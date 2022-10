Nem sokáig tartott a kék köd: leszivárgó jólét helyett az új Vaslady támogatottsága szivárog

Még nincs egy hónapja, hogy Liz Truss vette át a Downing Street 10-et, máris történelmi változásoknak lehetünk szemtanúi. Elhunyt II. Erzsébet, a konzervatív kormány történelmi adócsökkentést jelentett be, majd nemcsak a font zuhant történelmi mélypontra, a toryk az 1990-es évek vége óta nem álltak ilyen rosszul a Munkáspárthoz képest. Ha egyáltalán létezett ilyen, hamar elillant a Trusst övező rózsaszín - vagy ha a tory párt színét vesszük, kék - köd. A 2024-es választás még messze van, azonban, ha a befektetői bizalommal párhuzamosan a választók is ilyen ütemben pártolnak el a Konzervatív Párttól, egyre csúnyább kilátásai lehetnek az "új Thatchernek", és előfordulhat, hogy a végén már azt is sikernek értékelheti, ha sikerül kitöltenie mandátumát.

Történelmi kezdet

Szeptember 5-én hirdették ki, hogy Konzervatív és Unionista Párt tagjainak szavazatai által az eddigi brit külügyminisztert, Liz Trusst választották meg a kormányzó toryk új vezetőjének; a politikusnő a voksok 57,4%-át megszerezve győzte le Rishi Sunak volt pénzügyminisztert.

Úgy gondolom, megmutattuk, hogy milyen mélységben és széleskörűen tehetségesek vagyunk a Konzervatív Pártban

- mondta győzelmi beszédében Truss a közte és a többi jelölt közt zajló versengésre utalva.

Truss nem felejtette el megemlíteni Boris Johnson korábbi kormányfőt és az általa végzett munkát sem:

Boris, véghez vitted a Brexitet, szétzúztad Jeremy Corbynt, kiadattad a vakcinát, és szembeszálltál Vlagyimir Putyinnal. Kijevtől Carlisle-ig csodálnak téged.

Legfontosabb céljaként Truss az energiaválság megoldását és az adócsökkentést tűzte ki a 2024-ig tartó két éves mandátuma idejére. Utóbbi kapcsán még megválasztása előtt megjegyeztük: Liz Truss egy valamiben következetes, ez pedig az alacsony adók.

A győzelmi beszédét követő napon, szeptember 6-án a skóciai Balmoralba utazott, és ő lett a 15. miniszterelnök, akit II. Erzsébet kért fel a kormányalakításra. Ezzel együtt ő harmadik nő a kormányfői pozícióban a szintén tory színekben politizáló egykori vezetők, Margaret Thatcher és Theresa May után.

Elég rendkívüli, nem igaz, hogy úgy tűnik, a Munkáspárt nem képes női vezetőt találni, sőt, olyan vezetőt, aki nem észak-londoni.

- szúrt oda Starmeréknek a korábbi tory kormányfő Theresa May szeptember 7-én, az első olyan PMQs során, amelyen Truss válaszolt miniszterelnökként.

A jelenlegi és az őt megelőző két munkáspárti vezető is londoni volt: Starmer Londonban született és Kentish Townban él. Jeremy Corbyn Islingtonban él, Ed Miliband pedig a londoni Primrose Hillben nőtt fel.

Starmer egyébként nem kímélte Trusst a PMQs-on, akinek nem volt könnyű dolga, hiszen hivatalba lépése után szinte egyből parlamenti vitán kellett megmérettetnie magát az ellenzék egyre népszerűbb vezetőjével szemben. Az első csatán mindketten jól teljesítettek, határozott, céltudatos vezetők benyomását keltették. A munkáspárti vezető főként a tory miniszterelnök adócsökkentési tervét kritizálta, illetve hangsúlyozta: Truss nem jelent megújulást, elődje politikáját folytatja. A konzervatív politikus stabilan képviselte álláspontját, miszerint az adócsökkentések pozitív hatással lesznek a befektetésekre.

Szeptember 8-án Liz Truss a parlament alsóházában jelentette be, hogy kormánya két évig a tervezettnél több mint ezer fonttal alacsonyabb szinten fagyasztja be a háztartási energiaárakat, felülírva a brit országos energiafelügyeleti hatóság (Ofgem) eredeti terveit.

