons