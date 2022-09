Kritikus pillanatban jöhet az újabb ukrán győzelem: fontos várost bukhatnak el az oroszok

Izjum eleste után Liman városa maradt az oroszok legfontosabb északi hídfőállása a donbaszi offenzíva lebonyolításához, a város térségében hetek óta heves harcok zajlanak, ahogy az ukrán fegyveres erők próbálják bevenni a települést.

Pár napja áttörték az ukránok a védvonalakat az Oszkol folyónál és offenzívába kezdtek Liman északi részénél. Mára elesett Kolodjazi, ezzel pedig a várost északi irányból lényegében körülzárták az ukránok. Liman városból már csak egyetlen egy utánpótlási / menekülési útvonal maradt, keletre, Zaricsnye irányába.

️Situation around Lyman - Sep 30 11:00:- UA forces liberated Yampil and advancing north- RU troops are reportedly abandoning its positions in Drobysheve- The only exit route from Lyman is within the firing range of UA forces #UkraineRussiaWar