Az erről szóló parlamenti vita közben érkezett a hír a Buckingham-palotától, amely a királynő egyre romló egészségi állapotáról szólt. Az alsóház házelnöke, Sir Lindsay Hoyle kifejezte a parlament tagjainak jókívánságait, majd berekesztette az ülést.

II. Erzsébet még aznap elhunyt, ezzel pedig gyászidőszak kezdődött az Egyesült Királyságban. Liz Truss történelmi beszédet tartott a Downing Street 10. előtt, hiszen ő volt a királynő utolsó miniszterelnöke. A történelmi helyzet elvitte a figyelmet a friss kormányfőről, és a brit médiát bejárta az arról szóló felvétel, hogy egy ausztrál tévétársaság közvetítői nem ismerték fel a miniszterelnököt, amikor megérkezett a westminsteri apátsághoz. Tudósításuk során Liz Trusst először a királyi család egyik alacsonyabb rangú tagjának gondolták.

Trickle down economics? - Régi szlogen, öreg hiba

Az Egyesült Királyság frissen megválasztott kormányfője a Sky News riporterének, Beth Rigbynek New Yorkban adott interjúban kiállt az alacsony adók politikája mellett, mivel úgy véli, hogy az végső soron a brit gazdaság javát szolgálja, és kijelentette, hogy nem fogadja el, hogy az adócsökkentés igazságtalan lenne.

Nem fogadom el azt az érvet, hogy az adócsökkentés valamilyen módon igazságtalan. Tudjuk, hogy a magasabb jövedelműek általában több adót fizetnek

- érvelt a kormányfő.

Arra a kérdésre, hogy felkészült-e arra, hogy politikája miatt népszerűtlen lesz, Truss azt mondta:

Igen, készen állok.

A Truss-kormány egy hete ismertette az adócsökkentésről szóló költségvetési tervezetet, amely következtében a brit költségvetés 45 milliárd font bevételtől esik el.

A jövedelemadó általános kulcsa 20%-ról 19%-ra csökkent, a legfelsőbb jövedelmi sávban - évi 150 ezer fontos jövedelem felett - 45%-ról 40%-ra csökkent az adókulcs, továbbá visszavonták a társasági adó 25%-ra emelését, az 19% marad. Nem lép életbe jövőre a tervezett, osztalékjövedelmekre vonatkozó adóemelés sem, illetve deregulációs intézkedéseket jelentettek be a bankszektor terén.

A legmagasabb jövedelműek adócsökkentése mellett a banki dereguláció váltotta ki a legnagyobb felháborodást, a brit szakszervezetek pedig hevesen tiltakoznak a sztrájkjog - főként közlekedési vállalatokat érintő - korlátozása miatt. Kritika érte Kwasi Kwarteng pénzügyminisztert is, aki szakértők szerint elnagyolt költségvetési és gazdasági hatástanulmányt mellékelt az intézkedések ismertetéséhez.

Truss, példaképéhez, Thatcherhöz hasonlóan hisz abba, hogy az alacsony adók gazdasági növekedéshez vezetnek, azonban lépéseit nem bizalom, hanem számos aggodalom övezi.

Bár azt várják az adócsökkentésektől, hogy 1%-ponttal növelheti a GDP-t a következő években, és az szerintük így évente 2,5%-kal nőhet, az elemzők elérhetetlennek tartják ezt a célt. Az adócsökkentések bejelentése után bezuhant a font árfolyama is: szeptember 26-án 1,03-ig gyengült a dollárral szemben, ami történelmi mélypont. A héten - többek között a brit jegybank, a Bank of England lépésének köszönhetően - visszaerősödés történt, sikerült 1,1 fölé is visszahozni a fontot. Truss tervei miatt még az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Joe Biden is megszólalt, kétségeit személyesen is jelezte a brit kormányfőnek.

