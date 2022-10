Kifakadt a befolyásos orosz politikus: az állandó hazudozás megmérgezte az orosz hadsereget!

Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy az orosz hadvezetés miért nem készült fel (Krasznij) Liman védelmére és megerősítésére, amikor teljesen világos volt, hogy az ukrán haderő következő célpontja ez a régió – mondta Andrej Guruljov, az orosz Duma elnökhelyettese egy orosz talkshowban. Majd hozzátette: szerinte a hazudozás megmérgezte az orosz haderőt, a vezérkartól egészen a legénységi állományig.

Andrej Guruljovot, az orosz Duma alelnökét egy orosz talkshow műsorán kérdezték a stratégiai fontosságú Liman (oroszul Krasznij Liman) elvesztéséről, a befolyásos orosz politikus meglepő őszinteséggel válaszolt.

Azzal kezdte mondandóját, szerinte lehet, hogy mind katonailag, mind politikailag fordulópont állt be a háborúban.

Őszintén szólva egyszerűen nem értem, hogy nem tudták megfelelően felmérni a helyzetet és miért nem küldtek erősítést Limannak

– mondta Guruljov.

Hozzátette: hiába harcoltak hősiesen a település védői, valaki elszámította magát és rossz döntést hozott katonai döntéshozói szinten.

A legnagyobb problémánk az, hogy állandóan jó jelentéseket kapunk, azt is mondhatnánk, hogy állandó hazudozás folyik, ez pedig fentről lefelé teljesen átjárja a rendszert

– fogalmazott Guruljov, majd hirtelen megszakadt a vonal.

Guruljov korábban az Ukrajna elleni háború vokális támogatója volt, az orosz köztévén azt is javasolta, hogy szerinte Londont és Berlint is le kellene bombázni, amiért fegyverekkel szerelik fel Ukrajnát. Úgy néz ki, az Ukrajna északkeleti részében történt katonai kudarcok számára is kiábrándítók voltak.

Címlapkép: Vyacheslav Argenberg via Wikimedia Commons