NATO-főtitkár: Oroszország jelentősen eszkalálta a háborút, megüzentük Moszkvának, mi lesz, ha atomfegyvert használnak

A mozgósítás és az ukrán területek illegális annexiója jelentősen eszkalálta a háborút, a NATO soha nem fogja elismerni az öt elcsatolt Ukrán megye (a ma bejelentett négy megye és a Krím) orosz fennhatóságát - mondta mai rendkívüli sajtótájékoztatóján Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. A NATO-vezető szerint Oroszország az eszkalációval és a nukleáris fenyegetőzéssel a katonai szövetséget próbálja ijesztgetni, de nem tágítanak Ukrajna mellől. Stoltenberg arról is beszélt, hogy megüzenték Moszkvának, mi lesz, ha atomfegyvert használnak.

A második világháború óta nem volt ilyen jelentős területre kiterjedő annexiós próbálkozás Európában – mondta Stoltenberg mai sajtótájékoztatóján. Hozzátette: Oroszország Ukrajna 15%-át, egy Portugália méretű területet akar elvenni, melyet a NATO soha nem fog elismerni, mint orosz föld.

A területek annexiója illegális és illegitim. Ezek a területek Ukrajnához tartoznak

- mondta Stoltenberg, majd felsorolta az ukrán megyéket.

Ez a második alkalom, hogy Oroszország területet vesz el Ukrajnától, de ez nem változtatja meg a konfliktust, ez továbbra is Oroszország brutális agressziójának jelképe – mondta a NATO-főtitkár.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma országa rendkívüli csatlakozását kérte a NATO-hoz, Stoltenberg erre reflektálva azt mondta, hogy "minden demokráciának Európában joga van a NATO-hoz csatlakozni, a NATO pedig támogatja Ukrajnát, hogy eldöntse, milyen biztonsági megállapodásokat szeretne magának kötni." Hozzátette: a NATO-tagoknak együtt kell eldöntenie, mit lépnek Ukrajna kérésére. A NATO viszont továbbra is támogatja Ukrajna biztonságát materiális eszközökkel.

Arról tehát nincs szó, hogy Zelenszkij elnök kérésének megfelelően valamilyen rendkívüli eljárásban, a tagállami elbírálást megkerülve vegyék fel Ukrajnát a katonai szövetségbe.

Stoltenbergtől megkérdezték azt is, hogy mit tesz a NATO, ha Oroszország nukleáris fegyvereket vet be Ukrajnában. A NATO-főtitkár erre azt mondta: a háború most jelentősen eszkalálódott, ilyen eszkaláció nem volt az invázió kezdete óta. Stoltenberg szerint Oroszország meg akarja ijeszteni a NATO-t a nukleáris fenyegetéssel, de a NATO kitart Ukrajna mellett.

Ha Putyin nyer, az üzenet az, hogy az autoriter államok, mint Oroszország, katonai erővel el tudják érni céljaikat, ez pedig veszélyesebb hellyé teszi a világot

- mondta Stoltenberg, majd hozzátette: Oroszországnak veszítenie kell.

A NATO-főtitkár arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajnának minden joga megvan visszavenni saját területét, ebben pedig a NATO támogatni fogja.

Stoltenberg arra is kitért, hogy az orosz nukleáris fegyverek használatának a nato részéről "nagyon komoly következményei lesznek" és ez az üzenet közvetítve lett Oroszország felé is.

Azt nem tudni, pontosan mit tartalmazott ez az üzenet és Stoltenberg nem fejtette ki, korábban a lengyel külügyminiszter is beszélt erről:

Stoltenberg újságírói kérdésre azt is elmondta: az Északi Áramlat gázvezetéket megtámadták, de nem vádolta meg Oroszországot azzal, hogy ők követték el a támadást.

Stoltenberg arra is kitért, hogy a NATO támogatja Ukrajnát, de nem része az ukrajnai konfliktusnak. A katonai szövetség egy szuverén országot segít annak önvédelmi jogának gyakorlásában.

Címlapkép: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images