Elegem van a trickle down economicsből. Soha nem működött. Alulról felfelé és középen kifelé építjük a gazdaságot

- írta a Twitteren Biden a Ronald Reagan egykori amerikai elnök és Margaret Thacther korábbi brit miniszterelnök által fémjelzett trickle down economics, vagyis a leszivárgás gazdaságtana kapcsán.

I am sick and tired of trickle-down economics. It has never worked.We're building an economy from the bottom up and middle out. {:url} — President (Biden) September 20, 2022

A Financial Times szerint a Truss által vezetett Konzervatív Párt a leginkább gazdaságilag jobboldali kormánypárt jelenleg a fejlett világban.

From the FT this morning. The Tories are now the most right-wing ruling party in the developed world and are completely out of step even with their own voters https://t.co/rkPAbJzOcE — Richard (Murphy) September 30, 2022

Ennek nagyon csúnya vége lehet

A Konzervatív Párt támogatottsága eddig sem nézett ki jól, azonban Liz Trussnak nemhogy nem sikerült berobbannia, a befektetők bizalmának csökkenése mellett még nagyobb veszély fenyegeti: a választópolgárok is egyre kevésbé bíznak az új vezetőben.

A brit YouGov közvélemény-kutatása szerint a Munkáspárt 1990-es évek vége óta nem látott előnnyel vezet a toryk előtt.

A szeptember 28-29. között készült felmérés szerint a Munkáspárt 54%-on, míg a Konzervatív Párt 21%-on áll; ez 33 százalékpontos különbség. A Liberális Demokraták 7%-os, a Zöldek pedig 6%-os támogatottsággal rendelkeznek.

Our latest VI poll has Labour with a *33pt* lead over the Tories, the highest of any recorded poll since the late 1990s. (Fieldwork 28-29 Sep)Con: 21% (-7 from 23-25 Sep)Lab: 54% (+9)Lib Dem: 7% (-2)Green: 6% (-1)Reform UK: 4% (+1)SNP: 5% (+1) https://t.co/qjE87FPC0i — YouGov (@YouGov) September 29, 2022

A YouGov felmérése alapján az is jól látszik, hogy a brit választók nemcsak Boris Johnsonhoz, hanem az ellenzék vezetőjéhez, Keir Starmerhez képest is kevésbé tartják alkalmasnak a miniszterelnöki szerepre az önjelölt Vasladyt.

Which of the following do you think would make the best Prime Minister? (28-29 Sep)Liz Truss: 15% (-10 from 6-7 Sep)Keir Starmer: 44% (+12) https://t.co/qjE87FPC0i — YouGov (@YouGov) September 29, 2022

Érdemes megjegyezni, hogy az országos felmérésekből nem vonható le egyértelmű következtetés a várható választási eredményekkel kapcsolatban, hiszen a brit választási rendszerben nincs arányossági tényező, a képviselők egyéni választókörzetével jutnak a parlamentbe.

A New Statesman legfrissebb modellezése szerint, amennyiben most tartanának általános választást a Munkáspárt 360 (+158), a Konzervatív Párt 190 (-175), a Libdemek 22 (+11), a többi párt összesen 78 képviselővel rendelkezne a House of Commonsban. Az Electoral Calculus szerint még nagyobb volna a Labour győzelme, szerintük 388 munkáspárti képviselő jutna be a parlamentbe, míg a konzervatívok csak 168 mandátumot sikerülne megszerezniük.

A Munkáspárt pedig még egy pollban átvette a vezetést: a választók relatív többsége, 47%-uk szerint a baloldali párt fogja megnyerni a következő választást. A Konzervatív Párt esetében a választók 26%-a vélekedik így.

Nine months after taking the lead in our voting intention polls, Labour have overtaken the Tories in terms of who Britons *think* will win the next electionLabour will win: 47% (+10 from mid-Sep)Con will win: 26% (-9) https://t.co/fbTU1seLuq — YouGov (@YouGov) September 27, 2022

Egyre inkább úgy néz ki: jelentős változásnak kéne történnie ahhoz, hogy a konzervatívok ne fussanak bele egy hatalmas vereségbe a 2024-ben esedékes általános választáson - vagy még azelőtt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 05. Megvan az eredmény: Liz Truss lesz a következő brit miniszterelnök

Címlapkép kérdése: Getty Images