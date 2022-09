Végleg szakíthat a szovjet múlttal Putyin egyik legfontosabb szövetségese? – Az elnöki nyilatkozat erre enged következtetni

Az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta Kazahsztán egyre több jelét mutatja annak, hogy szakítana a fő szövetségesének számító Oroszországgal, és a nyugati hatalmak, valamint Kína felé nyitna. A Kreml számára mind elhelyezkedése, mind nyersanyagtartalékai miatt kiemelten fontos belső-ázsiai állam elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev nyilatkozatában beszélt az ország jövőjéről, és a közelgő választások tétjéről.

Tokajev reformokat akar

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök szeptember elején jelentette be azt, hogy az ország politikai berendezkedésének sürgős reformjára van szükség, melyet kizárólag a lakosság teljes támogatása mellett van lehetőség végrehajtani. E támogatás megszerzése érdekében az országban előrehozott választásokat fognak tartani.

Egyszerűen nincs életképes alternatívája a globalizációnak, a kölcsönös függőségnek és a nemzetközi szabályokon alapuló rendnek. És bár a függőség csökkentésére és az ellenálló képesség javítására irányuló erőfeszítések teljesen érthetőek - és sok esetben ésszerűek is -, éles határt kell húzni, mivel ezek a törekvések nem áshatják alá mindazt, ami az elmúlt évtizedekben lehetővé tette a globális jólétet.

– mondta az államfő a Politiconak eljuttatott nyilatkozatában.

Kaszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán jelenlegi államfője. Forrás: U.S. Mission/Eric Bridi via Wikimedia Commons

Az elnök szerint a kazahoknak kötelességük a kockázatok mérséklése és a globális rendszer törékenységének csökkentése, melyet a nemzetközi együttműködés erősítésével kell elérniük, nem pedig annak elutasításával.

Tokajev kiemelte:

Ezt egy olyan ország vezetőjeként mondom, amely a globális széttöredezettségből eredő fenyegetések frontvonalában találja magát. Kazahsztán mindig is híd volt Kelet és Nyugat között, a Selyemút szívében feküdt. Oroszországgal 7600 kilométeres határunk van, Kínával 1800 kilométeres, és kiterjedt kereskedelmi kapcsolataink vannak Európával és a világ többi részével.

A nyilatkozatban az államfő beszélt annak fontosságáról is, hogy az államok között fennálló nézeteltéréseket minden esetben kommunikációval, konstruktívan szükséges kezelni, és mind a bel- mind pedig a külpolitika terén nyitottan kell hozzáállni a partnerekhez.

Asztana, Kazahsztán fővárosa. Forrás: Getty Images

És még a jelentős nemzetközi nyomással szemben sem fogunk befelé fordulni, vagy az elszigetelődést választani, ami nehézségeket okozott hazánkban - és másokban is. Ehelyett megduplázzuk a liberális, nemzetközi, nyitott politikát, amely világszerte az életszínvonal ilyen drámai emelkedését eredményezte.

– mondta az elnök, majd hozzátette:

Hazám válaszúthoz érkezett. Ha nem tudunk választ adni azokra a kritikus kérdésekre, amelyekkel most szembesülünk, akkor azt kockáztatjuk, hogy a "közepes jövedelem csapdájába" esünk, és ezzel csalódást okozunk egy egész generációnyi optimista, energikus és ambiciózus fiatal polgárnak.

Átalakul a politikai berendezkedés

Tokajev két hete egy reformokat tartalmazó törvényjavaslatot terjesztett a kazah törvényhozás elé. A terv célja a döntéshozatal decentralizálása, a jogállamiság megerősítése, a nemzetközi versenyképesség növelése és az esélyegyenlőség biztosítása minden lakos számára.

A törvényjavaslat értelmében a kazah politikai színteret lényegében teljesen ledomináló „szuperelnöki” rendszer megszűnik, helyette a döntéshozás decentralizáltan, a helyi hatóságok szintjén fog érvényesülni, valamint a kazah parlamentben.

Az új politikai rendszerben az államfő egyszer lesz megválasztható, egy hét éves ciklusra.

Egyes megfigyelők megkérdőjelezik, hogy képesek vagyunk-e ilyen ambiciózus reformokat végrehajtani. Azonban minden történelmi változáshoz politikai bátorságra és áldozatvállalásra volt szükség. És tisztában vagyok a kihívás nagyságrendjével.

– mondta Tokajev.

A kazah törvényhozás épülete Asztanában. Forrás: Getty Images

Az államfő értekezett a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról is:

Ahogyan Kazahsztánban a nagyobb nyitottság és a hatalom decentralizációja révén kezeljük a méltányos elosztás, a nemzeti fejlődés és a gazdasági diverzifikáció kérdéseit, úgy nemzetközi szinten is együtt kell működnünk, hogy megfeleljünk az éghajlatváltozás, az élelmezésbiztonság és az energiabiztonság kihívásainak. Kazahsztán szerepet játszhat és fog is játszani mindezen globális kérdések kezelésében, amint azt az ENSZ Közgyűléshez intézett felszólalásomban ki fogom fejteni.

Szemben Moszkvával

Amennyiben Tokajevnek sikerül keresztülvinnie törvényjavaslatát a parlamenten, úgy hazája Szovjetunióból történő kiválása óta az első igazán jelentős reformtervezet valósulhat meg.

Kazahsztán függetlenedése után Nurszultan Nazarbajev került az ország élére, aki sok más volt szovjet tagállami vezetőhöz hasonlóan a szocialista rendszerben is vezető pozíciókat töltött be. Nazarbajev politikáját a nyugati világ általánosságban diktatórikusként értékeli. A volt elnök váratlanul, 2019-ben jelentette be lemondását az elnöki pozícióról, utódja, Tokajev pedig mind Oroszország, mind a Nyugat meglepetésére a megszokottal szöges ellentétben álló politikát kezdett folytatni.

Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán első elnöke Vlagyimir Putyin orosz elnökkel 2015-ben, Pekingben. Forrás: kremlin.ru via Wikimedia Commons

Az orosz-ukrán háború kitörését követően Kazahsztán megtagadta azt, hogy katonákat küldjön Moszkva megsegítésére, mitöbb, nyíltan háborúnak nevezte a konfliktust, mely a Moszkvával jó kapcsolatot ápoló szovjet utódállamok körében elsődlegesen „különleges katonai művelet” néven kerül említésre.

A nyár második felétől Asztana egyre gyakrabban jelezte Európának azt, hogy tetemes fosszilis tüzelőanyag készletéből hajlandó az orosz gáz és olajimport akadozása miatt bajba került kontinensnek is szállítani. Amikor Moszkva technikai okokra hivatkozva felfüggesztette a Kazahsztánba történő gázszállítást, Tokajev alternatív útvonalak kiépítésére szólította fel az ország energetikai szakértőit.

Asztana a legutóbbi időkben is okozott kellemetlenségeket Moszkvának: múlt héten bejelentették, hogy beszűntetik az orosz MIR fizetési rendszert használó bankkártyák kiállítását, valamint elfogadását, ezt követően pedig azt is kijelentették, hogy nem tartják legitimnek az oroszok által megszállt ukrán területeken tartott népszavazásokat.

Kazahsztán elvesztése a Kreml számára számtalan szempontból rendkívül problémás lehet, ezekről a problémákról itt írtunk bővebben.

Címlapkép: a 2019-es zavargások során megrongálódott épület Almatiban. A címlapkép illusztráció, forrása: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images