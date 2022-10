Már húzzák is a határt az oroszok a szerintük elcsatolt Zaporizzsja megyében

Egy vezető ukrán tisztviselő szerint az orosz csapatok „államhatárt” akarnak húzni Zaporizzsja megyén belül, amelyet Oroszország önkényesen magához csatolt.

Olekszandr Sztaruh Zaporizzsja megyei kormányzó egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az orosz megszálló erők a régióbeli

Vaszilivka településénél „államhatárt” kezdtek húzni,

és „mindenféle, általuk kitalált átkelési szabályokat” próbálnak alkalmazni. Az egyik ilyen szabály, hogy nem engedik át ukrán ellenőrzésű területre a katonakorú férfiakat – mondta a kormányzó.

Vaszilivka az egyetlen település, amelyen keresztül elmenekülhetnek Zaporizzsja és Herszon megye, a donyecki és a luhanszki régiók orosz megszállás alatti részeiből az ottlakók. A településen lévő orosz ellenőrzőpontnál hosszú sorban állnak a járművek, amelyekkel az emberekkel át akarnak jutni az ukrán ellenőrzésű oldalra.

Ukrajna a nemzetközi közösségeken keresztül próbálja megoldani ezt a kérdést, és Oroszországhoz fordulva, akik kötelesek megnyitni a humanitárius folyosókat

– mondta Irina Verescsuk, a megszállt területek reintegrációjáért felelős ukrán miniszter.

Egyelőre nem világos, hogy Oroszország az Ukrajnától saját maga szerint elcsatolt területek pontosan mekkora részére tart igényt. Herszon és Luhanszk megye nagy része ténylegesen is orosz megszállás alatt áll, ugyanakkor Donyeck és Zaporizzsja jelentős részét még most is Ukrajna ellenőrzi, ráadásul utóbbi megye székhelye, Zaporizzsja városa is ukrán kézen van.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő hétfőn úgy nyilatkozott, konzultációt kezdenek a megyék lakosaival a határokról.

(MTI, CNN)

