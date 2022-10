Bandaháború sújtotta körzetben terjed a kolera a karibi országban

MTI 2022. október 04. 17:58

Mobil egészségügyi kezelőközpontokat emel Haitin a kiújulóban lévő kolerajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO), emellett kezdeményezik oltóanyag Haitiba szállítását is – jelentette be a WHO egyik szóvivője kedden.