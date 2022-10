Alapos ráncfelvarráson megy át a kínai hadsereg – Új fegyvereket és felszereléseket kapnak a katonák

Közösségi médiába felkerült képek alapján alapos ráncfelvarráson megy keresztül a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) gyalogsági felszerelése.

Egy deszantosalakulat bemutatójáról kikerült felvételek alapján a katonák új kézifegyvereket, sisakokat, mellényeket, gyakorlót kapnak, vagyis lényegében a teljes 07-es típusú személyi felszerelés megy a kukába.

Interesting to see different PLA units at various stages of equipping the new individual gearsThey include: new camo, helmet, tactical vest/body-armor and gunThese guys are the Air Assault Brigade in the 83rd Group ArmyFully equipped with all the new gear mentioned above pic.twitter.com/Mit7fcHHX1